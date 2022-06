Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 11. bis 25. Juni 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 11. bis 25. Juni 2022.

(Hier geht es zum Thüringen-Ticker-Archiv 2022)

Samstag, 25. Juni

21.46 Uhr: Nicht nur Harmonie: Mitglieder des FC Rot-Weiß Erfurt besetzen Aufsichtsrat und Ehrenrat neu

Bei der Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Erfurt gab es hitzige Diskussionen über „blockierte“ Spendengelder für den Nachwuchs. Aber gewählt wurde natürlich auch.

17.55 Uhr: Rund 1900 Menschen beim Christopher Street Day in Weimar

Rund 1900 Menschen haben sich am Samstag nach Polizeiangaben am Christopher Street Day (CSD) in Weimar beteiligt. Mit der bunten Demonstration wollten die Veranstalter für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte eintreten. Neben der Demo war auch ein Straßenfest geplant. Es habe einen volksfestähnlichen Charakter gehabt, berichtete ein Polizeisprecher. Störungen seien nicht gemeldet worden.

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow

Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht. Foto: Sven Gämkow



Mit Aktionen zum CSD wird jedes Jahr weltweit an die sogenannten Stonewall-Aufstände erinnert. Sie waren eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homosexuellen und Polizisten in der Christopher Street in New York 1969. (dpa)

17.18 Uhr: Autofahrer bei Lkw-Unfall im Kreis Gotha eingeklemmt und schwer verletzt

Am Samstagnachmittag sind bei einem Unfall zwischen Luisenthal und Oberhof zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt. So ereignete sich das Unglück.

16.26 Uhr: Ein neues Zuhause für Josh und Luke – Zoopark Erfurt bittet um Spenden

Foto: Zoopark Erfurt

Die Sumpfwallabys sollen im Thüringer Zoopark Erfurt ein neues Zuhause bekommen. Noch werden Spenden dafür benötigt. Aus diesem Grund ist der Umzug unumgänglich.

Hier können Sie mit einer Spende helfen.

15.50 Uhr: Linke will Neustart mit Führungsduo Wissler und Schirdewan

Die Linke regiert derzeit in vier Bundesländern mit, steckt aber in einer Existenzkrise. Nun soll es eine neue Doppelspitze richten. Die Hessin Janine Wissler und der Berliner Martin Schirdewan setzten sich am Samstag beim Bundesparteitag in Erfurt im ersten Wahlgang gegen mehrere Mitbewerber durch. Der frühere Linke-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi verlangte auf dem Parteitag einen Neustart, damit die Linke nicht in die Bedeutungslosigkeit rutsche.

14 Uhr: 14-Jähriger kommt bei Fallschirmsprung in Eisenach ums Leben

Auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel gab es am Samstag einen tragischen Unfall. Bei einem Fallschrimsprung kam ein 14-Jähriger ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

13 Uhr: Linke-Fraktion will drittes Kindergartenjahr ohne Gebühr schon 2023

Die Minderheitskoalition in Thüringen ringt um Entlastung für Familien. Die Linke-Fraktion bringt die Beitragsfreiheit für drei Kindergartenjahre bereits als Projekt mit Priorität in Stellung. Derzeit müssen Eltern für das letzte und vorletzte Jahr keine Gebühren bezahlen. Grüne und SPD zeigen sich skeptisch.

12 Uhr: Thüringen fördert neue Apotheken - Einrichter werden mit 40.000 Euro unterstützt

Thüringen will Apothekengründer in ländlichen Regionen finanziell fördern. Das bestätigte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) auf dem 16. Apothekertag in Bad Langensalza. Dafür würden die Apotheken zusammen mit den Zahnärzten ins bestehende Landesprogramm zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum aufgenommen. Im Gespräch sind bis zu 40.000 Euro pro Apotheke.

11.15 Uhr: Rund 200 Polizeikräfte aus Thüringen im Einsatz bei G7-Gipfel

Rund um den G7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau in Bayern sind auch 200 Polizeikräfte aus Thüringen im Einsatz. Entsprechend einer Bedarfsanfrage seien zwei Hundertschaften der Thüringer Polizei nach Bayern geschickt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Das G7-Treffen soll vom 26. bis 28. Juni zum zweiten Mal nach 2015 in dem alpinen Luxushotel zu Füßen des Wettersteingebirges stattfinden. Das Hotel wird mit einem 16 Kilometer langen Sperrgürtel und einer Sicherheitszone hermetisch abgeriegelt. Insgesamt wird mit einem Polizeiaufgebot von etwa 18.000 Beamtinnen und Beamten gerechnet. (dpa)

10 Uhr: Wochenende in Thüringen wird heiter, nass und sehr heiß

Die Thüringer erwartet ein wechselhaftes Wochenende. Am Samstag können sich die Menschen in der westlichen Hälfte über Sonnenschein freuen, im Rest Thüringens wird es laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes gewittrig. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 29 Grad im ganzen Bundesland sommerlich. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu 14 Grad ab, dabei bleibt es trocken. Der Sonntag beginnt dann mit viel Sonnenschein und bis zu 32 Grad. Mit Blick auf erwartete Temperaturen deutlich über 30 Grad am Wochenende hat der DWD eine amtliche Hitzewarnung für Thüringen herausgegeben. Für die Städte Gera, Greiz, Jena, Weimar und Sömmerda wie auch für die Kreise Sömmerda, das Weimarer und Altenburger Land, den Kyffhäuser- und den Saale-Holzland-Kreis werde – wie auch in anderen Teilen Deutschlands – eine starke Wärmebelastung erwartet, teilte der Wetterdienst am Samstagmorgen mit. (dpa)

9 Uhr: Thüringer Unternehmen in der Kostenfalle - Firmenchefs beklagen Belastungen

Die durch die Pandemie und ihre Folgen für den Welthandel, insbesondere aber auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sprunghaft gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe und Materialien belasten die Unternehmen in Thüringen in einem immer stärkeren Ausmaß. Vor allem kleinere und mittlere Firmen sind betroffen.

8 Uhr: Tag der Architektur: Thüringen öffnet Türen zu besonderen Bauwerken

Unter dem Motto "Architektur baut Zukunft" präsentieren Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen am Wochenende in Thüringen ihre Bauten. Insgesamt 54 Objekte sind am Tag der Architektur in 28 Städten und Gemeinden Thüringens zu begutachten. Mit der Nördlichen Geraaue in Erfurt wird etwa eines der beiden mit dem Architekturpreis der Architektenkammer Thüringen 2022 ausgezeichneten Objekte präsentiert. Aber auch Schulen und Kindergärten, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Kirchen und Schwimmbäder nehmen an dem bundesweiten Tag der Architektur teil. Der jährlich begangene Tag soll der breiten Öffentlichkeit ein Wochenende lang einen Blick hinter die Kulissen unterschiedlicher Architektur-, Garten- und Landwirtschafts-Projekte ermöglichen. Auch sollen sich Menschen vor Ort im Gespräch mit Vertretern der Planungsbüros, Bauherren oder Nutzer informieren. (dpa)

Freitag, 24. Juni

22.59 Uhr: Linke-Jugendverband schildert Fälle von sexualisierter Belästigung

Der Jugendverband Solid hat beim Bundesparteitag der Linken ein striktes Vorgehen gegen Sexismus und sexualisierte Übergriffe in der Partei gefordert. Eine Gruppe junger Leute schilderte heute Abend etliche Fälle stellvertretend für die Betroffenen. (dpa)

22.57 Uhr: Bargeldprobleme an Thüringer Automaten - Banken und Sparkasse betroffen

An Geldautomaten in Thüringen kann es derzeit zu Bargeldproblemen kommen. Mehrere Banken und Sparkassen, aber auch der Einzelhandel sind betroffen.

21.44 Uhr: Bühl-Show in der Erfurter Sauna: DFB-Frauen gewinnen 7:0

Das Steigerwaldstadion gehört zu den Lieblingsorten der deutschen Fußballerinnen. Heute spielten sie schon zum fünften Mal in Erfurt und blieben dabei stets unbezwungen. Lediglich Osnabrück (9) war bisher häufiger Gastgeber eines Frauen-Länderspiels. Gegen die Schweiz gewann die DFB-Elf den abschließenden Härtetest vor der Europameisterschaft in England mit 7:0 (2:0). Herausragende Akteurin war Klara Bühl mit drei Treffern und einer Vorlage.

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Die DFB-Auswahl gewann am Freitag vor 5918 Zuschauern in Erfurt den letzten Härtetest gegen die Schweiz mit 7:0 (2:0). Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Bei der Endrunde sind Dänemark, Spanien und Finnland die Vorrundengegner. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Klara Bühl (6., 61., 66. Minute), Lina Magull (41.), Linda Dallmann (81.), Jule Brand (89.) und Sydney Lohmann (90.+5) erzielten die Tore für das überzeugende Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst

DFB-Frauen holen im Spiel gegen die Schweiz Schwung für die EM Deutschlands Fußball-Frauen haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England gefeiert. Im Erfurter Steigerwaldstadion bezwangen sie im Testspiel die Schweiz mit 7:0. Foto: Frank Steinhorst



21.39 Uhr: Lebensraum wird zerstört: Thüringer Naturschützer kämpfen um Blühstreifen

Grashüpfer, Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer – die Blühstreifen zwischen Straße und Acker sind Lebensraum vieler Insekten, erklärt Ronald Bellstedt, der Vorsitzende des Thüringer Entomologenverbandes. Doch die regelmäßige Mahd entzieht den Insekten die Lebensgrundlage, Gräser und vor allem Blüten voller Nektar. Deshalb der Landesverband der Insektenforscher eine Online-Petition beim Thüringer Landtag eingereicht.

18.18 Uhr: Junge Liberale beraten zum Thema Bildung und wählen neuen Vorstand

Die Jungen Liberalen in Thüringen kommen morgen zu einem Landeskongress in Jena zusammen. Beim Treffen der Nachwuchsorganisation der FDP steht u.a. die Wahl eines neuen Landesvorstands an. Auch die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, wird erwartet. Inhaltlich soll es zum nahenden Ende des Schuljahres um das Thema Bildung gehen. Die Nachwuchs-Liberalen kritisieren "eine schleppende Inklusion und Digitalisierung" im Thüringer Schulsystem. (dpa)

18.07 Uhr: Bundesparteitag: Ramelow will "den anderen in den Arsch treten" - Wissler begeistert mit kämpferischer Rede

Dies ist ihr Moment. Janine Wissler steht auf der bunten Bühne, über der ein halbes Marx-Zitat steht: "Es kommt darauf, sie zu verändern." Sie, das ist die ganze Welt, drunter macht es Linken traditionell nicht. Und Wissler amtiert als Vorsitzende der Partei, die sich "Die Linke" nennt und die sich an drei Tagen in der Erfurter Messehalle personell und inhaltlich neu sortieren will, nach Wahlniederlagen, Rücktritten und Sexismus-Affären. Wissler will für Stimmung sorgen. Sie drückt instinktsicher alle richtigen politischen, ideologischen und emotionalen Knöpfe der Partei. Später wirbt Bodo Ramelow für Regierungsmacht und Geschlossenheit.

14.36 Uhr: Erfurter Dopingarzt Mark Schmidt wieder auf freiem Fuß

Der Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt ist wieder frei. Seit Wochen hatten sich entsprechende Gerüchte in der Thüringer Landeshauptstadt hartnäckig gehalten. Nun bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft München I auf Anfrage die vorzeitige Freilassung des Mannes, der als Drahtzieher im größten Dopingskandal des deutschen Sports gilt.

14.05 Uhr: Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 ist am Freitagmorgen in Ohrdruf (Landkreis Gotha) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Wie die Polizei berichtet, wollte ein 68-jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Stadtzentrum überqueren. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Dabei übersah er einen herannahenden Toyota eines 86-Jährigen, der Richtung Luisenthal unterwegs war. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt



Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Der 68-Jährige sowie seine 65 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Für den 86-jährigen Toyota-Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt

Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Trotz Reanimationsversuchen verstarb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt



Tödlicher Unfall auf der B247 in Ohrdruf Seine 80-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5 / Schuchardt



14.01 Uhr: Frist zur Abgabe der Steuererklärung für 2021 verlängert

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für 2021 ist auch in diesem Jahr verlängert worden. Wer seine Steuererklärung selbst erstellt, hat dafür bis zum 1. November Zeit, wie das Finanzministerium am Freitag in Erfurt mitteilte. Wird die Erklärung von einem Steuerberater gemacht, hat dieser sogar bis zum 31. August 2023 Zeit. Die erneute Verlängerung solle die Sondersituation der Bürgerinnen und Bürger durch die Corona-Pandemie abmildern, hieß es. (dpa)

12.54 Uhr: Frontal in Lkw gekracht: Autofahrer auf B247 im Kreis Gotha lebensbedrohlich verletzt

In der Nacht zum Freitag ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 247 zwischen Schwabhausen und Ohrdruf (Landkreis Gotha) lebensbedrohlich verletzt worden. Dem Unglück ging ein Überholmanöver voraus.

12.01 Uhr: Ver- und Entsorgungsunternehmen mit hohen Investitionen

Die Ver- und Entsorgungsunternehmen in Thüringen haben im vergangenen Jahr rund 623,5 Millionen Euro in ihre Betriebe gesteckt. Damit habe die Investitionssumme um 33,8 Millionen Euro über der von 2020 gelegen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mit. Das sei das größte Investitionsvolumen der Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung und Entsorgungswirtschaft im Freistaat seit 2008 gewesen.

Den Löwenanteil investierten die Betriebe mit 565,4 Millionen Euro oder 90,7 Prozent in technische Anlagen und Maschinen. Am ausgabefreudigsten zeigten sich mit einem Anteil von 279,9 Millionen Euro an den Investitionen in Sachanlagen die Energieversorger. Sie investierten unter anderem 138,0 Millionen Euro in das Leitungs- und Rohrnetz. (dpa)

10.40 Uhr: Ramelow darf länger auf Erfurter Linke-Parteitag reden

Er darf doch länger sprechen: Der einzige Linke-Ministerpräsident bekommt auf dem an diesem Freitag in Erfurt beginnenden Linke-Bundesparteitag mehr Redezeit eingeräumt. Die frühere Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow nimmt hingegen nicht an der Veranstaltung teil. So begründet sie ihre Entscheidung.

10.15 Uhr: Parkplätze auf dem Eichplatz in Jena fallen teilweise weg

Auf einem Teilbereich des Eichplatz-Areals wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie von Montag an archäologische Untersuchungen durchführen. Die Experten vermuten auf den betroffenen Grundstücksflächen die Reste einer mittelalterlichen Bebauung sowie urgeschichtliche Siedlungsreste. Um die Arbeiten fachgerecht durchführen zu können, ist für .

9.22 Uhr: Mauer-Streit in Erfurt trotz Gerichtsurteils nicht beendet - Zufahrtssperre weicht noch nicht

Der bizarre Mauerstreit geht weiter. Der Eigner der Erfurter Vilnius-Passage hat vor Gericht zwar erwirkt, dass die Zufahrtssperre weichen muss. Das bedeutet aber nicht, dass das auch schnell passiert.

9 Uhr: Vermeintlicher Schusswechsel in Erfurt löst Großeinsatz der Polizei aus

Wegen Knallgeräuschen, die nach einem Schusswechsel klangen, alarmierten Passanten und Anwohner in der Nacht die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot in die Erfurter Innenstadt aus. Das war die Ursache für den Lärm.

8.40 Uhr: Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Die Polizei suchte am Freitagmorgen unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem oder möglicherweise mehreren Tätern, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Zu der Explosion sei es nach Mitternacht in einer Sparkasse gekommen. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Dabei sei Bargeld entwendet worden – wie viel, sei noch unklar. Foto: News5 / Ittig



Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Der Container, in dem sich der Geldautomat befand, sei durch die Sprengung völlig zerstört worden, sagte der Sprecher. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen Spezialisten der Tatortgruppe des LKA sicherten am Freitagmorgen Spuren. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig



Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig

Unbekannte sprengen Geldautomat in Südthüringen In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist ein Geldautomat gesprengt und Bargeld gestohlen worden. Foto: News5 / Ittig



8.24 Uhr: Habeck ruft Alarmstufe aus – So bereiten sich Thüringer Energieversorger auf Ernstfall vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Alarm geschlagen: Noch ist ausreichend Gas vorhanden. Aber die Speicher füllen sich zu langsam. So wird mit der Situation in Thüringen umgegangen.

7.50 Uhr: Der Kampf um die Parteispitze: Linke versucht Neustart in Erfurt

Der Linke-Bundesparteitag beginnt diesen Freitag in Thüringen. Es werden Kampfkandidaturen und ein erbitterter Streit um Ukraine-Krieg erwartet.

7.39 Uhr: Die Spendengelder des FC Rot-Weiß Erfurt liegen auf Eis – Widerstand in den eigenen Reihen

Der jähe Rückzug aus der Fußball-Regionalliga ist sportlich korrigiert, aber längst sind nicht alle Wunden geheilt. Mit dem Viertliga-Aus vor mehr als zwei Jahren verlor der FC Rot-Weiß Erfurt auch den Status als Nachwuchsleistungszentrum und damit eine Förderung durch den DFB von jährlich 50.000 Euro. Im Bemühen, diesen Status zurückzuerlangen, stößt der FC Rot-Weiß Erfurt beim Förderverein „Fußballherz“ jedoch auf taube Ohren. Die Zeit drängt.

7.05 Uhr: Wahnsinn auf Mallorca: Thüringer Daniel Samorey erobert Ballermann

Daniel Samorey spielt als erster Thüringer regelmäßig auf der Partymeile „Ballermann“ auf Mallorca. Als Solist und mit der Band „Samu’s Alpenwahnsinn“. Die Insel war schon immer das Ziel seiner Träume.

6.31 Uhr: Stimmung im Thüringer Gastgewerbe wird besser – Personalmangel bremst Branche aus

Die Stimmung im Thüringer Gastgewerbe ist gegenüber dem Jahresanfang und erst recht im Vergleich zur Pandemiehochzeit deutlich besser geworden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Thüringen. Der Personalmangel der Branche aber ist enorm.

6 Uhr: „Anschlüsse für 100.000 Haushalte“: Glasfaser-Ausbau in Thüringen soll beschleunigt werden

In der Pandemie hat sich herausgestellt, wie wichtig es ist, über schnelles Internet zu verfügen. Die Firma Deutsche Glasfaser will den Netzausbau in ländlichen Regionen Thüringens voranbringen. Vorstandschef Thorsten Dirks erklärt, wie das im Detail gehen soll.

Donnerstag, 23. Juni

23.19 Uhr: In diesem Jahr doch noch keine Bauarbeiten am Lindenau-Museum

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Altenburger Lindenau-Museum werden voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr starten. Statt 2022 sei frühestens im kommenden Jahr mit dem Beginn des großen Werkelns in Altenburg zu rechnen, sagte eine Sprecherin heute. Das traditionsreiche Haus am Fuße des Schlossbergs ist seit Januar 2020 geschlossen, es soll mit rund 48 Millionen Euro von Bund und Land umfangreich umgebaut und saniert werden. (dpa)

23.13 Uhr: Spargelbauern ziehen durchwachsene Saisonbilanz - Künftig kleinere Anbauflächen in Thüringen

Morgen, am Johannistag, endet die Spargelsaison. Wie die Thüringer Spargelbauer mitteilen – mit einem eher bescheidenen Ergebnis für sie.

23.01 Uhr: MPI für Menschheitsgeschichte wird neu ausgerichtet und umbenannt

Mit einer Förderung von 15 Millionen Euro vom Thüringer Wissenschaftsministerium wird das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena neu ausgerichtet und erweitert. Das Institut werde künftig die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt erforschen, teilte das Ministerium heute in Erfurt mit. Das habe der Senat der Max-Planck-Gesellschaft beschlossen. Das Institut soll damit zum Max-Planck-Institut für Geoanthropologie weiterentwickelt werden. (dpa)

22.59 Uhr: Neues Stadion für FC Carl Zeiss Jena: "Das würde Bruce Springsteen gefallen"

"Als der Konzertveranstalter auf der Tribüne stand und die Kernberge sah, sagte er: Das würde Bruce Springsteen gefallen", berichtet Andreas Kuhn, als er Leserinnen und Leser unserer Zeitung exklusiv hinter die Kulissen des Jenaer Stadionbaus führt. Er kümmert sich als Geschäftsführer der EAS Betriebsgesellschaft darum, dass künftig nicht nur der Fußball im Ernst-Abbe-Sportfeld rollt, sondern auch Konzerte, Veranstaltungen oder Hochzeiten stattfinden.

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Andreas Kuhn (Geschäftsführer EAS Betriebsgesellschaft) erläutert den Aufwand, der fürs Pflegen des Rasens notwendig ist. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Außerdem spricht er über den Baufortschritt der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Während die Leser im Bereich der künftigen Gewahrsamszelle stehen, erläutert Andreas Kuhn den Baufortschritt der Haupttribüne. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Das Funktionsgebäude der künftigen Haupttribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Die Katakomben der heutigen Haupttribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Ein widerspenstiges Fundament zwischen Süd- und Westtribüne verzögert den Bauablauf. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Der Platz hinter der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Der Platz hinter der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Der Blick von der künftigen Haupttribüne auf die Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Der Blick von der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Andreas Trautmann, Bernd Stange, Uli Göhr und Andreas Kuhn (Geschäftsführer EAS Betriebsgesellschaft, v.l.). Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Das künftige Energiegebäude ist auf riesigen Bohrpfählen gegründet. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Andreas Kuhn zeigt eine Kioskanlage. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Daniela und Steffen Hitzke machen ein Erinnerungsbild in der Kabine. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Steffen Hitzke darf nun auch mal auf der Trainerbank sitzen. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Testen die neuen Stühle auf der Nordtribüne: Jörg Bonenkamp mit Sohn Oliver. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Der künftige VIP-Bereich mit Stadionblick. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Eisenflechter bearbeiten die nächste Decke. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Blick in die neuen Toilettenanlagen. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel

Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Unsere Leserinnen und Leser durften hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld schauen. Foto: Tino Zippel



Leser schauen hinter die Kulissen im Ernst-Abbe-Sportfeld Ein Erinnerungsfoto nach dem Abschluss des fast dreistündigen Rundgangs. Foto: Tino Zippel



21.54 Uhr: Gesellschafter kündigen Schließung von Werkzeug-Unternehmen in Sömmerda an

Heute seien die Beschäftigten von Modell Technik Formenbau Sömmerda von den Gesellschaftern über das Vorhaben informiert worden, den Betrieb schließen zu wollen, so Kirsten Breuer von der IG Metall. Das Unternehmen fertigt in Sömmerda hochspezifische Werkzeuge für die Automobil-industrie.

21.04 Uhr: Ramelow: EU sollte Energie-Förderprogramme anpassen

Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich nach Gesprächen in Brüssel für eine Anpassung der europäischen Förderprogramme für die Energiewende ausgesprochen. "Die Programme sind stark auf die Dekarbonisierung von Kohle ausgerichtet. Jetzt muss aber Gas schneller ersetzt werden", sagte Ramelow heute in Erfurt. (dpa)

21.02 Uhr: Bunter Läufer-Lindwurm: Tausende Teilnehmer beim RUN Unternehmenslauf in Erfurter Altstadt

Drei Minuten später als geplant gehen die ersten Läufer auf die 5-Kilometer-Strecke. Der erste hat sich nach 14 Minuten und 16 Sekunden absolviert. Der Run-Unternehmenslauf ist für sportliche Leistungen gut – aber in erster Linie ein großer Spaß für viele Erfurter und auch Läufer aus ganz Thüringen.

20.27 Uhr: DFB-Frauen hoffen auf erfolgreiche EM-Generalprobe

Mit der nach ihrer Corona-Infektion zurückgekehrten Kapitänin Alexandra Popp im Kader wird die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft die Generalprobe für die EM in England bestreiten. Gegner im Erfurter Steigerwaldstadion morgen (17 Uhr/ZDF) ist die Schweiz.

20.21 Uhr: CDU-Plan: So soll Thüringen bis 2040 Strom selbst produzieren

"Wir werden zukünftig in der Lage sein, unseren Bedarf an Strom aus heimischer Produktion zu decken." Im Thüringer Energieplan, den die CDU-Fraktion heute in Erfurt vorgelegt hat, ist das einer der Kernsätze. So soll dieses Ziel erreicht werden.

19.44 Uhr: Insolvenzverwalter: Zwei Interessenten für Autozulieferer ETM

Für den angeschlagenen Autozulieferer ETM gibt es laut Insolvenzverwalter zwei ernsthafte Übernahmeinteressenten. Der Verkaufsprozess werde sich aber noch einige Monate hinziehen, teilte Rechtsanwalt Rolf Rombach heute in Erfurt mit. Er rechne Ende September oder Anfang Oktober mit einer abschließenden Entscheidung der Investoren. Die Produktion in Saalburg/Ebersdorf laufe stabil. Er sei optimistisch, dass der Geschäftsbetrieb erhalten bleibe, erklärte Rombach. ETM fertigt Kunststoffteile für die Automobilindustrie. (dpa)

19.42 Uhr: Absurdes Thüringen: Diese Partei schafft es ohne Wahl in Landtag

Das polit-dramatische Thüringen schreibt sein nächstes Kapitel – mit einer Partei im Thüringer Landtag, die niemals direkt zu einer Wahl angetreten ist.

18.52 Uhr: Linke beginnt Bundesparteitag - Wissler redet, Wagenknecht fehlt

Nach einer Serie von Wahlniederlagen trifft sich die Linke morgen in Erfurt zu einem Bundesparteitag. Bei dem dreitägigen Treffen sollen die Delegierten die Parteispitze neu wählen und inhaltliche Streitpunkte klären, u.a. die Position zum Ukraine-Krieg und zu Russland. Zu Beginn spricht die amtierende Parteichefin Janine Wissler, die erneut für ihr Amt kandidiert. Fehlen wird in Erfurt die frühere Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht. (dpa)

18.50 Uhr: Doch keine Bewerbung für Buga 2025: Gera und Ronneburg winken ab

Bereits 2007 hatten Gera und Ronneburg eine Buga ausgerichtet. Nun wieder? Krimhild Leutloff (CDU), Bürgermeisterin von Ronneburg, sagte gegenüber unserer Zeitung: "Wir haben eine Buga gehabt. Das war ein Segen für unsere Stadt, für Gera und die Region. Man sollte lieber darüber nachdenken, wie die Städte bei der Nachnutzung unterstützt werden."

17.53 Uhr: Neue Parlamentsgruppe steht für wechselnde Mehrheiten

Die geplante parlamentarische Gruppe aus ehemaligen FDP- und AfD-Mitgliedern schließt ein Ja zum nächsten Thüringer Landeshaushalt der rot-rot-grünen Minderheitskoalition nicht grundsätzlich aus. Eine Zustimmung sei dann möglich, wenn der Etat den Interessen der Thüringer Bürger entspreche, sagte die Abgeordnete Ute Bergner heute in Erfurt. Bergner, die 2021 aus der FDP ausgetreten war, übernahm nach eigenen Angaben das Amt als Gruppensprecherin. (dpa)

17.41 Uhr: Einschränkung bei Wasserentnahme aus Thüringer Seen und Flüssen

Die anhaltende Trockenperiode hat Thüringer Flüsse ihre Niedrigwassergrenzwerte unterschreiten lassen. Sie führen nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz nur noch sehr wenig Wasser. Daher hat die in Jena ansässige Einrichtung die unteren Wasserbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten zum Erlass von Allgemeinverfügungen aufgefordert, um die Wasserentnahme aus den Oberflächengewässern zu beschränken.

15.40 Uhr: Störungen an Geldautomaten der Sparkasse Jena-Saale-Holzland

Gegenwärtig kann es an einzelnen Geldautomaten der Sparkasse Jena-Saale-Holzland zu Störungen bei der Bargeldversorgung kommen. Das sind die Gründe.

15.11 Uhr: Polizei Erfurt kümmert sich um verletzten Turmfalken

Ein Vogeljunges stürzte am Mittwoch offenbar bei seinen ersten Flugversuchen aus dem Nest. Mitarbeiter der Polizei Erfurt fanden das Tier und brachten den kleinen Bruchpiloten zu einem Tierarzt. Die ganze Geschichte gibt es hier.

14.32: Uhr: Wirtschaft reagiert mit Sorge auf Ausrufung der Gas-Alarmstufe

Die Thüringer Wirtschaft hat mit Sorge auf die Ausrufung der Alarmstufe Gas durch die Bundesregierung reagiert. "Die Lage ist ernst und bringt die Unternehmen weiter in Schwierigkeiten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft Thüringen, Stephan Fauth, am Donnerstag. Die Unsicherheit für die Firmen nehme enorm zu.

12.25 Uhr: Thüringer Bauwirtschaft auf Wachstumskurs

Die Thüringer Bauwirtschaft ist auf Wachstumskurs. Nach einem coronabedingten Einbruch im Vorjahr erwirtschaftete das Bauhauptgewerbe in den ersten vier Monaten des Jahres einen Umsatz von 622,6 Millionen Euro, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Das waren 19,1 Prozent mehr als im Vergleichzeitraum 2021. Den größten Umsatzzuwachs verzeichnete der gewerbliche Bau mit einem Plus von 27 Prozent.

Auch bei den Auftragseingängen verzeichnete die Branche ein kräftiges Plus. Bei einem Volumen von 780,4 Millionen Euro legten die Aufträge um 11,1 Prozent zu. Mit 417 Millionen Euro erhielt der öffentliche und Straßenbau wertmäßig und prozentual die höchsten Auftragseingänge. Sie überstiegen das Vorjahr um 23,1 Prozent. (dpa)

12 Uhr: Diebe machen fette Beute in Weimar

War das aus Sicht der Einbrecher Ganovenglück oder haben sie ihr Ziel am Mittwoch gezielt ausgewählt? In einem Einfamilienhaus in Gaberndorf fiel ihnen fette Beute in die Hände. Sie stießen unter anderem auf einen Tresor.

11.14 Uhr: Hochwasserschutz: Warnpegel sollen auch an kleineren Gewässern errichtet werden

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz erarbeitet derzeit Konzepte für die Einrichtung zahlreicher Warnpegel an kleineren, bisher unbeobachteten Gewässern. Was sich Experten davon versprechen.

10.44 Uhr: Thüringen mit bundesweit niedrigster Inzidenz

Trotz steigender Infektionszahlen bleibt die Corona-Inzidenz in Thüringen bundesweit weiterhin am niedrigsten. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) im Freistaat bei 202,1. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte der Wert noch 161,6 betragen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war am Donnerstag mit 1048 ebenfalls deutlich höher als in der Vorwoche (585). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter zwei neue Todesfälle. (dpa)

10.18 Uhr: 68-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Meuselwitz schwer verletzt

Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist in Meuselwitz (Altenburger Land) mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

9.53 Uhr: Zwei Schwerverletzte bei Unfall an Kreuzung zur B84 nahe Eisenach

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind auf der Bundesstraße 84 bei Eisenach zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Fahrer musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

9.21 Uhr: Großangelegte Drogenkontrolle auf Erfurter Anger: 25-Jähriger festgenommen

Am Mittwoch führte die Polizei auf dem Anger in Erfurt eine großangelegte Drogenkontrolle durch. Bei der Maßnahme zur Bekämpfung des Straßenhandels mit Rauschgift waren dutzende Polizisten im Einsatz. Ein Mann wurde festgenommen.

8.35 Uhr: Der prominenteste Thüringer Linke wahlkämpft für die CDU

Thüringer Politik ist stets für Überraschungen gut – vor allem dann, wenn der prominenteste Linke für einen CDU-Mann Wahlkampf macht.

7.59 Uhr: AfD-Vize bestätigt geplanten Deal mit Höcke

Zwischen Mitgliedern des AfD-Bundesvorstandes und dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke hat es vor dem Parteitag am vergangenen Wochenende in Riesa eine Verständigung gegeben, wie Höckes künftige Rolle in der Bundespartei aussehen soll.

7.35 Uhr: Staatskanzleiminister Hoff fordert Abgrenzung seiner Linkspartei von Putin

Am morgigen Freitag beginnt der Linke-Bundesparteitag in Erfurt, auf dem auch eine neue Spitze gewählt werden soll. Europa-Abgeordneter Martin Schirdewan, der dem Thüringer Parteiverband angehört, bewirbt sich um den Vorsitz. Es wird Kampfkandidaturen geben. Wir sprachen mit Linke-Staatskanzleiminister Benjamin Hoff über die Krise seiner Bundespartei und mögliche Lösungen.

7.11 Uhr: Ex-Liberale Bergner setzt auf Bürger-Gruppe

Ex-Abgeordnete der AfD und eine frühere Liberale wollen eine parlamentarische Gruppe im Thüringer Landtag bilden. Damit besäßen sie deutlich mehr Antrags- und Rederechte als in ihrer aktuellen Position als fraktionslose Einzelabgeordnete. Mit dem Gruppenstatus wären zudem monatliche Zuschüsse in fünfstelliger Höhe für Mitarbeiter und Sachmittel verbunden.

6.50 Uhr: Drei Thüringer Städte ringen um Zukunftszentrum

In die Thüringer Bewerbungen um den Standort für das geplanten „Zukunftszentrums für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ kommt Bewegung. Neben ostdeutschen Städten wie Leipzig, Frankfurt-Oder und Plauen werfen Eisenach, Jena und ein Städtebund aus Mühlhausen und Eschwege ihren Hut in den Ring.

6.23 Uhr: Tag der Architektur in Thüringen mit Spiegelarche und Strohballenhaus

Zum Tag der Architektur sind in Thüringen mehr als 50 Bauwerke und Freiflächen zu besichtigen. Die Baubranche wird künftig stärker auf Erhalt alter Bauten sowie regionale Baustoffe setzen.

6 Uhr: Thüringen sucht Fachkräfte aus dem Ausland

Die Thüringer Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften. Über alle Branchen hinweg sind aktuell hunderte Stellen unbesetzt, weil die Firmen keine geeigneten Bewerber finden. Die gezielte Zuwanderung gewinnt an Bedeutung.

5.45 Uhr: Politisches Thüringen traf sich zum harmonischen Sommerfest in Berlin

Nach der Pandemiepause traf sich das politische Thüringen zum Sommerfest in Berlin – und alles war wie immer. Die Unruhe einer Partei war aber spürbar.

Mittwoch, 22. Juni

20 Uhr: Private Medizin-Hochschule in Erfurt startet erst 2023

Die HMU Health and Medical University, als neue medizinische Hochschule in Erfurt, startet nun doch ein Jahr später als geplant. .

19.20 Uhr: Großer Andrang dank 9-Euro-Ticket: Entlastungszug fährt ab Freitag durch Thüringen

Schon ab diesem Freitag fährt ein zusätzlicher Zug auf der Saalbahn, um Reisende von Leipzig nach Nürnberg und zurück zu bringen. So lautet der Fahrplan.

18.36 Uhr: Suhler Waffenhersteller scheitert vor Gericht

Die Suhler Waffenschmiede C.G. Haenel ist endgültig damit gescheitert, die Bundeswehr mit einem neuen Sturmgewehr auszurüsten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) hat am Mittwoch in letzter Instanz die Beschwerde des Thüringer Unternehmens gegen den Ausgang des Bieterverfahrens für den Bundeswehr-Großauftrag zurückgewiesen.

18.03 Uhr: Corona-Inzidenz im Eichsfeld stark angestiegen

Die Inzidenz im Landkreis ist in den vergangenen zwei Tagen stark angestiegen. Betrug sie am Dienstag noch 219,2 so hat sie sich laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch auf 364,2 erhöht. .

17.15 Uhr: Rot-Weiß Erfurt testet am 17. Juli gegen Drittligist Halle

Mit Drittligist Hallescher FC hat Rot-Weiß Erfurt für den 17. Juli einen namhaften Testspielgegner finden können. Zwei weitere Spiele gegen Regionalligisten stehen bereits fest.

16.45 Uhr: Missbrauch eines Mädchens: Thüringer Polizist akzeptiert Urteil gegen ihn nicht

Ein Polizist aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt akzeptiert die gegen ihn ausgesprochene Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauches eines Kindes nicht. Er geht gegen die Haftstrafe vor.

16.27 Uhr: 14-Jährige aus Mühlhausen vermisst

Seit Montag (20. Juni) wird eine 14-Jährige aus Mühlhausen vermisst. Sie verließ in der Nacht zu Montag die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Mithilfe.

16.20 Uhr: Stadtwerke Erfurt erhöhen Strompreise

Die Erfurter Stadtwerke werden bereits im Oktober den Strompreis erhöhen. Die eigentlich erst für das nächste Jahr geplante Preisanpassung müsse vorgezogen werden, bestätigt Karel Schweng, Chef der SWE Energie GmbH. So wird die Maßnahme begründet.

16.01 Uhr: Strom in Saalfeld muss für zwei Stunden abgestellt werden

In der Nacht zum Dienstag waren in Saalfeld größere Teil der Stadt von etwa 23 Uhr bis in die Morgenstunden ohne Strom. Die Havarie hat offenbar doch größere Nachwirkungen. "Die Stadtwerke Saalfeld möchten darüber informieren, dass am heutigen Abend im Zeitraum von 20 Uhr bis ca. 22 Uhr eine planmäßige Abschaltung der Stromversorgung notwendig sein wird", heißt es in einer am Nachmittag verbreiteten Mitteilung.

14.15 Uhr: Riesiger Windpark soll im Unstrut-Hainich-Kreis entstehen

23 Windkraftanlagen will der Energiedienstleister Boreas im Unstrut-Hainich-Kreis bauen. Zehn davon liegen in der Gemarkung von Bothenheilingen, 13 in der von Körner. Für dieses Projekt hat der Bothenheilinger Ortschaftsrat am Dienstagabend mehrheitlich seine Empfehlung gegeben.

13.10 Uhr: Schwer verletzte Rentnerin nach Unfall im Landkreis Greiz in Klinik geflogen

Bei einem Unfall ist eine Seniorin im Landkreis Greiz schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 85-Jährige in eine Klinik. So kam es zu dem Unglück.

12.04 Uhr: Waldbrandgefahr steigt in Thüringen wieder an

Nach einer kurzen Entspannung zum Wochenbeginn steigt die Waldbrandgefahr in Thüringen wieder an. Nachdem schon am Mittwoch in Südthüringen die zweithöchste Gefahrenstufe 4 erreicht war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag diese Gefahrenstufe für weite Teile des Landes. Der DWD sagte für Donnerstag in Thüringen hochsommerliches Wetter ohne Niederschläge voraus. Erst am Freitag sollen von Südwesten her Schauer und Gewitter nach Thüringen ziehen. In der Folge könnte dann auch die Waldbrandgefahr wieder zurückgehen. (dpa)

10.52 Uhr: Zwei Schwerverletzte nach Unfall an A4-Abfahrt bei Klettbach

An der Abfahrt der Autobahn 4 sind bei Klettbach (Weimarer Land) zwei Personen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Lkw geschleudert.

9.50 Uhr: Zahl ausländischer Beschäftigter in Thüringen stark gestiegen

In Thüringen arbeiten immer mehr Menschen, die aus dem Ausland in den Freistaat gekommen sind. Ihre Zahl hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre mehr als verfünffacht.

8.48 Uhr: Gaspreis-Schock: Kunden müssen ab August mehr als das Doppelte zahlen

Die rasant steigenden Energiepreise treffen inzwischen mit aller Härte die Haushalte. Die Thüringer Energie AG reagiert auf den Weltmarkt und kündigt Preissteigerung beim Gas von 115 Prozent an. So viel muss ein Durchschnittshaushalt mehr zahlen.

8.25 Uhr: Thüringer Arztpraxen bekommen Corona-Sommerwelle allmählich zu spüren

Die Arztpraxen in Thüringen bekommen die Corona-Sommerwelle nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) allmählich zu spüren. Mit den steigenden Inzidenzen in den vergangenen Wochen habe auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Praxen zugenommen, teilte die KV-Vorsitzende Annette Rommel auf Anfrage mit. Die Landesregierung wird aufgefordert, rechtzeitige Vorkehrungen für den Herbst zu treffen.

7.50 Uhr: Thüringer Polizei soll auf E-Autos umrüsten

Noch fährt die Polizei mit Verbrennungsmotor. Die Überlegungen, das zukünftig zu ändern, sind aber weiter, als bisher bekannt. Das Thüringer Innenministerium hat seine Zurückhaltung aufgegeben.

7.33 Uhr: Thüringer FDP-Chef Kemmerich will in freien Markt eingreifen

Alles regelt der Markt? Offenbar gilt das einstige Credo der FDP nicht mehr. Die Thüringer FDP fordert den Eingriff in den freien Markt – mit einer Spritpreisbremse.

7.05 Uhr: Bundesverfassungsrichter Huber zu Merkel-Urteil: „Missbrauch amtlicher Autorität“

Peter Michael Huber (63) baute in den 1990er-Jahren die Juristische Fakultät in Jena mit auf; ab 2009 amtierte er ein Jahr als Thüringer Innenminister. Seit 2010 ist der Münchner Rechtsprofessor Richter am Bundesverfassungsgericht. Er gehört dem Zweiten Senat an, der die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer Klage der AfD für Äußerungen zur Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten rügte. Im Interview äußert er sich über das Merkel-Urteil, seine Unabhängigkeit und eine Rückkehr nach Thüringen.

6.27 Uhr: Grüner Kongress mit anderem Blick auf Thüringer Polizei

Wie kann eine noch immer relativ homogene Polizei in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft ihre Aufgaben erfüllen? Garantiert eine solche Polizeistruktur in einer heterogenen Gesellschaft wirklich allen Menschen Sicherheit? Auch Sicherheitsbehörden müssen sich gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Beim Grünen Polizeikongress gab es viele Fragen.

6 Uhr: Erfurter Löwenmädchen Latika stirbt nach Operation

Drei Tage nach einer Routine-Operation ist Löwenmädchen Latika am Montag im Erfurter Zoopark im Alter von drei Jahren gestorben. Niemand wusste, dass sie einen Leberschaden hat, .

Dienstag, 21. Juni

20.10 Uhr: Impressionen von der Fête de la Musique 2022 in Thüringen