Der Platz mit Biergarten am Ristorante „Trattoria Tartufo“ vor dem Rathaus in Sömmerda ist menschenleer.

Erfurt. Der Freistaat Thüringen wird am Freitag voraussichtlich den bundesweit höchsten Corona-Alarmwert erreichen. Über einen möglichen Lockdown wird beraten.

Für Thüringen wird an diesem Freitag (11. Dezember 2020) der höchste Corona-Alarmwert in ganz Deutschland erwartet. Die Landesregierung geht von einer Inzidenz über den ganzen Freistaat hinweg gerechnet von mehr als 200 aus. Die aktuelle Entwicklung in unserem kostenlosen Corona-Blog