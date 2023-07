Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 13. bis 22. Juli 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 13. bis 22.07.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Samstag, 22. Juli

18.30 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt begeistert trotz 1:2 gegen Borussia Dortmund

Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva (FC Rot Weiss Erfurt) im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva jubelt nach dem 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Trainer Fabian Gerber (FC Rot Weiss Erfurt), Trainer Edin Terzić (Borussia Dortmund), links. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Ramy Bensebaini im Zweikampf mit Robbie Felßberg. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva jubelt nach dem 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva erzielt den 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Torwart Lukas Schellenberg im Zweikampf mit Marco Reus (C). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Mats Hummels beim Einlauf der Mannschaften. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Mats Hummels beim Einlauf der Mannschaften. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm

17.50 Uhr: Hoher Sachschaden bei Brand in Lagerhalle in Südthüringen

Bei einem Brand in Grabefeld ist eine Lagerhalle und zwei Radlaster abgebrannt. Die Halle ist jetzt einsturzgefährdet.

16.45 Uhr: Dortmund zu Gast in Erfurt

Rund 16.000 Fans sind heute im Steigerwaldstadion zum Testspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Borussia Dortmund.

13.30 Uhr: Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich entschärft

Die Niederschläge der vergangenen Tagen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich entschärft. Am Samstag war sie in den meisten Thüringer Forstämtern nur noch gering oder sehr gering, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorging. Einzig in Nordthüringen herrschte noch mittlere Brandgefahr in den Wäldern, die entsprechende Warnstufe 3 galt in den Forstämtern Bleicherode-Südharz und Sondershausen. Auch hier konnten die Wälder aber ohne Einschränkungen betreten werden. Es gibt insgesamt fünf Warnstufen. Am Wochenende und in den nächsten Tagen ist laut Deutschem Wetterdienst mit durchwachsenem Wetter und einzelnen Schauern zu rechnen. (dpa)

12 Uhr: Thüringer Ärzte zweifeln an Gesundheitskiosken

Pläne des Bundes für Gesundheitskioske stoßen in Thüringen auf Kritik. In sozial benachteiligten Gebieten sollen sie neue Beratungsangebote für Patienten ermöglichen. Mitfinanziert werden sollen dies von den Kommunen, 80 Prozent der Kosten sollen gesetzliche und private Kassen tragen. Geplant sind bundesweit 1000 Kioske. Warum das bei Ärzten und Kassen nicht gut ankommt und Thüringen dennoch Vorbildcharakter haben kann.

10 Uhr: Durchwachsenes Wetter am Wochenende in Thüringen

Die Menschen in Thüringen erwarten am Wochenende Wolken und etwas Sonne. Der Samstag startet sonnig, im Tagesverlauf wird es aber meist bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Einzelne leichte Schauer sind zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 17 bis 20 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Der Sonntag wird wolkig mit nur gelegentlichen Auflockerungen. Ab dem Mittag ist vereinzelter leichter Regen zu erwarten. Es weht mäßiger und teils böiger Wind aus Südwest. In den Kammlagen der Mittelgebirge kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad, im Altenburger Land bei 27 Grad und im Bergland bei 18 bis 22 Grad. (dpa)

9 Uhr: Erste Thüringer Freibäder setzen auf Sicherheitsdienst

Seit aus Berlin Bilder aufgetaucht sind, die große Gruppen zeigen, die in Freibädern gewalttätig werden, läuft auch unter Thüringer Schwimmmeistern eine Diskussion darüber, wie es um die Sicherheit in den Freibädern bestellt ist. In Thüringen stellt sich die Situation jedoch anders dar, als sie in den vergangenen Wochen aus der Bundeshauptstadt offenbar wurde

Freitag, 21. Juli

22 Uhr: Polizei zieht am Hermsdorfer Kreuz völlig überladenen Lkw aus dem Verkehr

Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Freitag auf der A9 einen völlig überladnenen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw in Fahrtrichtung Berlin am Hermsdorfer Kreuz unterwegs. Statt der erlaubten 7490 Kilogramm Gesamtgewicht wog der Lkw 10.970 Kilo.

21.04 Uhr: Widerstand gegen Kürzungen an Universität Jena wächst

Die Sparmaßnahmen an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) in Jena stoßen auf organisierten Widerstand. „Wir fordern […] die Rücknahme der angekündigten Stellenkürzungen“, heißt es in einem Offenen Brief an Landesregierung und Landtag. Absender ist ein Bündnis von etwa 50 Mitarbeitern und Studenten. Auch in einem Offenen Brief an die Hochschule werden die Kürzungen kritisiert.

20.45 Uhr: Masterplan für die Altenburger Museen: Alle Trümpfe auf einer Hand

Wie im Dornröschenschlaf ruht die ehrwürdige Altenburger Residenz. Nicht, dass man dort keine Besucher anträfe, die eine aktuelle Expressionisten-Ausstellung goutieren, sich mit Kennerblick über historische Skatblätter beugen oder in der Schlosskirche andächtig der Trostorgel lauschen. Aber Touristenbusse stauen sich auch nicht eben an der steilen Auffahrt zum Schlossberg. Das soll sich bald ändern, es rumort in dem mehr als 1000 Jahre alten Gemäuer: Alle Trümpfe auf eine Hand, heißt die neue Devise der Skatstadt. Ein Masterplan für die Museen entsteht.

20.25 Uhr: Tafel-Landesverband distanziert sich von Ausgabestelle Kahla – Verein darf sich nicht „Tafel“ nennen

Der Landesverband der Tafeln in Thüringen distanziert sich sehr deutlich von der Tafel-Ausgabestelle in Kahla. Der Verein in Kahla im Saale-Holzland-Kreis hatte Anfang Juli bundesweit für Empörung gesorgt, weil er Deutsche bevorzugt vor ukrainischen Flüchtlingen versorgt hatte. Mittlerweile hat die Ausgabestelle in Kahla laut Verband komplett geschlossen. Erst jetzt wird zudem bekannt, dass der Verein in Kahla zu Unrecht als "Tafel" aufgetreten ist.

20 Uhr: Größter Wunsch einer 17-jährigen Eichsfelderin nach ihrem schweren Motorradunfall und eine Überraschung

Lisa ist aus der Reha zurück. Monate hat die 17-Jährige dort nach ihrem schweren Motorradunfall verbracht und sich jeden Schritt zurück ins Leben hart erkämpft. Die junge Frau, die querschnittgelähmt ist, hat eine Wohnung in Heiligenstadt bezogen. Zuhause, in Günterode, ist der Familie ein Umbau nach Lisas Bedürfnissen nicht möglich. „Vor dem Unfall war ich sehr eigenständig, jetzt einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, ist nicht einfach“, meint sie. Lisa möchte, dass sie einfach als Mensch gesehen wird – ohne Mitleid. „Weil ich im Rollstuhl sitze, bin ich nicht anders. Es hat sich zwar in meinem Leben viel verändert, aber ich bin immer noch Lisa und möchte ganz normal behandelt werden“, gibt sie zu verstehen. Und dann leuchten ihre Augen. Denn die Eichsfelderin hat in dieser Woche noch etwas vor, genau gesagt am Sonntag. Die Motorradfreunde Duderstadt haben sie eingeladen.

19.34 Uhr: Autofahrerin wird bei Unfall auf A4 verletzt - Autobahn gesperrt

Nach einem Unfall auf der A4 Richtung Dresden ist die Autobahn am Freitagabend zwischen Weimar und Apolda gesperrt worden. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, kam es zu einem Unfall mit einem Mercedes.

18.50 Uhr: Urteil im Rudolstädter Welpenschmuggel-Prozess gefallen

Am Freitagmittag fand der Prozess um das Bußgeldverfahren eines 70-jährigen Rudolstädters ein vorläufiges Ende. 10.000 Euro hatte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt dem Rudolstädter verordnet, weil er 14 Hundewelpen im März 2022 illegal nach Deutschland eingeführt haben soll. Der Verhandlungstag selbst begann mit einer lauthalsen Auseinandersetzung zwischen ihm und Medienvertretern, er wolle in keinen Nachrichten gezeigt werden, äußerte er sich, verbunden mit einigen Schimpfwörtern. Von Ungarn über Österreich habe er 14 Welpen nach Deutschland bringen wollen, wurde aber bei Oberkappel in Fahrtrichtung Kappel angehalten.

18.06 Uhr: Volker Kielstein verlässt Geschäftsführung – Ermittlungen laufen

Der Thüringer Arzt und Unternehmer Volker Kielstein hat sich aus der Geschäftsführung seiner im Fokus von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stehenden Unternehmensgruppe zurückgezogen. Laut MDR gab der 52-Jährige seine Leitungsfunktionen im Juni ab. Die Kielstein-Gruppe betreibt mehrere Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Thüringen und anderen Bundesländern. Dem Sender zufolge wurden Anfang dieses Jahres Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in Kielstein-Praxen bekannt.

17.39 Uhr: Kritik an Ärztin nach Erfurter Corona-Podium

Nach einer Podiumsrunde zur „Kirche und Corona“ in Erfurt hat der Infektionsmediziner Rainer Lundershausen impfkritischen Äußerungen der Ärztin Kirsten Jung widersprochen. Jung, die auch Mitglied im Vorstand der Landesärztekammer (LÄK) ist, hatte die Impfungen als „Gentherapie an einer ganzen Population“ bezeichnet. Laut Infektionsmediziner Rainer Lundershausen sei es bereits von der Begriffsbestimmung falsch, die Coronaimpfung als „Gentherapie“ zu bezeichnen. „Eine Impfung ist eine prophylaktische Maßnahme und keine Therapie.

17.04 Uhr: Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Bergsee Ratscher bei Schleusingen im Kreis Hildburghausen ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort kam der Kleintransporter des Mannes in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und wälzte mehrere Büsche und kleinere Bäume nieder. Ersthelfer und Rettungsdienst versuchten, den schwer verletzten Fahrer zu reanimieren. Er starb noch an der Unfallstelle.

16.45 Uhr: Löwen-Alarm wie in Berlin: In Dingelstädt sind sogar drei Raubkatzen schnell eingefangen

Die Polizei in Berlin und Umgebung suchte fieberhaft nach einem entlaufenen Wildtier. Am Freitagmittag stand fest, dass es sich um einen falschen Alarm handelte. Zwei Experten kamen nach der Auswertung einer Handy-Aufnahme zu dem Schluss, dass es sich bei dem darauf zu sehenden Tier nicht um eine Löwin sondern um ein Wildschwein handelt. Das Video löste zunächst einen Großalarm mit einer Suche nach einer Raubkatze aus. Diese Nachricht erinnert Arnold Metz, ehemaliger Bürgermeister von Dingelstädt, an einen ähnlichen Vorfall, welcher sich im Sommer 1967 in der Unstrutstadt abspielte.

13.30 Uhr: Thüringer Löhne sind gestiegen

Thüringen verzeichnet den höchsten Lohnzuwachs der vergangenen vier Jahre. Allerdings liegt der Freistaat weiter hinter dem Bundesdurchschnitt. So hoch fällt das Medianentgelt aus.

13.19 Uhr: Landgericht Erfurt weist Millionenklage gegen Landesforstanstalt ab

Das Landgericht Erfurt hat eine millionenschwere Klage gegen die Holzvermarktungspraxis der Thüringer Landesforstanstalt abgewiesen. Der Vorsitzende Richter Dirk Apel begründete die Entscheidung am Freitag in Erfurt damit, dass die Klägerin nicht legitimiert war, die Klage zu führen. Ein internationaler Prozessfinanzierer hatte das Land wegen des Agierens der Landesforstanstalt sowie anderer Waldbesitzer beim Holzverkauf verklagt. Es ging laut Gericht um Schadenersatz in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro. (dpa)

11.45 Uhr: Statistikamt: Hunderte Fälle von Kindeswohlgefährdung in Thüringen

In Thüringen haben die Jugendämter im vergangenen Jahr mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung festgestellt. 667 Kinder und minderjährige Jugendliche seien akuter, eindeutiger Gefährdung ausgesetzt gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Dies entsprach einem Anstieg um fast 17 Prozent im Vergleich zu 2021.

11 Uhr: Feuerwehr muss Schwan aus Sömmerdaer Gondelteich retten - ohne Happy End

Bereits am Mittwoch hatte die Feuerwehr versucht, das Tier zu retten, jedoch ohne Erfolg. Am Donnerstag gelang es dann, so dass der Vogel zu einem Veterinär gebracht werden konnte. Das Leben des Tieres retten konnte der der Tierarzt allerdings auch nicht mehr.

10.20 Uhr: Erneut Warnstreiks im Thüringer Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt im Einzelhandel erneut zu Warnstreiks in Thüringen aufgerufen. Zeitweise Arbeitsniederlegungen solle es am Freitag in mehreren Kaufland-Märkten, darunter in Sömmerda, sowie Netto-Filialen in Thüringen geben, teilte Verdi mit. Hintergrund ist der ergebnislose Verlauf einer Verhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel in dieser Woche. Am Donnerstag hatte Verdi bereits in Kaufland-Märkten sowie einer Filiale von H&M in Gera Warnstreiks organisiert. (dpa)

10 Uhr: 19-Jähriger bei Motorradunfall im Weimarer Land schwer verletzt

Im Weimarer Land wurde ein 19-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Sein Motorrad prallte gegen eine Hauswand. Offenbar wollte er einem Tier ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

9 Uhr: Sechs Monate nach Leichenfund in Bad Blankenburg: So ist der Stand der Ermittlungen

Am 20. Januar, also vor nunmehr sechs Monaten, wurde in Bad Blankenburg die Leiche eines Kindes in einem seit 2021 verlassenen Garten ausgegraben. In den darauffolgenden Tagen konkretisierten sich die Umstände, unter denen das gerade einmal dreijährige Kind aufgewachsen sein soll. Verdächtige kristallisierten sich heraus, Vorwürfe verhärteten sich. Ein baldiges Ermittlungsende zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt fast schon ab. Was ist seit dem passiert?

8.40 Uhr: Spendenaufruf nach Tod eines Feuerwehrmanns aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Fast erreicht ist das Ziel eines Spendenaufrufs für die Familie eines völlig überraschend verstorbenen Feuerwehrmanns aus der Gemeinde Unstruttal. 5000 Euro sollten laut dem Aufruf auf der Internetplattform „Gofundme“ zusammenkommen. Gut 4500 Euro sind es bisher.

8.20 Uhr: Otto kommt nach Erfurt

Die Galerie Bilder Bethge hat die Gemälde von Komiker Otto Waalkes schon viele Jahre fest im Programm. Nun will der Kult-Komiker Otto Waalkes dem Erfurter Haus einen Besuch abstatten.

7.15 Uhr: Thüringen muss Medizinprodukte mit Millionenwert vernichten

Während der Corona-Pandemie war der Bedarf an medizinischen Schutzartikeln riesig und das Angebot begrenzt. Thüringen schuf ein Pandemielager mit Masken, Desinfektionsmittel und mehr. Doch die Haltbarkeit der Güter endet nach und nach.

6.45 Uhr: Zahme Waschbären erfüllen Arnstädter Stadtrat mit Sorge

Der Anblick ist zu niedlich: Neugierig äugt am Theater ein Waschbär in die Runde. Scheu vor Menschen hat er offensichtlich nicht. Während er fotografiert wird, bleibt er in aller Seelenruhe sitzen und schaut sich nach Essbarem um. Abschießen kann man die invasive Art nicht. Aber stellen die Tiere überhaupt eine Gefahr dar?

Donnerstag, 20. Juli

21.45 Uhr: "Die Toten Hosen" in der Kulturarena Jena: Theatervorplatz weiträumig abgesperrt

Sänger Campino und seine Band treten am Samstag mit Kabarettist Gerhard Polt in der Kulturarena in Jena auf. Busse des Nahverkehrs werden umgeleitet. Das muss beachtet werden.

20.58 Uhr: Zahlreiche Anträge auf Impfentschädigung sind in Thüringen noch offen

Von den seit 2021 gestellten Anträgen auf Entschädigung nach einer Schutzimpfung ist die überwiegende Zahl noch nicht beschieden. Das geht aus Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums hervor, die dieser Zeitung vorliegen. Demnach wurden seit 2021 insgesamt 327 Anträge auf Entschädigung gestellt, weil durch die Corona-Schutzimpfung ein möglicher Impfschaden erlitten worden sein könnte.

20.17 Uhr: Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung in Triptis: Das ist über die Vorfälle am Wochenende bekannt

„Ganz wenig“ habe sie von dem Feuerwehreinsatz am vergangenen Wochenende mitbekommen, sagt eine Anwohnerin, die am Donnerstag über die Burkhardtstraße in Triptis läuft. Dabei lässt eine Pressemitteilung, die die Polizei am Mittwoch veröffentlicht hat, durchaus aufhorchen: Von einem „beißenden Geruch“ ist hier die Rede und von mehreren Personen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es werde ermittelt gegen Unbekannt – wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

20 Uhr: Entlaufene Löwin in Brandenburg: Private Löwenhaltung ist in Thüringen möglich

In Thüringen ist die private Haltung von Raubtieren, wie zum Beispiel Löwen, nicht ausdrücklich verboten. Wie das zuständige Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilt, seien im Tierschutzrecht keine Haltungsverbote für bestimmte Tierarten enthalten und ließen sich nach Einschätzung des Ministeriums daraus auch nicht ableiten. „Daher besteht für den Vollzug keine Möglichkeit, ein grundsätzliches Haltungsverbot für einzelne Tierarten - im Sinne einer Positiv- oder Negativliste – auszusprechen“, sagt eine Ministeriumssprecherin.

Gemäß Tierschutzgesetz müssten Tiere angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden. Gerade für exotische Wildtierarten erfordere das derart viele Ressourcen, dass im Normalfall eine Haltung für Privatpersonen nicht möglich sei. „Denkbar wäre es aber rein theoretisch“, sagt die Sprecherin.

19.20 Uhr: Mehrfamilienhaus in drei Monaten bezugsfertig: Am Erfurter Kreuz entsteht Wohnraum in Serie

Konzentriert schaut Thorsten Baumgart nach oben. Ein Piepen kündigt an, was er gerade mit einem Daumendruck auslöste: Eine riesige Kranbrücke setzt sich in Bewegung, um auf dem Lagerplatz der Firma Nokera Wand- und Deckenelemente für Wohnhäuser zur Abholung bereitzustellen. Die Last wiegt tonnenschwer – und ist doch im Wohnungsbau ein Leichtgewicht. Denn am Erfurter Kreuz werden Holz-Beton-Elemente für den seriellen Wohnungsbau hergestellt.

„Viele denken dabei sofort an Plattenbauten“, sagt Sebastian Raseta, der Leiter für Disposition und Prozesse, lächelnd. Ganz falsch liegen sie damit nicht, doch mit den Blocks von einst haben die Wohnhäuser von Nokera nichts mehr zu tun.

18.50 Uhr: Sozialamt Erfurt streicht blinder Frau alle Hilfsgelder

Daniela Haupt-Esen ist blind und bekommt finanzielle Unterstützung, damit sie trotzdem ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Doch jetzt hat das Erfurter Sozialamt ihre alle Hilfsgelder gestrichen. Die vierfache Mutter wehrt sich.

18 Uhr: Fast jeder vierte Arzttermin in Thüringen wird unentschuldigt nicht wahrgenommen

Jeder gesetzlich Versicherte kennt es: das lange Warten auf einen Facharzttermin. Dabei könnte es oft schneller gehen, wenn Termine nicht einfach unentschuldigt versäumt würden.

17.30 Uhr: Schweinsburg über AfD-Wahlerfolge: „Die Brandmauer ist eingestürzt“

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hat den politischen Verantwortlichen in Bund und Land „geradezu religiösen Fanatismus bei der Bekämpfung des Klimawandels“ vorgeworfen. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag erklärte sie, dass „Milliarden“ an Euro „mit Billigung ehemaliger Pazifisten für den Krieg ausgegeben“ würden: „Geld, das wir selbst dringen für Straßen, Schulen, Lehrer, das Gesundheitswesen und Infrastruktur brauchen“.

Unter offensichtlichem Bezug auf AfD-Wahlerfolge bei Kommunalwahlen in Sonneberg und Sachsen-Anhalt schrieb die Landrätin: „Die einmal formulierte Brandmauer ist eingestürzt, und dieses undankbare Volk wählt die, die es nicht hätte wählen dürfen. Dabei wird wohl ausgeblendet, dass wir Ossis das Einreißen von Mauern können.“

16.41 Uhr: Borkenkäfer setzen den Thüringer Fichtenbeständen auch in diesem Jahr zu

Borkenkäfer haben in diesem Jahr nach Angaben der Landesforstanstalt bereits für etwa zwei Millionen Festmeter Schadholz gesorgt. Besonders stark sei der Befall derzeit in den Forstamtsbezirken Schleiz, Saalfeld-Rudolstadt, Neuhaus, Gehren sowie Schönbrunn. Dort sei mehr als die Hälfte der Schadholzmenge angefallen. (dpa)

15.12 Uhr: Spargelernte fällt geringer aus als in Vorjahren

Trotz stabiler Anbaufläche ist in Thüringen dieses Jahr deutlich weniger Spargel geerntet worden als in den vergangenen Jahren. Die Agrarbetriebe schätzten, dass insgesamt etwa 1466 Tonnen des Stangengemüses gestochen wurden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Das seien 183 Tonnen oder elf Prozent weniger als 2022 und etwa ein Viertel weniger als im Mittel der vergangenen sechs Jahre. (dpa)

13.45 Uhr: Nach mutmaßlichem Angriff auf Syrer Anklage gegen Busfahrer erhoben

Gegen einen Mann, der als Busfahrer einen syrischen Fahrgast in Weimar beleidigt und körperlich angegriffen haben soll, ist Anklage erhoben worden. Ein genauer Verhandlungstermin in der Sache stehe aber noch nicht fest, teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Weimar am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte MDR Thüringen online über die Anklage wegen Volksverhetzung, Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung berichtet. Der 40-Jährige soll im Januar auf der Fahrt mit einem Linienbus von Nohra nach Weimar den damals 32 Jahre alten Syrer gewaltsam aus dem Bus gestoßen, ihn rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen haben. (dpa)

13.15 Uhr: Den Harzer Schmalspurbahnen fehlt Personal: Brockenbahn verliert eine Zugfahrt

Keine guten Nachrichten aus Wernigerode: Bei der HSB herrscht momentan ein Personalmangel. Die Krise hat Konsequenzen. Bis zum Ende dieser Sommersaison.

12.15 Uhr: Ölspur zieht sich kilometerlang über Autobahn

Eine 15 Kilometer lange Ölspur hat auf einer Autobahn im Landkreis Hildburghausen rund zwölf Stunden lang den Verkehr beeinträchtigt. Zuvor war ein Fahrer mit seinem Sattelzug ersten Erkenntnissen nach aufgrund von Sekundenschlaf gegen eine Leitplanke gestoßen, wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte. (dpa)

12 Uhr: Unfall im Altenburger Land: Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte

Bei einem Unfall im Altenburger Land ist ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beim Überholen war er seitlich mit einem Auto kollidiert. Laut Polizei ereignete sich der Unfall während eines Überholvorgangs.

10.30 Uhr: Beschäftigte in Thüringen deutlich länger krankgeschrieben

Bei den Beschäftigten in Thüringen nehmen schwere Krankheitsverläufe zu, meldet die KKH Kaufmännische Krankenkasse. Demnach waren Arbeitnehmer in den vergangenen Monaten deutlich länger krankgeschrieben als zuvor. Berufstätige KKH-Versicherte fehlten im ersten Halbjahr 2023 rund 335.000 Tage im Job. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 232.000 Tage.

Der Krankenstand im ersten Halbjahr 2023 lag in Thüringen bei 7,3 Prozent. Somit fielen an jedem Tag im Schnitt 73 von 1.000 Beschäftigten krankheitsbedingt im Job aus. Im Bundesländervergleich liegt Thüringen damit im oberen Drittel. Verantwortlich für die nach wie vor hohe Zahl an Attesten im ersten Halbjahr 2023 war unter anderem die starke Erkältungs- und Grippewelle im Winter und Frühjahr. Entsprechende Krankheitsfälle nahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel zu. Außerdem gab es doppelt so viele Grippeerkrankungen. (hm)

10.15 Uhr: Zeulenroda: Autonarren laufen im Lichterhafen ein

Der Inhaber der Firma Zeitglanz Concepts, Phillip Daum, will für sein diesjähriges Treffen von Autoliebhabern Deep’n’Meet unter dem Titel „Lichterhafen“ so viel Lichtspektakel wie noch nie auffahren: „Schließlich ist es unser erstes Jubiläum. Unser fünftes Treffen für Liebhaber optimierter Fahrzeuge findet am 22. Juli im Waldstadion Zeulenroda statt.“ Das Treffen findet zum 5. Mal statt.

10.05 Uhr: Eichsfelder Landrat fühlt sich falsch verstanden

Der Eichsfelder Landrat Werner Henning weißt die Kritik an seinen Aussagen zum Sich-Einfügen in die hiesigen Gewohnheiten durch Flüchtlinge zurück. Unter der hiesigen Gewohnheit verstehe der Landrat primär, „die Bereitschaft zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit“.

9 Uhr: Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Thüringen

Nach der ergebnislosen Verhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Ostthüringen zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa)

8.23 Uhr: Zerstörte KZ-Gedenkbäume im Weimar: Täter nicht gefasst, aber Bäume gedeihen

Vor einem Jahr wurden bei Weimar Bäume beschädigt, die im Gedenken an die im Konzentrationslager Buchenwald Inhaftierten gepflanzt worden waren. Die Identität der Täter ist bis heute unklar. (dpa)

7.45 Uhr: CDU-Innenpolitiker fordert mehr Personal für den Verfassungsschutz

Angesichts neuer Aufgaben und Herausforderungen für den Landesverfassungsschutz dringt der Thüringer CDU-Innenpolitiker Raymond Walk auf mehr Personal für die Behörde. „Der Verfassungsschutz arbeitet am Limit“, sagte Walk der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es seien etliche Aufgaben hinzugekommen - etwa im Bereich Spionageabwehr im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Außerdem ergebe sich durch die Einstufung der Thüringer AfD als gesichert rechtsextreme Bestrebung zusätzliche Arbeit für die Behörde. Walk ist Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission (ParlKK), die den Verfassungsschutz kontrolliert. (dpa)

6.15 Uhr: Kaum Kontrolle über das Thüringer Rotlicht-Milieu

In Thüringen fehlt ein wirklicher Überblick über Prostitution und damit das Rotlichtgewerbe. Was sicher gesagt werden kann: In elf Landkreisen und damit auch allen dort liegenden Städten und Gemeinden sind sexuelle Dienstleistungen unzulässig. Eigentlich nichts Neues, denn die „Thüringer Verordnung über das Verbot der Prostitution“ stammt vom April 1992 und erlaubt das Sexgewerbe nur in Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohnern. Doch Ermittlung und Kontrolle der teils erlaubten Wohnungsprostitution gestaltet sich schwierig.

Mittwoch, 19. Juli

20.49 Uhr: Tragischer Todesfall: Ballstedter Feuerwehrmann kollabiert im Einsatz

Tragischer Todesfall im Weimarer Landes: Die Freiwillige Feuerwehr Ballstedt trauert um einen 55-jährigen Kameraden, der am Montag bei einem Einsatz verstarb.

20 Uhr: Umstrittene Personalie: Thüringer Umweltstaatssekretär soll auf Lebenszeit verbeamtet werden

Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel (Grüne) soll auf Lebenszeit verbeamtet werden. Damit kommt er unter anderem in Genuss der vollen Ruhegehaltsregelungen. Die Personalie steht nach Informationen dieser Zeitung auf der Tagesordnung der Sitzung der Landesregierung am 25. Juli.

19 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt fiebert Test gegen Borussia Dortmund entgegen

Knapp 16.000 Zuschauer werden erwartet, wenn Rot-Weiß Erfurt am Samstag im Steigerwaldstadion gegen Vizemeister Borussia Dortmund testet. Gibt es noch Karten, kommt Dortmund in Bestbesetzung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Spiel.

17.57 Uhr: „Reichsbürger“ um Prinz Reuß bleiben weiter in Haft

Im Dezember hat eine „Reichsbürger“-Gruppe auch in Thüringen für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Die Gruppe um Prinz Reuß sorgte sogar für einen der größten Polizeieinsätze in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Tausende Beamte hatten bundesweit zahlreiche Objekte durchsucht – jetzt hat der Bundesgerichtshof über die Untersuchungshaft entschieden.

17.36 Uhr: „Jetzt kommt es noch viel schlimmer“: Streit über die neue Thüringer Schulordnung

Schüler und Lehrer genießen zwar derzeit ihre Ferien, hinter den Kulissen aber wird gestritten: über den kurz vor Ferienbeginn von Bildungsminister Holter vorgelegten Entwurf der neuen Schulordnung.

17 Uhr: Mit Gülleschlamm beladener Lkw kippt im Landkreis Nordhausen um

Ein mit Gülleschlamm beladener Lkw ist im Landkreis Nordhausen von der der Straße abgekommen und umgekippt. Ein Teil der Ladung floss auf ein Feld.

16.29 Uhr: Domplatz Erfurt: Gute und schlechte Nachricht für Andreas-Gabalier-Fans

Andreas Gabalier und die Band Santiano kommen im Sommer auf den Erfurter Domplatz. Die Vorzeichen auf die Konzerte sind aber unterschiedlich.

15.16 Uhr: Eskalation eines Nachbarschaftsstreits: Brutaler Übergriff am Ortsrand von Ichtershausen

Es sollte eine entspannte Radfahrt zur Arbeit werden. Doch statt in seiner Firma landete ein 19-Jähriger am Mittwochvormittag im Krankenhaus. Auf dem Radweg von Ichtershausen nach Rudisleben wurde er Opfer eines brutalen Überfalls.

14.30 Uhr: Erfurt soll kommunale Impfstelle bekommen

Das Gesundheitsamt weitet sein Angebot für Impfungen aus und hat nun auch Räume in Erfurt gefunden. Warum das nötig ist und wo sie sind.

13.15 Uhr: Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt im Interview: „Es wurden Fehler gemacht“

Die grüne Bundestagsvizepräsidentin spricht über Versäumnisse der Ampel, die Stimmung in Ostdeutschland, den Umgang mit der AfD – und warum sie die Wähler von Björn Höcke ernst nimmt.

11.55 Uhr: Weiterer Wolf bei Neuhaus am Rennweg

Im Rahmen des vom Thüringer Kompetenzzentrums Wolf Biber Luchs (KWBL) durchgeführten Fotofallen-Monitorings wurden Mitte Juni bei Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg zwei Wölfe gemeinsam aufgenommen. Eines der beiden Tiere ist höchstwahrscheinlich ein Weibchen.

Foto: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

10.45 Uhr: Erneuter Ammoniakaustritt sorgt für Feuerwehrgroßeinsatz in Schwarza

Am Dienstagabend, dem 18. Juli, kam es erneut zu einem Ammoniakaustritt auf dem Gelände der ehemaligen Herzgut Molkerei in Schwarza. Auf dem Betriebsgelände finden aktuell Rückbauarbeiten statt. Anwohner hatten aufgrund des starken Geruchs die Einsatzkräfte gerufen. Neun Häuser mussten evakuiert werden. Messungen vor dem Gelände ergaben deutlich erhöhte Werte.

Erst am Sonntag sorgte der Austritt der übel riechenden Chemikalie bei Anwohnern für Unmut. Eine Spezialfirma wurde engagiert, sich um die Reinigung zu kümmern.

9.19 Uhr: Großinvestition in Gera geplant: In Tinz soll Technologiepark entstehen

Ein österreichisches Unternehmen will im Gewerbepark in Tinz investieren. Noch ist der Grundstücksverkauf zwischen Investor und Land nicht fix. Platz für bis zu 30 Unternehmen soll ein Technologiepark bieten.

7.50 Uhr: 10,5 Prozent der Thüringer Schüler haben Migrationshintergrund

Etwa 32.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach Thüringen gekommen. Damit haben jetzt etwa 10,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Freistaat einen Migrationshintergrund. Der Anteil bezieht sich auf das endende Schuljahr 2022/2023 und ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. (dpa)

7.30 Uhr: Blutversorgung in Thüringen laut DRK stabil - und warnt

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) blickt zum Start der Sommerferien in Thüringen bei der Versorgung mit Blutprodukten mit Sorge auf die kommenden Wochen. Bislang sei in beiden Ländern kein Einbruch im Spendenaufkommen festzustellen, alle Anfragen der Kliniken könnten versorgt werden, teilte Markus Baulke vom Blutspendedienst des DRK NSTOB am Dienstag auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur mit. In der Urlaubszeit und bei Hitze komme es jedoch immer wieder zu Rückgängen. Das DRK bitte deshalb darum, alle angebotenen Spendetermine zu besuchen, um einen Engpass über den Sommer zu vermeiden. (dpa)

6.45 Uhr: Ehrentag der Simson - Warum das Moped Kult ist

Jeder kennt sie, jeder liebt sie: Die Simson feiert heute ihren eigenen Ehrentag. Kein Wunder, finden zwei Schüler und ein Händler aus Pößneck.

6.15 Uhr: Wie sich Thüringen auf Dürre und Hitze vorbereitet

Ein Hitzerekord jagt den nächsten, Trockenheit und Unwetter: Die Klimakrise trifft auch Thüringen. Wie vorbereitet die Kommunen auf die Folgen sind – das zeigt eine Recherche.

Dienstag, 18. Juli

21.19 Uhr: Baustart für Busbahnhof in Erfurt im Oktober

Ewig wurde diskutiert, nun wird in Erfurt ein Bushalt nur für Fernbusse gebaut. Die Zeit drängt, aber nicht mehr wegen zu vieler Fernbusse.

20.05 Uhr: Gleich mehrere Landschildkröten im Weimarer Land auf Abwegen

Wer vermisst seine Landschildkröten? Ein erhöhtes Aufkommen an offensichtlich ausgebüxten Tieren registriert die Untere Naturschutzbehörde im Weimarer Land.

19.26 Uhr: Tarifverhandlungen für Einzel- und Versandhandel weiter ohne Einigung

In den Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht weiter eine Einigung aus. Auch am Dienstag wurde keine Lösung gefunden, wie der Handelsverband Mitteldeutschland und Verdi am Abend bestätigten. (dpa)

19.08 Uhr: Anstieg bei Pflegekosten in Thüringen

Trotz Zuschüssen müssen Menschen, die stationär gepflegt werden, immer mehr Eigenanteil aufbringen – da läuft etwas schief, sagen Kassenvertreter. Sie sehen dabei auch das Land in der Pflicht.

18.25 Uhr: Ramelow beklagt Diffamierung Ostdeutscher

Linke-Ministerpräsident widerspricht Darstellung von AfD-Wählern als „Nazis“. Die Realität in Thüringen würde teilweise verzerrt dargestellt. Was Ramelow sagt:

18.08 Uhr: Das passiert in einer Schule in den Sommerferien

Putzen und Digitalisieren: Eine Schulleiterin aus dem Wartburgkreis gewährt Einblicke und erzählt auch über Lehrermangel und Corona-Rückstände.

17.30 Uhr: Ziegelwerk im Unstrut-Hainich-Kreis steckt in der Krise

In riesigen Tunnelöfen wurden vor Wochen noch Dachziegel mit bis zu 1000 Grad Celsius gebrannt, sie sind inzwischen kalt. Meterlange Fließbänder stehen still. In den Werkhallen von Ziegelhersteller Creaton an den Standorten in Großengottern und Höngeda ist von Mitarbeitern derzeit wenig zu sehen. Fast die gesamte Belegschaft wurde vor Tagen in Kurzarbeit geschickt.

16.23 Uhr: Erfurter Deponiefeuer nach Stunden gelöscht

„Die letzten Einsatzkräfte der Erfurter Berufsfeuerwehr, die vorsichtshalber als Nachtwache nach dem Großbrand auf der Deponie Schwerborn am Einsatzort verblieben waren, sind am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr abgezogen worden“, bestätigte Stadtwirtschaftssprecher Ivo Dierbach auf Nachfrage. Bei der Brandbekämpfung auf der Altholzdeponie in Schwerborn kamen rund 100 Erfurter Feuerwehrleute zum Einsatz.

15.45 Uhr: Sind bei MDC Power 1100 Arbeitsplätze in Gefahr?

Das Werk in Kölleda soll keine Motoren mehr produzieren, sondern Batterien montieren. Warum das für Unsicherheit in der Belegschaft sorgt und wie das Unternehmen reagiert.

14.32 Uhr: Ramelow würdigt Georg-Büchner-Preisträger Lutz Seiler

Der aus Gera stammende Schriftsteller Lutz Seiler bekommt den Georg-Büchner-Preis 2023. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte auf Twitter, Seilers Texte berührten auf vielfältige Weise "überall im Land und ganz besonders bei uns in Thüringen". Bereits in seinem Gedichtband "Pech & Blende" aus dem Jahr 2000 habe Seiler den Bogen von seiner Herkunft in die Zukunft geschlagen. (dpa)

13.40 Uhr: Energie-Nothilfefonds für Bedürftige verpufft - Ministerium will Bedingungen nicht anpassen

Obwohl der Thüringer Energie-Härtefallfonds bedürftige Menschen nicht erreicht, sollen die Bedingungen nicht geändert werden, erklärte das Thüringer Sozialministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Die Praxis zeige, dass es diese Personen durchaus gebe. Allerdings wurden von den 10 Millionen Euro, die bereits im Herbst 2022 beschlossen wurden, erst 15.000 Euro ausgereicht – an gerade einmal 14 Haushalte.

13.11 Uhr: Überraschender Fund am Erfurter Juri-Gagarin-Ring: Wer fand am alten Hospital seine letzte Ruhestätte?

Bauarbeiten am alten Pfründnerhaus am Volkskundemuseum in Erfurt brachten alte Steine zum Vorschein. Darauf gibt es Inschriften, die Erfurter Experten inspirieren. Das steckt hinter den mysteriösen Inschriften.

12.40 Uhr: Neue Details nach Großbrand im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Polizei hat im Unstrut-Hainich-Kreis das Brandhaus von Samstagnacht untersucht. Demnach war ein Defekt an einem elektrischen Gerät in einer Scheune ursächlich für das Feuer und nicht die auf dem Dach installierten Solar-Panele. Samstagabend war eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus und kurz darauf auf ein benachbartes Wohngebäude über.

12.15 Uhr: Ausbau der Windenergie in Thüringen stockt

Der Ausbau der Windenergie in Thüringen stockt. Im ersten Halbjahr wurde im Freistaat keine einzige Windkraftanlage neu installiert, wie aus einer Auswertung hervorgeht, die das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard im Auftrag des Bundesverbands Windenergie und des Industrieverbands VDMA erstellte und die am Dienstag in Berlin präsentiert wurde. (dpa)

11.15 Uhr: 81-Jähriger zeigt sich nackt mehreren Kindern in Altenburg

Ein 81-Jähriger hat sich in Altenburg nackt mehreren Kindern gezeigt. Doch das war noch nicht alles. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

10.30 Uhr: Feuer auf Mülldeponie in Erfurt gelöscht

Nach einem Brand auf der Mülldeponie Schwerborn in Erfurt hat die Feuerwehr ihren Einsatz am Dienstagmorgen beendet. Feuerwehrleute und andere Helfer waren seit Montag und die Nacht hindurch damit beschäftigt gewesen, die Flammen zu löschen, wie es aus dem Erfurter Amt für Brandschutz am Dienstag hieß. Um den immensen Bedarf an Löschwasser zu bedienen seien nicht nur Tanks und Teiche vor Ort genutzt worden. Feuerwehren, Landwirte und Stadtwerke brachten demnach mit Tankfahrzeugen immer wieder Löschwasser.

Nach Angaben der Polizei von Montag brach das Feuer im Holz- und Sperrmülllager der Deponie aus. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Bisher bestehe kein Anfangsverdacht einer Straftat, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. (dpa)

9.45 Uhr: 51-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis

Ein 51-jähriger Motorradfahrer wollte im Unstrut-Hainich-Kreis einen Traktor überholen. Dabei kam es zu einem tödlichen Unfall.

9 Uhr: SonneMondSterne-Festival in Saalburg fast ausverkauft

Die Eintrittskarten für das 25. SonneMondSterne-Festival vom 11 bis 13. August am Thüringer Meer in Saalburg sind weitestgehend vergriffen: Im Vorverkauf sind 32.000 Tickets verkauft worden. So viele Tickets sind noch zu haben.

7 Uhr: AfD spaltet Thüringer Bevölkerung

Eine relative Mehrheit der Thüringer will bei einer kommunalen Direktwahl nicht für einen Kandidaten der AfD stimmen. 47 Prozent erklärten, sie schlössen dies für sich aus. 22 Prozent sagten hingegen, sie würden einen AfD-Bewerber „sicher wählen“; ebenfalls 22 Prozent hielten dies zumindest für möglich. Demnach könne die AfD vor allem auf einen Teil der CDU- und FDP-Wähler zählen.

6.45 Uhr: Lkw-Unfall durchbricht auf A9 bei Schleiz Mitteleitplanke

Zwischen Schleiz und Bad Lobenstein ist am frühen Dienstagmorgen ein Lkw verunglückt. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt. Laut Polizei kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, durchbrauch die Mittelleitplanke und blieb auf der Seite liegen. Die Autobahn war in beide Richtungen stundenlang voll gesperrt.

Foto: Polizei

6.11 Uhr: Sexuelle Übergriffe in Erfurter Clubs: Grüne wollen Awareness-Teams ausbilden

Die Clubs in Erfurt und Thüringen sollen bei der Schulung und beim Einsatz von Awareness-Teams unterstützt werden. Die Grüne-Stadtratsfraktion regt an, dafür auf städtischer und auf Landesebene Strukturen zu schaffen. Laut dem Diskussionspapier der Partei häufen sich auch in Erfurt Berichte über Gewalt, rassistische und sexuelle Übergriffe im Nachtleben. Bei den Erfuter Club-Betreibern trifft der Vorschlag auf ein gemischtes Echo.

Montag, 17. Juli:

21.43 Uhr: Justizministerin Denstädt kritisiert Vorgehen der EU bei Migration

Justizministerin Doreen Denstädt hat das Vorgehen innerhalb der Europäischen Union zur Verhinderung illegaler Migration kritisiert. "Anstatt Ländern wie Tunesien einfach Geld für die Abschreckung von Geflüchteten zu geben, braucht es vielmehr klare Menschenrechtsstandards", erklärte die Grünen-Politikerin am Montag in Erfurt. In Verhandlungen hatte etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, stärker mit Tunesien zusammenarbeiten zu wollen. Dafür will die EU-Kommission den Angaben zufolge bis zu 900 Millionen Euro zahlen, damit das nordafrikanische Land stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgeht. (dpa)

20 Uhr: Rampe vereinfacht Zugang zur Schifffahrt auf Stausee

Erleichterter Zugang zum Freizeitvergnügen auf dem kühlen Nass: Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit für einen deutlich einfacheren Einstieg für die Personenschiffe auf dem Stausee Hohenwarte erhalten. Mit einer Rampe des nun barrierefreien Stegs können Rollstuhlfahrer problemlos an Bord rollen.

19.24 Uhr: Mehr Defizite bei Motorik und Sprache

Purzelbaum, Hampelmann, Gummitwist oder das beliebte Kästchenspringen „Himmel und Hölle“ – für immer mehr Kinder stellen solche Bewegungsabläufe eine Herausforderung dar. Laut aktuellem Kinderatlas der Barmer nahm der Anteil an Heranwachsenden mit motorischen Entwicklungsstörungen deutlich zu. Von rund 2300 Sechs- bis Zwölfjährigen mit Defiziten in der Koordination im Jahr 2006 sei die Zahl bis 2021 auf 6000 Kinder gestiegen – das sind weit mehr als doppelt so viele.

18.03 Uhr: Schwerer Lkw-Unfall auf A9

Auf der A9 bei Dittersdorf hat sich ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

17 Uhr: Grosse-Röthig begrüßt Listen-Vorschlag der Linken für Europawahl

Die Co-Chefin der Thüringer Linken hat den Listenvorschlag ihrer Partei mit der Seenotretterin Carola Rackete und dem Linke-Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan als Spitzenkandidaten gelobt. Er sei eine "klare und deutliche Antwort auf die drängenden Fragen europäischer Politik", teilte Grosse-Röthig am Montag mit.

Zuvor hatte die Linken-Spitze bekannt gegeben, dass sie Rackete und Schirdewan als Spitzenkandidaten für die Europawahl nominieren wollen. (dpa)

16.44 Uhr: Verkehrsversuch in der Erfurter Meienbergstraße

In der Meienbergstraße begegnen sich Autos und Radfahrer. Die Enge der Straße war bisher ein Argument gegen die Öffnung der Meienbergstraße. Die Fahrradlobby setzte sich aber vehement ein und fand auch in Verkehrsdezernent Matthias Bärwolff (Linke) einen Unterstützer. Seit vergangener Woche nun stehen die Schilder, zunächst für einen sechsmonatigen Verkehrsversuch.

16.09 Uhr: Chef der Arbeitsagentur im Interview

Regionaldirektor Markus Behrens spricht im Interview über die Herausforderungen für die Arbeitsagenturen angesichts schwächelnder Konjunktur und den zweithöchsten prozentualen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

15.28 Uhr: Brand auf Deponie in Erfurt: Starke Rauchentwicklung

In Schwerborn ist es am Montag zu einem Brand auf einer Mülldeponie gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Unser Altholzlager brennt auf dem Deponiegelände! Die Feuerwehr bekämpft gerade das Feuer. Wegen der Rauchentwicklung sollten die Fenster in Schwerborn geschlossen werden.#Deponie #Feuer #Erfurt — Stadtwerke Erfurt (@SWE_Erfurt) July 17, 2023

14.55 Uhr: Keine Bahnstreiks in Sommerferien in Thüringen

Zum Start des Schlichtungsverfahrens zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaft EVG kann der Thüringer Gewerkschaftschef beruhigen: Streiks gibt es frühestens im Herbst wieder.

13.30 Uhr: Toter in Wald im Landkreis Hildburghausen gefunden

Ein 68 Jahre alter Mann ist in einem Waldstück zwischen Schleusingen und Hildburghausen tot aufgefunden worden. Der Mann sei vermutlich wegen Holzarbeiten mit seinem Traktor im Wald unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Noch liefen die Ermittlungen zur Todesursache. (dpa)

11.15 Uhr: Havarie in Rudolstadt: Ammoniak aus ehemaliger Molkerei ausgetreten

Auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei „Herzgut“ in Rudolstadt-Schwarza ist am Sonntagmorgen Ammoniak ausgetreten und hat zu einer Geruchsbelästigung geführt. Eine Spezialfirma soll sich um das Problem kümmern.

10 Uhr: Master of Disaster: Geraer feuern Fahrer der Tour de France an





Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Wiedererkannt in der TV-Übertragung Foto: Andreas Strunz / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen

Master of Disaster Gera auch 2023 bei Tour de France Die Geraer Radsport-Fans Maik Wallach, Timo Orehovec, Gerhard König, André Reichenauer und Mike Pawelka waren auch 2023 wieder bei drei Bergetappen der Tour de France dabei. Dabei sammelten sie reichlich Eindrücke, Fotos mit Fahrern und Fans sowie so manches Souvenir. Foto: Timo Orehovec / Funke Thüringen





9.30 Uhr: 21-Jähriger überschlägt sich mit Auto in Südthüringen

Ein 21-Jähriger hat in Südthüringen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er überschlug sich samt Fahrzeug mehrfach. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

9.15 Uhr: 45 Suchtberatungsstellen in Thüringens Städten und Kreisen

Wer mit einer Abhängigkeit kämpft, kann Hilfe auch bei Suchtberatungsstellen erhalten. Davon gibt es mittlerweile 45 in Thüringen. Das geht aus einer Antwort des Gesundheits- und Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Babette Pfefferlein hervor. Demnach ist inzwischen in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt eine Anlaufstelle für Suchtberatung vorhanden. Doch nicht überall kann der angedachte Betreuungsschlüssel eingehalten werden. (dpa)

8 Uhr: Nach Skandal: Awo-Riese mit neuer Gesellschafterstruktur

Drei Jahre nach dem Skandal bei der Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) heilt die neue Awo-Landesspitze einen Geburtsfehler ihrer Tochter Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH (AJS), mit rund 5000 Beschäftigten eines der größten gemeinnützigen Unternehmen in der Sozialbranche Thüringens. Ab kommenden Jahr werden nicht mehr nur der Awo-Landesverband und der Awo-Kreisverband Erfurt, sondern auch die übrigen 17 Kreis- und Regionalverbände Gesellschafter der AJS sein.

6.45 Uhr: In Thüringen gibt es die größten Unterschiede beim Strompreis zwischen Stadt und Land

Auf dem Thüringer Land ist der Strompreis durchschnittlich zehn Prozent teurer als in den Städten des Freistaats. Das ist das bundesweit größte Gefälle ergab eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox. Betroffene haben allerdings auch ein Sparpotential.

Sonntag, 16. Juli

19 Uhr: Trotz Einstufung als politisch-motivierte Straftat: Identitäten von Jenaer Schornsteinbesetzern nicht ermittelt

Im März haben fünf Personen Schornsteine des Heizkraftwerkes in Jena bestiegen. Die folgenden Ermittlungen der Polizei werfen allerdings Fragen auf.

18.36 Uhr: Warum so viele private Photovoltaikanlagen noch keinen Strom ins Netz einspeisen können

Da ist die neue Photovoltaikanlage nun eingebaut – und dann? Kann sie nicht ans Netz gehen. Das liegt Thüringens größtem Netzbetreiber.

17.23 Uhr: Stadt Gotha: Schätzungsweise 95.000 Menschen bei großem Trachtenfest

Traditionelle Kleidung, Musik und Tänze: Das große Trachten- und Folklorefestival Europeade in Gotha hat nach Schätzung der Stadt 95.000 Menschen angelockt. Die Zahl umfasse alle fünf Veranstaltungstage, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Sonntag zum Abschluss des Fests. Eingerechnet seien dabei auch die rund 5000 aktiven Teilnehmer aus Trachten- und Folkloregruppen, die aus 23 Ländern stammten. Ein Höhepunkt sei der Festumzug am Samstag gewesen.

15.55 Uhr: Rettung nach sieben Stunden: Pferd Lucie von Feuerwehr und Wasserwacht aus Saale gehoben

Zu einem alles andere als alltäglichen Einsatz eilten Rettungskräfte der Feuerwehren Schleiz und Möschlitz sowie der DRK-Wasserwacht Schleiz am Samstagvormittag an die Saale zwischen Burgkhammer und Schleiz. Dort stand ein Pferd im Fluss, wie eine Radfahrerin gegen 11 Uhr per Telefon meldete. Unterhalb Schloss Burgk, zweieinhalb Kilometer flussabwärts begann wenig später der Rettungseinsatz für Lucie, wie der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Hofmann mitteilte. Demnach wurde die Stute zu diesem Zeitpunkt schon seit rund 24 Stunden vermisst. Sie sei vermutlich am Vortag ausgebrochen und habe sich „in einem alarmierenden Zustand“ befunden.

15.30 Uhr: Motorboot kentert im Stausee bei Saalburg: Zwei Erwachsene, ein Kind und ein Hund gerettet

Auf der Bleilochtalsperre bei Saalburg ist am Samstagabend ein Motorboot gekentert. Gegen 18 Uhr sei das 15 PS starke Gefährt voll Wasser gelaufen und dann rasch gesunken, berichtete Steffen Cibis vom Bootsverleih Saalburg dieser Redaktion. Die Insassen – zwei Erwachsene, ein Kind sowie ein Hund – wurden umgehend von Augenzeugen des Geschehens gerettet.

15.12 Uhr: Hunde bei Rekordtemperaturen im Auto zurückgelassen

Zwei Frauen haben am Samstag ihre Hunde im Auto zurückgelassen, um einzukaufen. Die Polizei war schnell zur Stelle.

14.56 Uhr: Samstag bisher heißester Tag in Thüringen: Jena wieder Temperaturspitzenreiter

Thüringen gehörte am Samstag zu den Regionen in Deutschland, in denen Temperatur-Höchstwerte gemessen wurden: So wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Jena um 14.30 Uhr und um 16.50 Uhr 36,3 Grad Celsius registriert. Im MDR-Wetterstudio Tegkwitz im Altenburger Land wurden am Samstag sogar noch höhere Temperaturen gemessen. Wie der MDR meldet, betrug die Temperatur dort 36,7 Grad. Doch auch ganz Thüringen war Hitzeschwerpunkt.

14 Uhr: 13-Jähriger baut bei Spritztour mit Auto in Schmölln einen Unfall - Zwei Jugendliche verletzt

Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einer zunächst unbemerkten Spritztour mit dem Auto seiner Mutter durch das Altenburger Land im Graben gelandet. Sein 15 Jahre alter Beifahrer und eine 14-Jährige auf der Rückbank wurden leicht verletzt. Zuvor soll der 13-Jährige bereits Stunden vor dem Unfall am frühen Samstagmorgen heimlich den Autoschlüssel der Mutter genommen haben und in dem Auto mit den anderen Jugendlichen durch den Landkreis gefahren sein.

12.30 Uhr: Viele Einsätze für Feuerwehrleute bei Bränden auf Äckern in Thüringen

Feldbrände haben in den vergangenen Tagen Feuerwehren und anderen Helfern einiges abverlangt und teils hohe Schäden verursacht. Bis in die Nacht mussten die Feuerwehren zu Feld- und Waldbränden ausrücken.

12.10 Uhr: Schwerer Unfall an Erfurter Autobahnauffahrt: Vier Verletzte und Straßensperrung

Zwei Autos sind an der Anschlussstelle Erfurt-West zusammengestoßen. Vier Menschen, darunter zwei Jugendliche wurden verletzt.

11.05 Uhr: Nach heißem Samstag geringere Waldbrandgefahr und weniger als 30 Grad

Nach einer in Teilen regnerischen Nacht ist die Waldbrandgefahr in Thüringen wieder zurückgegangen. Fast im gesamten Freistaat galt am Sonntag einer Übersicht der Landesforstanstalt nach nur noch eine geringe oder sogar sehr geringe Waldbrandgefahr. Noch am Samstag war etwa die Hälfte Thüringens als Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr eingestuft worden. Das war am Sonntagmorgen für keine Region mehr der Fall.

Am Samstag hatte Thüringen noch unter starker Hitze geächzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte Tageshöchstwerte mit 36,7 Grad in Tegkwitz im Altenburger Land und in Jena mit 36,3 Grad gemessen. Die Nacht zu Sonntag habe zwar etwas Sommerregen und am Rennsteig etwa auch Sturmböen gebracht, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Insgesamt seien die Dimensionen aber geringer ausgefallen als zunächst von den Experten geschätzt.

Im Verlauf des Sonntags können die Temperaturen auf bis zu 28 Grad steigen. Es bleibe freundlich, so der DWD-Sprecher. Auch in den kommenden Tagen würden keine Werte von mehr als 30 Grad erwartet. Aber auch ein flächiger Landregen sei nicht in Sicht. Am Montag bleibe es sommerlich warm, bei um die 26 oder 27 Grad. (dpa)

10 Uhr: Schmücke-Tunnel auf der A71 seit Sonntagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Aufgrund technischer Probleme ist der Tunnel Schmücke auf der A71 in beide Richtungen seit Sonntagmorgen um 7 Uhr gesperrt. Das sind die Umleitungen.

9.20 Uhr: Scheune und Wohnhaus im Unstrut-Hainich-Kreis brennen ab: 250.000 Euro Sachschaden

Beim Brand eines Wohnhauses und einer Scheune in Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Samstagabend ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Das Feuer griff von einer Scheune auf ein Wohnhaus und einen Schuppen über.

Samstag, 15. Juli

18.33 Uhr: Mehr extremistische Vorkommnisse an Thüringens Schulen gemeldet

Die Zahl erfasster als extremistisch eingestufter Vorkommnisse an Thüringens Schulen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das Bildungsministerium bezeichnet den Zuwachs als besorgniserregend.

17.11 Uhr: Großeinsatz bei Saalfeld: Feld und Wald stehen in Flammen

Insgesamt 13 Feuerwehren sind am Samstag zu einem Feldbrand bei Saalfeld ausgerückt. Das Feuer sprang auch auf den angrenzenden Wald über. Ein Hubschrauber unterstützte bei den Löscharbeiten.

14.27 Uhr: Thüringer Stiftung vergibt gut drei Millionen Euro für Ärzte-Stipendien

Die Stiftung ambulante ärztliche Versorgung Thüringen hat bislang rund 3,5 Millionen Euro in Stipendien investiert, um Medizin-Absolventen für die spätere Arzttätigkeit im Freistaat zu gewinnen. Seit Stiftungsgründung im Jahr 2009 seien insgesamt 335 sogenannte Thüringen-Stipendien für Ärzte in der Facharztausbildung vergeben worden. Der Großteil davon ging an angehende Hausärzte, gefördert wurden aber auch 19 Augenärzte und sieben Kinder- und Jugendmediziner sowie einzelne Ärzte anderer Fachgebiete. Das Stipendium richtet sich an Nachwuchsmediziner, die nach dem Facharzt-Abschluss mindestens vier Jahre in Praxen oder medizinischen Versorgungszentren in Thüringen arbeiten. Sie erhalten für die Dauer ihrer fünfjährigen Facharztausbildung monatlich 250 Euro.

13.45 Uhr: Auto wird auf A9 zwischen zwei Lkw eingequetscht - drei Menschen verletzt und langer Stau

Bei einem Unfall auf der A9 ist am Freitag ein Mann schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

13.22 Uhr: Erst Hitze, dann Regen und teils Unwetter in Thüringen

In Thüringen erwartet die Menschen ein heißer Samstag. Die Temperaturen können im Tagesverlauf auf örtlich bis zu 35 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagvormittag mitteilte. Die Hitze könne bei Menschen zu gesundheitlichen Problemen führen. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", so die DWD-Empfehlung

In der Nacht zu Sonntag können von West nach Ost durchziehende Schauer teils kräftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen mit sich bringen. Konkret warnte der DWD bereits am Samstagmorgen für die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und den Saale-Orla-Kreis vor lokalen Gewittern mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern in der Stunde. Auch Starkregen mit Niederschlagsmengen von 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel seien möglich.

Die Regenwolken sollen am Sonntagmorgen abziehen. Im Lauf des Tages seien dann wieder bis zu 30 Grad möglich. (dpa)

13 Uhr: Was hat Pilgerin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis auf ihrem Weg nach Spanien aufgehalten?

Beate Piehler aus der Landgemeinde Südeichsfeld will von der Thüringer Rhön bis nach Süd-Spanien. Doch Unverhofftes kommt dazwischen.Wie geht es nun weiter?

12.25 Uhr: Auto fährt auf A71 bei Stadtilm unter Lkw - Frau wird verletzt

Eine Autofahrerin ist auf der A71 unter einen Lkw gefahren. Sie wurde verletzt.

11.45 Uhr: Verwahrloste Katzen und Hundewelpe in Wohnung in Erfurt gefunden

Die Polizei hat in der Wohnung eines 20-Jährigen in Erfurt-Melchendorf zwei verwahrloste Kätzchen und einen Hundewelpen gefunden. Die Katzen waren 16 Wochen und der Hund 12 Wochen alt.

11.23 Uhr: Wo in Thüringen Medizinreserven für den Notfall lagern

Haben sie sich auch schon einmal gefragt, was beispielsweise nach einer Naturkatastrophe passiert, wenn viele Verletze in kurzer Zeit ins Krankenhaus eingeliefert werden? Gibt es genügend Medikamente, Verbände, Spritzen, sterile Handschuhe, genug Ärzte, Pflegepersonal, ausreichend Platz? Diese Fragen beschäftigen die Leitung und die sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Helios-Klinikum in Erfurt. Die Antwort soll eine Vereinbarung liefern, die nun mit dem Bund getroffen wurde.

11 Uhr: Liegen gelassenes Sandspielzeug sorgt für Mehrarbeit in Kommunen

Meist ist es gut gemeint, trotzdem führen liegen gelassene Spielsachen auf Spielplätzen fast immer zu zusätzlicher Arbeit für den Träger. In Erfurt komme seit etwa zwei Jahren immer häufiger die Nachfrage nach Kisten auf, die mit mitgebrachtem Sandspielzeugen gefüllt werden könnten, erklärt etwa Anja Schultz für Erfurt. Dem sei die Stadt schon nachgekommen. Problematisch sei aber, dass beschädigte Sandspielsachen, die mitunter ein Verletzungsrisiko darstellten, von Bürgern nicht entsorgt würden. Es bleibe an den Stadtgärtnern hängen, defektes Spielzeug auszusortieren. In Weimar gebe es auf etwa 12 der 60 Spielplätze von Elterngruppen oder Spielplatzpaten initiierte Kisten mit Sandspielzeug, sagt Mandy Plickert von der Stadtverwaltung. In Gera werden solche Spielzeuge entfernt - etwa 100 bis 200 Stück pro Jahr.

10.38 Uhr: Landwirt im Unstrut-Hainich-Kreis ist Berufskollegen und Rettern für ihre Hilfe dankbar

Eine riesige Rauchsäule steht am Dienstag über Mühlhausens Ortsteil Seebach. Hier werden vier Hektar Getreidefeld und eine teure Erntemaschine vernichtet. Mehrere Feuerwehren aus dem Unstrut-Hainich-Kreis sind im Löscheinsatz. Landwirte und Anwohner der umliegenden Orte eilen zur Hilfe. Sie kommen mit großen Traktoren, an denen Bodenbearbeitungstechnik oder Wasserfässer angehängt sind, bringen den Feuerwehrleuten Trinkwasserflaschen. Der Landwirt will den Kopf aber nicht in den Sand stecken. Das ist seine Geschichte.

10.01 Uhr: Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich gestiegen

Wer am Wochenende Abkühlung im Wald suchen möchte, sollte besondere Vorsicht walten lassen: Gut die Hälfte Thüringens ist als Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr eingestuft worden. Das geht aus einer Übersicht der Landesforstanstalt von Samstagmorgen hervor. Demnach wird vor allem in Ost- und Südthüringen, aber auch in Teilen Mittel- und Nordthüringens vor einer deutlich erhöhten Gefahr durch Waldbrände gewarnt.

Dort gilt die Gefahrenstufe vier von fünf. Das bedeutet, dass es punktuelle Waldsperrungen geben kann. Vor allem gehe es dabei etwa um öffentlich zugängliche Grillplätze oder Feuerstellen, heißt es auf der Website von Thüringenforst. In allen anderen Gebieten Thüringens gilt der Übersicht nach die Stufe drei: Das bedeutet in erster Linie, dass verstärkt über die potenzielle Gefahr von Feuer im Wald informiert wird. Am Freitag hatte diese mittlere Gefahrenstufe noch für die meisten Forstamtsbereiche gegolten. (dpa)

9.40 Uhr: Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand im Altenburger Land: Haus ist unbewohnbar

Nach einem Feuer im Dachstuhl ist ein Einfamilienhaus in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) unbewohnbar. Bei dem Brand sei am Freitag ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Die 59-jährige Bewohnerin habe das Haus selbst verlassen.

9 Uhr: Thüringer Verfassungsschutz hat AfD-Landtagsabgeordnete im Fokus

Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft – jetzt steht fest, über wie viele Landtagsabgeordnete Daten erhoben werden.

Freitag, 14. Juli

19.16 Uhr: Trauer um Unternehmer Hans Bauerfeind

Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft der Bauerfeind AG aus Zeulenroda-Triebes trauern um den Firmeninhaber Hans B. Bauerfeind. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, verstarb er am Donnerstag im Alter von 82 Jahren.

17 Uhr: Stromausfall in der Erfurter Innenstadt

In Erfurt gab es am Freitag einen großflächigen Stromausfall. „Auch die Kalkreiße, die Pilse und das Hirschlachufer sind betroffen“, sagt Ivo Dierbach von den Stadtwerken auf Anfrage unserer Zeitung. Man sei noch mit der Ursachensuche beschäftigt.

16.07 Uhr: Modellbahn Wiehe droht Ende 2023 das „Worst Case“-Szenario

Die Modellbahn Wiehe gilt als eine der Top-Adressen, die der Kyffhäuserkreis dem Fremdenverkehr bietet. Mit diesem Bewusstsein wird immer noch auf zentralen Tourismustafeln für einen Besuch geworben. Ab 2024 könnte das Bewerben aber ein Ende finden. Es gibt niemand, der den touristischen Wert der Anlage kleinredet – trotzdem stagniert die Nachfolgersuche. Eine Zerschlagung wird immer wahrscheinlicher.

15.30 Uhr: Krankenversicherer in Thüringen sind gegen eine Zwangsreduzierung

Die Kritik an der Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen stößt bei Versicherern in Thüringen überwiegend auf Unverständnis. Es brauche eine angemessene Auswahl an Kassen für die Wahlfreiheit der Versicherten, sagte Kerstin Keding, Thüringer Sprecherin des Verbandes der Ersatzkassen (vdek), der unter anderem Barmer und Kaufmännische vertritt. Bei der Kritik an der Zwangsreduzierung verweisen die Versicherer auch auf ein gescheitertes Modell aus DDR-Zeiten.

14.11 Uhr: Eisenachs Oberbürgermeisterin und Landrat uneins: Offener Konflikt um Zusammenarbeit der Krankenhäuser

Die Kooperation zwischen den Krankenhäusern Bad Salzungen und Schmalkalden sorgt in Eisenach für große Verstimmung. Darum geht es dabei.

13.30 Uhr: Hunde-Baby im Mülleimer in Waltershausen gefunden

Nicht überlebt hat der kleine Hundewelpe, der vorige Woche in einem Waltershäuser Mülleimer entsorgt wurde. „Er musste leider eingeschläfert werden. Das Tier war unterkühlt und hat längere Zeit keine Nahrung bekommen“, sagt Susanne Albrecht, die das Hunde-Baby gefunden hatte.

12.20 Uhr: Prognose: Bis 2042 rund elf Prozent weniger Kita-Kinder

Einer aktuellen Prognose zufolge wird es in Thüringen bis zum Jahr 2042 deutlich weniger Kindergartenkinder geben als heute. Die Zahl der zu betreuenden Kinder werde bis 2042 voraussichtlich um 11,3 Prozent sinken, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mit. Die Zahlen gehen aus einer sogenannten Anschlussrechnung der im Januar vorgelegten Vorausberechnung der Bevölkerung hervor.

Demnach sinkt die Zahl der Kita-Kinder aber nicht konstant. Vielmehr gehen die Statistik-Experten davon aus, dass die Zahl bis 2030 um 17 Prozent zunächst relativ stark sinkt, zwischen 2030 und 2042 soll sie dann wieder leicht steigen - um 6,9 Prozent. Unterm Strich bleibt es aber bei einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Jahr 2022, das den Ausgangpunkt der Prognose bildet. (dpa)

12.04 Uhr: Verdächtiger Brief in Erfurter Wohngeldstelle: Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz

Ein verdächtiger Brief ist am Freitag in der Wohngeldstelle im Haus der sozialen Dienste in Erfurt eingegangen und hat für einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das ist bisher bekannt.

11.20 Uhr: 40 Hektar großes Feld bei Erfurt brennt ab: 50.000 Euro Schaden

Der Brand einer etwa 40 Hektar großen Feldfläche am nördlichen Rand von Erfurt hat einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Am Donnerstagabend kam es im Erfurter Ortsteil Mittelhausen aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feld zu einem Brand.

10.52 Uhr: Neuer US-Generalkonsul für Mitteldeutschland

John R. Cosby hat offiziell das Amt des Generalkonsuls für die Vereinigten Staaten von Amerika in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen übernommen. Damit löste er seinen Vorgänger Ken Toko nach drei Jahren im Amt turnusgemäß ab. Er übernimmt die Leitung des US-Generalkonsultats mit Sitz in Leipzig. Cosby war zuvor bereits in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium in New York, Mailand, München, Kabul, Ljubljana, Mumbai und Washington D.C. tätig.

10.13 Uhr: Sonniges Wochenende in Thüringen erwartet: Bis zu 35 Grad am Samstag

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein sonniges Wochenende mit Hitze am Samstag einstellen. "Der Freitag wird ein sehr schöner ruhiger Sommertag mit wenig Wind und viel Sonne", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Es werde freundlich und warm ohne Regen. Am Tag darauf wird es aber wieder heißer.

9.24 Uhr: Brand an einem Steilhang im Schwarzatal

Wegen eines Waldbrandes ist die Landstraße durch das Schwarzatal im Landkreis Saalfeld Rudolstadt weiterhin gesperrt. Seit dem späten Donnerstagabend sind mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Saalfeld Rudolstadt mit 160 Helfern im Einsatz.

8.38 Uhr: Bahnstrecke Saalfeld-Gera: 38 Züge fallen pro Tag aus

Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für viele Bahnreisende brechen mit dem Sommer wieder harte Zeiten an: Denn wie auf der Straße wird auch auf und entlang der Schiene die warme Jahreszeit für größere Bauvorhaben genutzt. In Ostthüringen ist davon vor allem die Strecke Saalfeld-Gera betroffen. Bis 21. August ist mit Vollsperrungen zu rechnen.

7.55 Uhr: Erfurter Bistum hadert mit Penisattrappen bei den Domstufen-Festspielen

Weg mit dem Gemächt vor dem Dom: Die Domstufen-Festspiele wollen bei weiteren Vorstellungen auf Penisattrappen an Kostümen verzichten. Damit kommen die Festspiele einer Bitte des Weihbischofs Reinhard Hauke nach.

7.29 Uhr: Positives Image für Sonneberg: „Wir können das nur gemeinsam schaffen“

Sonneberg sorgt gerade bundesweit für Schlagzeilen. Unternehmerin Sina Martin würde lieber die schönen Seiten der Region – insbesondere die Spielzeugtradition – im medialen Fokus sehen. So will sie mit viel Herzblut dazu beitragen, dass die Region – nicht nur touristisch – besser aufgestellt wird.

7 Uhr: Polizei nimmt gesuchten "Reichsbürger" in Gothaer Wohnung fest

Die Polizei hat einen seit Längerem per Haftbefehl gesuchten sogenannten Reichsbürger in einer Wohnung in Gotha festgenommen. Sie öffnete die Wohnungseingangstür am Donnerstagabend mit Zwang, da der Mann nicht auf mehrfaches Klingeln und Klopfen reagierte.

6.25 Uhr: 35-Stunden-Woche auch an anderen Kliniken in Thüringen?

Die Waldklinik in Eisenberg führt die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ein. Wie reagieren andere Thüringer Kliniken auf den „Eisenberg-Tarif“? Eine Auswahl der Antworten.

Donnerstag, 13. Juli

19 Uhr: Nur 14 Haushalte haben Geld aus Thüringer Nothilfefonds erhalten

Zehn Millionen Euro hat Thüringen im Herbst 2022 in einem Nothilfefonds für private Haushalte bereitgestellt, um Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen, wenn die Abschaltung von Strom, Heizung oder Gas droht. Doch bis jetzt wurden erst 15.000 Euro ausgezahlt – an 14 Haushalte. Warum das Geld kaum genutzt wird.

18.21 Uhr: Zwei Monate kein Gehalt, dann Kündigung: 70 Mitarbeiter von Jenabatteries stehen vor dem Nichts

Den Mitarbeitern der Jenaer Firma Jenabatteries GmbH ist gekündigt worden. Kurz zuvor feierte der Insolvenzverwalter noch eine erfolgreiche Übernahme. Nun stehen sie vor dem Nichts.

17.40 Uhr: Raststätten-Betreiber reagiert auf ADAC-Kritik am Rasthof Hermsdorfer Kreuz

Im ADAC-Test belegte die Rastanlage Hermsdorfer Kreuz West den letzten Platz. Der Betreiber weist darauf hin, dass nicht alles schlecht bewertet wurde und will die Anlage ausbauen. So reagiert die Autobahn Tank & Rast Gruppe auf die Kritik.

17.13 Uhr: Finnisches Unternehmen will sich in Artern ansiedeln – Millioneninvestition in Batterie-Recyclinganlage geplant

In Artern bahnt sich eine Millioneninvestition an. Das Unternehmen Fortum Battery Recycling widmet sich Batterieabfällen. Das ist bisher zu den Plänen bekannt.

16 Uhr: So oft kamen die Thüringer Wasserwerfer in den letzten beiden Jahren zum Einsatz

Die Wasserwerfer der Thüringer Polizei sind in den vergangenen beiden Jahren überwiegend im Freistaat zum Einsatz gekommen. Das geht aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sascha Bilay (Linke) hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Richtig aktiv wurde ein Wasserwerfer jedoch nur bei einem Einsatz in Sachsen.

14.39 Uhr: Prozess um Rechtsbeugung nach Masken-Urteil: E-Mail-Postfach von Familienrichter komplett gelöscht

Die digitalen Beweise wiegen schwer: Im Verfahren gegen einen der Rechtsbeugung bezichtigten Familienrichter aus Weimar hat ein Polizist jetzt Einzelheiten der Ermittlungen vorgestellt.

12.55 Uhr: Zulassung von Ärzten aus dem Ausland: Erst wenn alles vorliegt, geht’s fix

Es dauere zu lange, bis ausländische Mediziner-Abschlüsse in Thüringen anerkannt werden, beklagt die CDU. Was sind die Gründe?

12.05 Uhr: Wagenknecht-Partei käme laut Umfrage in Thüringen auf Platz 1

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa würde eine neue Partei unter der Führung von Sahra Wagenknecht die politische Situation in Thüringen drastisch verändern. Die mögliche Konkurrenz würde vor allem die AfD schwächen. Aber auch Linke und CDU müssten Verluste einplanen.

11.20 Uhr: Mann will mit seinem Auto Treppenstufen am Greizer Schlossgarten erklimmen

Eine ungewöhnliche Idee hatte ein Mann in Greiz. Er fuhr mit seinem Auto die Treppe am Unteren Schloss herunter. Beim Weg zurück gab es Probleme.

10.35 Uhr: Erfurter Mega-Wohnprojekt: Noch mehr Wohnungen entstehen im Europakarree am Thüringen-Park

Bei der Entwicklung des Europakarrees nördlich vom Thüringen-Park ist die Erfurter Wohngroup beim Bauabschnitt H angelangt. Für dieses sechsgeschossige Gebäude mit 76 Wohnungen und ungestörtem Fernblick über den Europaplatz-Springbrunnen hinweg fand am Mittwoch der Spatenstich statt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Das Erdgeschoss ist für einen besonderen Zweck reserviert.

9.27 Uhr: Eichsfelder Traditionsbetrieb Dün-Fleisch schließt für immer

Der Fleisch- und Wurstanbieter in Hüpstedt ist endgültig insolvent. 58 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit, der Ausverkauf läuft. Was sind die Gründe?

8.20 Uhr: Fristlose Kündigung durch Ex-Awo-Chef Hack: Der Prokurist musste weg

Die Personalentscheidung, die Ende 2019 den Skandal um die Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) ins Rollen brachte, war am Mittwoch Gegenstand einer Verhandlung am Landgericht Erfurt: Das Gericht befasste sich mit der Frage, ob Michael Hack, Ex-Geschäftsführer der Awo-Tochter AJS, den langjährigen AJS-Prokuristen eigenmächtig und auch im Wissen um das daraus resultierende finanzielle Risiko für die AJS fristlos entlassen hat. Der neue AJS-Aufsichtsrat ist davon fest überzeugt und fordert deshalb von Hack 280.000 Euro Schadenersatz.

7.43 Uhr: Alarm bei der Ernte: Feld im Kreis Nordhausen steht in Flammen

Bei Erntearbeiten auf einem Weizenfeld nahe Auleben brach am Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Die Flammen griffen durch den Wind auch auf ein benachbartes Waldstück über und steckten dieses ebenfalls teilweise in Brand.

7.30 Uhr: In größerer Finanznot: Universität Jena baut Personal ab

Die Finanzsorgen der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) sind größer als bislang öffentlich bekannt. Eine Sprecherin beziffert das Defizit auf bis zu 15 Millionen Euro. 100 Stellen werden gekürzt.

6.59 Uhr: Mehrere AfD-Mitglieder in Thüringer Polizei

Bei der Landespolizei gibt es mehrere Bedienstete, die Mitglied der AfD sind – obwohl deren Thüringer Landesverband vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Zwar würden die Parteimitgliedschaften von Beamten oder Tarifbeschäftigten der Polizei nicht im Zuge der allgemeinen Personalverwaltung erfasst, heißt es in der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Innenpolitikerin Katharina König-Preuss. Nach Erkenntnissen des Thüringer Verfassungsschutzes allerdings bewege sich die Zahl der AfD-Mitglieder unter den Bediensteten der Landespolizei "im hohen einstelligen Bereich."

Ob die Bediensteten, auf die mit dieser Formulierung verwiesen wird, alle Mitglieder der Thüringer AfD sind oder zumindest Einzelne von ihnen auch anderen Landesverbänden der Partei angehören, ist unklar. Keine Erkenntnisse hat die Landesregierung den Angaben nach dazu, ob AfD-Mitglieder im Thüringer Verfassungsschutz tätig sind. Gleiches gilt für die Frage, ob AfD-Mitglieder in den Polizeibehörden anderer Bundesländer beziehungsweise des Bundes oder in den Nachrichtendiensten der Ländern tätig sind.

6.30 Uhr: Hitze in Erfurt: Kalte Busse, warme Straßenbahnen – was ist da los?

Sommerzeit ist Klimaanlagen-Zeit, nicht nur im eigenen Auto, sondern auch in den Straßenbahnen und Bussen der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag). Einem Teil der Fahrgäste ist es in den gekühlten Fahrzeugen zu frisch. Andere schwitzen trotz Klimatisierung und beschweren sich, dass die Fenster nicht geöffnet werden können. Und wieder andere haben an den Temperaturen nichts auszusetzen. Dieses widersprüchliche Stimmungsbild ergibt sich zumindest aus Debatten in den sozialen Medien, wo die vergangenen Hitzetage zum Anlass genommen wurden, über die Klimatisierung in Erfurts Nahverkehr zu diskutieren.

Die komplette Chronologie