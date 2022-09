Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 28. August bis 7. September 2022

Auch in Thüringen könnte im Winter das Gas für Heizungen knapp werden. (Symbolfoto)

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 28. August bis 7. September 2022.

Mittwoch, 7. September

19.30 Uhr: Unwetter über Gera: Wasser sammelt sich in Straßenbahn-Haltestelle Hauptbahnhof

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter ist am Mittwochabend über Gera niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor die höchste Warnstufe 4/4 ausgerufen und vor Starkregen mit bis zu 60 Liter in einer Stunde und Hagel gewarnt. Tatsächlich fielen im Stadtgebiet sehr große Mengen Niederschlag. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

17 Uhr: Worbiser Brauerei Neunspringe muss Produktion einstellen

Es sollte ein Informationsgespräch von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch in der Brauerei Neunspringe werden, doch Geschäftsführer Bernd Ehbrecht hatte keine guten Nachrichten. „Wir müssen ab morgen die Produktion einstellen“, so der Geschäftsführer und nannte auch gleich die Gründe dafür.

14.08 Uhr: Die trockene Apfelstädt soll mehr Wasser bekommen - Probebetrieb startet heute

Ab heute soll mehr Wasser in die Apfelstädt geleitet werden. Auf diesen Probebetrieb des geänderten Managements der Talsperren Schmalwasser und Tambach-Dietharz hätten sich die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), der Landkreis Gotha und das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz geeinigt. Eingebunden seien Vertreter des Landesanglerverbandes und der Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt", heißt es in einer Mitteilung der TFW weiter.

13.46 Uhr: Warum nicht alle beim Azubi-Ticket mitmachen

Das Azubi-Ticket nutzen 12.000 Auszubildende in Thüringen: das Land gibt 2021 dafür etwa 21 Millionen Euro aus. Doch nicht alle machen mit.

12.37 Uhr: Wollte Frau imponieren - Mann räumt Brandstiftung in Autohaus ein

Bei einem Brand in einem Erfurter Autohaus vor neun Jahren sind 15 nagelneue Polizeifahrzeuge zerstört worden. Am Mittwoch hat der Prozess begonnen, in dem sich ein heute 30-Jähriger wegen Brandstiftung verantworten muss.

12.02 Uhr: Obduktionsergebnis liegt vor - Das ist mit Leiter einer Thüringer Reisegruppe passiert

Die Polizei hat nun das Obduktionsergebnis des Mannes veröffentlicht, der in der vergangenen Woche in Bamberg gestorben war. Der 73-Jährige stammte aus Nordhausen und war mit einer Reisegruppe in Bamberg unterwegs.

11.34 Uhr: Steht die Mühlhäuser Strickwarenmanufaktur vor dem Aus?

Das Mühlhäuser Textilunternehmen Peterseim war zu Beginn dieses Jahres in Schieflage geraten. Wenige Monate später musste es eine bereinigende Insolvenz anmelden. Nun ist fraglich, wie es für die kleine Manufaktur weitergeht.

11.10 Uhr: Babyglück im Rettungswagen - Hermine Wilma kam auf Landstraße im Kyffhäuserkreis zur Welt

Geburtsort: Landstraße. Nicht jeder neue Erdenbürger hat das in seinen Geburtsdokumenten stehen. Bei der kleinen Hermine Wilma ist das der Fall. Sie kam in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt. Dank der schnellen Hilfe der Rettungssanitäter sind Mutter und Kind wohlauf.

10.15 Uhr: A4 nach Unfall bei Stadtroda gesperrt - weiterer Unfall im Stauende

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen auf der A4 Richtung Frankfurt war die Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Lkw-Fahrer erkannte den Stau zu spät und krachte in einen anderen Sattelzug.

9.35 Uhr: Toter Mann in Weimar entdeckt

Ein lebloser Mann ist in der Otto-Schott-Straße in Weimar am frühen Mittwochmorgen entdeckt worden. Ein Kurierfahrer hatte den blutüberströmten Mann vor seinem Auto liegend gefunden.

9.21 Uhr: 38-jähriger Mann läuft mit Messer ins Erfurter Jobcenter - Gebäude mit Streifenwagen umstellt

Ein 38-Jähriger ist mit einem Messer in der Hand in das Erfurter Jobcenter gelaufen. Der Mann habe bei dem Vorfall gestern unter dem Einfluss von Drogen gestanden, teilte die Polizei heute Morgen mit. Er sei jedoch friedlich gewesen und habe niemanden bedroht. Mehrere Zeugen hatten die Beamten gerufen, als sie das Messer in der Hand des 38-Jährigen sahen.

8.35 Uhr: Vereinfachte Grundsteuererklärung nun für mehr Menschen in Thüringen möglich

Millionen Menschen in Deutschland sind zur Abgabe einer Grundsteuererklärung aufgerufen. Das geht auf verschiedenen Wegen. Ein komfortabler Weg steht nun mehr Betroffenen offen.

8.17 Uhr: CATL nutzt Lesara-Halle im Erfurter Güterverkehrszentrum und liefert schon Batterien aus

Der chinesische Batterie-Hersteller CATL nutzt die frühere Lesara-Halle im Güterverkehrszentrum, um die Waren zu vertreiben, die er in seinem neuen Super-Werk am Erfurter Kreuz noch gar nicht produziert. In der drei Hektar großen Halle mit knapp 60.000 Quadratmeter Logistikfläche werde die Ware aus China empfangen, geprüft, umgepackt und an die Kunden ausgeliefert.

7.50 Uhr: Prozess wegen 15 zerstörter Polizeiautos in Erfurt beginnt

Sie waren nagelneu und noch nicht ausgeliefert: Bei einem Brand in einem Erfurter Autohaus vor neun Jahren sind 15 Polizeifahrzeuge zerstört worden. Zwei weitere für die Polizei bestimmte Wagen wurden bei dem Feuer beschädigt. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Am Mittwoch beginnt dazu am Landgericht Erfurt ein Prozess, in dem sich ein heute 30-Jähriger wegen Brandstiftung verantworten muss. Er soll die 15 Fahrzeuge mit einem unbekannt gebliebenen Mittäter in Brand gesetzt haben. (dpa)

7.28 Uhr: Für Pößnecker Wirtsleute -Künftig 3451 statt 170 Euro Abschlag fürs Gas

Familie Pohle vom Pößnecker Stadttor versteht die Welt nicht mehr. Ihr Abschlag für Gas hat sich ungefähr verzwanzigfacht. Aber die Dinge sind deutlich komplizierter als angenommen.

6.57 Uhr: Ramelow reist nach Warschau und Krakau – Zusammenarbeit und Ukraine-Krieg im Fokus

Es ist nur wenige Wochen her, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in seiner aktuellen Position als Präsident des Bundesrates nach Polen flog. Er vertrat Anfang August im ehemaligen KZ Auschwitz-Birkenau die Bundesrepublik beim Europäischen Gedenktag für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma. Nun folgt die offizielle, lange geplante Reise ins Nachbarland. Am Mittwoch fliegt Ramelow mit einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundesregierung von Erfurt nach Warschau.

6.20 Uhr: Temperatur in Thüringer Verwaltungs- und weiteren Landesgebäuden wird gedrosselt

Nach der vorläufigen Abschaltung der Erdgasleitung Nord Stream 1 aus Russland will Thüringen mindestens 15 Prozent Energie einsparen. Dafür wird in Verwaltungsgebäuden und sonstigen Liegenschaften des Landes die Heizperiode erst im Oktober beginnen. Auch die Raumtemperatur wird gedrosselt und einige Gebäude sollen an manchen Tagen ganz geschlossen bleiben.

Dienstag, 6. September

18.38 Uhr: In Knau kleine Bäumchen zur Schuleinführung im Wald überreicht

Die Begeisterung der Kinder der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Knau am Dienstag war groß, als sie den bunt geschmückten Platz am Wilhelm-Börner-Denkmal unweit der Schule sahen. So hübsch hergerichtet worden war dieser aufgrund der Waldschuleinführung, welche die Grundschüler an diesem Tag feierten.

18.09 Uhr: Bauverzug auf A4 bei Gera: Warum Autofahrer weiter Umwege in Kauf nehmen müssen

Wer von Gera-Langenberg auf die Autobahn in Richtung Erfurt fahren oder aus Richtung Dresden abfahren möchte, muss noch mindestens einen weiteren Monat einen langen Umweg in Kauf nehmen. Wir haben bei der Autobahngesellschaft nachgehakt, warum die Sperrung der Anschlussstelle der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main noch bis zum 6. Oktober aufrechterhalten wird.

18.03 Uhr: Programm der Interkulturellen Wochen im Landkreis Sömmerda auf zwei Wochen ausgedehnt

Zwei abwechslungsreiche Wochen, gefüllt mit Bekanntem wie etwa dem Stadtteilfest „Böbi kunterbunt“ und Suppenparty sowie Neuem wie afghanischen und ukrainischen Begegnungsabenden versprechen .

17.38 Uhr: "Winter der Solidarität" - Bürger sollen 20 Prozent Energie sparen

Im Vergleich zu den Vorjahren sollen 20 Prozent des Verbrauchs im privaten Bereich eingespart werden. 15 Prozent der bisher verbrauchten Energie sollen in der Verwaltung eingespart werden. Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) spricht von einem Winter der Solidarität.

17.25 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Weimarer Land wieder unter 100er-Marke

Weitere 15 Corona-Infektionen hat das Weimarer Land am Dienstag gemeldet. Es sind 102 (-27) aktuell Infizierte bekannt. Davon werden 4 (-1) stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank mit 97,2 (Vortag 136,1) wieder unter die 100er-Marke. .

17.07 Uhr: Thüringen zahlt jungen Lehrern Sonderzuschläge zum Gehalt

Thüringens Schulen leiden unter Lehrermangel - nun soll es Anreize für junge Leute geben, die Mangelfächer studieren und in eher ländliche Regionen gehen.

17.01 Uhr: RWE-Boss versteht Fan-Kritik und verlangt mehr Ernsthaftigkeit

Warum der Chef vom FC Rot-Weiß Erfurt, Franz Gerber, die zum Teil heftige Fan-Kritik am Pokal-Ausscheiden in Gera nicht verwundert. Was er von den Spielern erwartet.

16.59 Uhr: 37 Katzen aus Messie-Haushalt in Gera geholt

Auf einen Fall von „Animal Hoarding“ ist vor Kurzem der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Gera aufmerksam geworden und hat ihn zur Anzeige gebracht: In einer Privatwohnung von 40 Quadratmetern wurden 37 Katzen gehalten – unter erbärmlichen, unhygienischen Zuständen und auf viel zu engem Raum.

15.53 Uhr: Fehler bei der Waldbewirtschaftung - Das sind die Folgen für den Saale-Orla-Kreis

Der Wald stirbt nicht nur durch den Klimawandel: Fehler bei der Bewirtschaftung des Waldes wirken sich aktuell im Saale-Orla-Kreis aus. Die Industrie muss umdenken.

15.27 Uhr: Fahner Obstbauern beklagen "trockensten Sommer aller Zeiten" - Apfelernte startet

Die Ernte der Lageräpfel an der Fahner Höhe hat in dieser Woche begonnen. Damit blicken die Fahner Obstbauern auf "den trockensten Sommer aller Zeiten" zurück. In den Monaten Juni bis August, den wichtigsten Monaten für die Fruchtentwicklung, seien gerade einmal 48 Millimeter Regen gefallen, heißt es von der Fahner Obst e.G. Das seien nur 20 Prozent der Vorjahresmenge an Niederschlag.

13.58 Uhr: Unbekannte randalieren im Vereinshaus

Unbekannte sind in Anrode in der Nacht auf Montag in das Gemeinschaftshaus durch ein angekipptes Fenster eingestiegen. Im Gebäude beschädigten sie mehrere Türen. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. (red)

13.45 Uhr: Bis August sechs tödliche Arbeitsunfälle in Thüringen registriert

Bis Ende August sind in Thüringen sechs tödliche Arbeitsunfälle registriert worden. Zudem seien in diesem Jahr 21 schwere Arbeitsunfälle beim Landesamt für Verbraucherschutz angezeigt worden.

11.49 Uhr: Mehrere Demonstrationen in Thüringen gegen steigende Preise

In mehreren Thüringer Städten sind Montagabend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Inflation, die Corona-Maßnahmen und den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Die größte Versammlung fand in Saalfeld statt.

11.10 Uhr: Frau fährt im Eichsfeld mit Auto in Fußgängergruppe - Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am späten Sonntagabend im Heiligenstädter Ortsteil Kalteneber. Nach Informationen der Landespolizeiinspektion Nordhausen war zunächst eine 32-jährige Frau kurz nach 22 Uhr mit ihrem Pkw auf eine Gruppe von Männern zugefahren. Diese konnten jedoch ausweichen, woraufhin die Fahrerin mit ihrem Auto gegen eine Hauswand prallte. Nun äußert sich auch der Bürgermeister zum Vorfall.

10.17 Uhr: Kuriose Szenen in Nordhausen: Nackter Mann sorgt für Aufregung

Ein nackter Mann zog gestern, am späten Nachmittag, in Nordhausen die Blicke auf sich. Er hatte sich ein Bad in der Zorge gegönnt und lief im Anschluss am Ufer entlang, wo Passanten ihn sahen und die Polizei verständigten.

9.34 Uhr: „Mit einer Hand am Hals gewürgt“: So schildert der Angeklagte im Prozess um versuchten Mord das Geschehene

Der Angeklagte 33-Jährige aus dem Weimarer Land hat vor dem Landgericht Erfurt gestanden, seine damalige Partnerin gewürgt zu haben. Er bestreitet aber jegliche Mordgedanken und bereue die Tat, zumal seine kleine Tochter Augenzeugin war, geschrien und ihm auf die Schulter gehauen hat. „Ich war schockiert von mir selbst“, sagte er im Prozess.

8.22 Uhr: Heizkostenzuschuss wird in Thüringen erst Ende des Jahres ausgezahlt

In Thüringen müssen Wohngeld-Empfänger weiter auf den einmaligen Heizkostenzuschuss warten. Das Geld werde voraussichtlich erst Ende des Jahres überwiesen, teilt das Infrastrukturministerium MDR Thüringen mit. Laut Ministerium fehlen noch Absprachen mit dem Städte- und Gemeindebund. Für die Überweisungen müssten außerdem die Computer entsprechend programmiert werden. Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger war im Frühjahr beschlossen worden. In Thüringen gab es Ende vergangenen Jahres laut Statistischem Landesamt rund 19.000 Haushalte, die Wohngeld beziehen. Dazu kommen 23.000 Bafög-Empfänger.

7.40 Uhr: „Uns fehlen einfach die Mitarbeiter“: Gothaer Tafel ist derzeit geschlossen

In mehreren Sprachen verkündet ein Aushang, dass die Ausgabestelle der Gothaer Tafel am Erfurter Landberg geschlossen bleibt. Daneben ein handschriftlich verfasster Zettel, der besagt, dass die Tafel bis auf weiteres wegen Krankheit nicht öffnen wird. Für die Familien, die auf die notwendige Unterstützung angewiesen sind, ist das derzeit eine schwierige Zeit.

7.20 Uhr: Thüringen zur Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket: "Der Bund muss es vollständig finanzieren

Grundsätzlich begrüßt Thüringen das vom Bund angekündigte Nachfolgeangebot für das Neun-Euro-Ticket. Doch Infrastruktur­ministerin Susanna Karawanskij (Linke) mahnt, dass der Freistaat nicht – wie vom Bund vorgesehen – die Hälfte der Kosten tragen kann.

6.30 Uhr: Ärzte und AOK schlagen Alarm: Gesundheitssystem ist dringend reformbedürftig

Was muss sich im Gesundheitswesen ändern? Ellen Lundershausen, Landesärztekammer-Präsidentin und Rainer Striebel, AOK-Vorstandsvorsitzender, im Interview.

Montag, 5. September

20.35 Uhr: Nach Pokal-Blamage weist Rot-Weiß-Trainer Arroganz-Vorwurf zurück

Das verbale Donnerwetter bei der Übungseinheit am Montagvormittag blieb aus. Auch verzichtete Fabian Gerber nach dem blamablen Aus im Landespokal (0:1 in Gera) auf Straftraining oder öffentliches Anzählen seiner Spieler: „Das wäre nur ein Zeichen, ein Alibi nach au­ßen. Das ist nicht meine Art“, sagt der Trainer des FC Rot-Weiß.

19.44 Uhr: Chlorgas in Klinik in Bad Salzungen ausgetreten

Mehrere Feuerwehren sind am Montagabend in die Parkklinik in Bad Salzungen ausgerückt, nachdem es hier einen Chlorgas-Alarm gegeben hat.

17.30 Uhr: Fördermittel für soziale Projekte 2023 im Landkreis Gotha

Dem Landkreis Gotha stehen auch für das kommende Jahr wieder Fördermittel aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ zur Verfügung. Viele Anträge sind dafür in den vergangenen Wochen schon eingegangen, das Potenzial ist aber noch nicht ausgeschöpft, .

17.13 Uhr: City-Maut ab 2028 in Jena möglich

Die Stadt Jena nimmt sich Stockholm, London, Oslo zum Vorbild und prüft die Einführung einer City-Maut. Das ist die aus Autofahrersicht wohl unangenehmste Maßnahmen im neuen Klima-Aktionsplan.

16.26 Uhr: Betrunkener belästigt Kinder vor Einkaufsmarkt in Zeulenroda

Der 43 Jahre alte Mann hatte die zwei Kinder verdächtig angesprochen, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

16.01 Uhr: Heizöl verteuert sich im August um 114,2 Prozent

Heizöl hat sich im August um 114,2 verteuert. Die Inflationsrate liegt wieder bei acht Prozent. Weitere Teuerungen im September werden erwartet.

15.22 Uhr: 64-Jähriger fällt in Gera negativ im Hotel auf und schüttet Bier über Polizisten

Der 64-Jährige hatte zuvor Gäste in dem Hotel belästigt. Bei einer Auseinandersetzung an einer Haltestelle verletzten sich zudem zwei Männer. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

14.51 Uhr: Betrunken und aggressiv - Mehrere Polizeieinsätze in Erfurt

Alleine in der Nacht zu Samstag erteilte die Polizei in Erfurt im Stadtpark gegen 50 Personen Platzverweise. Zudem beschädigte ein 21-Jähriger einen Einsatzwagen.

14.15 Uhr: Autos stoßen auf Bundesstraße frontal zusammen - Fahrer erliegen ihren Verletzungen

Am Freitag ist es kurz vor 15 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B281 gekommen, der zwei Menschen das Leben kostete.

13.40 Uhr: Aufwendige Spurensuche nach Jagdunfall mit tödlichem Ausgang

Gut vier Wochen, nachdem bei einer Erntejagd auf einem Feld südlich von Großkochberg einer der beteiligten Jäger so schwer verletzt wurde, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag, hält sich die Polizei mit konkreten Ermittlungsergebnissen zurück. Das können die Ermittler bisher vorweisen.

13 Uhr: Energie- und Nahrungsmittelpreise treiben Inflation in Thüringen

Weiter steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel haben auch im August in Thüringen die Inflation angetrieben. Die Jahresteuerungsrate kletterte auf 8,0 Prozent nach 7,6 Prozent im Juli, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Die stärksten Anstiege verzeichneten Heizöl (plus 114,2 Prozent), Fernwärme (plus 62,9 Prozent), Gas (plus 55,4 Prozent) sowie feste Brennstoffe (plus 52,2 Prozent). Kraftstoffe erhöhten sich im Jahresvergleich um 17,3 Prozent.

11.35 Uhr: Polizei schützt Hunderte Immobilien in Thüringen

In Thüringen sind eine Reihe von Immobilien nach Einschätzung der Polizei besonders gefährdet. Sie stehen unter Beobachtung - und die Polizei hat erweiterte Befugnisse in ihrem Umfeld.

10.45 Uhr: Krankenhausstandorte sollen in veränderter Form erhalten bleiben

Nach den Vorstellungen zahlreicher Verbände und Organisationen des Thüringer Gesundheitswesens sollen auch im Jahr 2030 alle heute im Freistaat vorhandenen Krankenhausstandorte noch erhalten sein - allerdings in veränderter Form. "Das heißt, nicht so, wie es heute ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus, Rainer Striebel, am Montag in Erfurt bei der Vorstellung des "Zielbild 2030 der medizinischen Versorgung in Thüringen". Die Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen, mahnte Veränderungen im Gesundheitswesen an. "Es ist Gefahr im Verzug und zwar für die Versorgung der Bevölkerung", sagte sie. (dpa)

9.40 Uhr: Autofahrerin steuert im Eichsfeld auf Männergruppe zu und verletzt 27-Jährigen mit Messer

Eine Frau hat im Landkreis Eichsfeld ihr Auto laut Polizei-Angaben in eine Gruppe von Männern gesteuert. Nach Zeugenangaben sei die Frau dann ausgestiegen und soll einen 27-Jährigen aus der Gruppe mit einem Messer verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar.

8.52 Uhr: Saison-Aus für Thüringer Radsportler Jakob Geßner

Radsportler Jakob Geßner konnte sich kürzlich bei der Deutschland-Tour das Bergtrikot sichern. Jetzt ist für ihn die Saison vorbei.

7.30 Uhr: Gothaer Hotelchef: "Geld ist nur eine kurzfristige Motivation"

Olaf Seibicke leitet ein Gothaer Hotel seit mehr als zwei Jahrzehnten und ist auch IHK-Vizepräsident. Aber egal, in welcher Funktion: Er eckt mit seinen Ansichten durchaus auch mal an und erntet Widerspruch. Diese Meinung könnte auch dazu führen: „In fünf Jahren sind wir von Berufs wegen froh, dass wir die Coronakrise hatten. Eine Branche, die für Serviceleistung am Menschen steht, hat den eigenen Mitarbeiter stiefmütterlich behandelt. Ohne die jetzige Krise wäre das weiter so gegangen: Überstunden, schlechte Löhne und arrogante Führungsstile.“

7.04 Uhr: Speckkäfer-Block in Jena: Alle Mieter ziehen aus - Sanierung beginnt

Ende dieses Monats sollen die Sanierungsarbeiten im Jenawohnen-Block in der Schlegelstraße 3 beginnen. „Aktuell wohnen in der Schlegelstraße 3 noch zwei Mietparteien. Im Wohnblock in Lobeda-Ost war im Jahr 2019 ein Schädlingsbefall festgestellt worden. Nach einem Gutachten fiel die Entscheidung, den Block leerzuziehen und grundhaft zu sanieren, um den Speckkäfer zu beseitigen, welcher das Mauerwerk schädigt.

6.30 Uhr: Thüringer Kritik am dritten Entlastungspaket

Die Bundesregierung will die Menschen in Deutschland angesichts explodierender Energiepreise und einer Inflation von mehr als acht Prozent mit weiteren Hilfen in Höhe von 65 Milliarden Euro entlasten. Die beiden ersten Entlastungspakete betrugen zusammen bereits rund 30 Milliarden Euro. Kritk kommt aber aus Thüringen: Die Schuldenbremse sei der Bundesregierung wichtiger als der soziale Friede im Land, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow.

6.15 Uhr: Trockenheit bedroht Thüringer Walder: Die "Kathedrale der Natur" leidet

Der Wald leidet in Thüringen angesichts der Trockenheit wieder enorm, zumal es in den vergangenen vier Jahren schon lange Dürre-Perioden gab. Der Borkenkäfer wütet unaufhörlich.

Sonntag, 4. September

19 Uhr: Viele schwere Motorradunfälle am Wochenende

Das sonnige Spätsommerwetter hat am Wochenende viele Motorradfahrer auf die Thüringer Straßen gelockt. ein 23-Jähriger kollidierte bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis mit einem Baum und starb. Auch andernorts gab es schwere Unfälle mit vielen verletzten Bikern.

18.30 Uhr: 92-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr - Fünf Verletzte bei Unfall bei Ifta

Ein 92-Jähriger hat am Samstagmittag auf der B7 im Wartburgkreis einen Unfall verursacht. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW.

18.27 Uhr: Wacker Nordhausen gewinnt im Pokal-Geisterspiel gegen Eintracht Sondershausen

Am Sonntagvormittag kam die Nachricht, dass das Pokalspiel zwischen Eintracht Sondershausen und Wacker Nordhausen in Erfurt im Steigerwaldstadion ausgetragen wird. .

18.45 Uhr: Hartes Stück Arbeit für FC Carl Zeiss Jena in Leinefelde

In der zweiten Runde des Fußball-Landespokals hat Landesklässler SC Leinefelde dem favorisierten Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in seinem Heimspiel einen großen Kampf geliefert. Am Ende unterlagen die Leinefelder vor 710 Zuschauern mit 1:3. Dabei lagen sie bereits in der 4. Minute durch Rückkehrer Martin Wiederhold mit 1:0 in Front. Jena gelang durch Lukas Lämmel zehn Minuten vor der Halbzeit der Ausgleich. Der eingewechselte Vasileios Dedidis sorgte mit seinem Doppelpack für die Entscheidung.

FC Carl Zeiss Jena siegt im Pokal gegen SC Leinefelde FC Carl Zeiss Jena siegt im Pokal gegen SC Leinefelde In der zweiten Runde des Fußball-Landespokals 2022/23 hat Landesklässler SC Leinefelde dem favorisierten Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in seinem Heimspiel einen großen Kampf geliefert. Foto: Eckhard Jüngel

18.01 Uhr: Über 700 Menschen gehen in Gotha für Vielfalt auf die Straße

Für viel Farbe im Stadtbild Gothas hat am Samstag die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) gesorgt. Zum ersten Mal gingen in der Kreisstadt Menschen für die Rechte von von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen auf die Straße. .

16.29 Uhr: Pokal-Überraschung in Gera - Rot-Weiß Erfurt fliegt in Überzahl aus dem Landespokal

Die BSG Wismut gewinnt am Sonntag gegen den Favoriten aus der Regionalliga mit 1:0 (1:0). Die Geraer spielten dabei das letzte Drittel gegen Rot-Weiß Erfurt wegen einer Roten Karte nur noch zu zehnt.

14.35 Uhr: Erfurt stimmt sich auf den Tag der Deutschen Einheit ein

In Erfurt findet die bundesweit zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3.Oktober statt. Am Samstag wurden auf dem Fischmarkt die florale Präsentation der Erfurter Partnerstädte eröffnet sowie der Pop-up-Store in der Marktstraße. Beides sind Beiträge der Thüringer Landeshauptstadt zu den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr unter dem Motto „zusammen wachsen“ steht.

14 Uhr: Tankbetrüger verliert Kontrolle auf der Flucht vor Polizei

Der Unfall eines Tankbetrügers nahe der Autobahn 4 bei Görlitz hat den Diebstahl des Wagens in der Nacht zuvor in Breitungen-Werra (Thüringen) offenbart. Der 39-Jährige fuhr ohne zu bezahlen vom Rasthof Oberlausitz weiter, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte. Als eine Streife ihn kurz darauf nahe der Anschlussstelle Weißenberg und danach auf der Bundesstraße 115 bei Görlitz stoppen wollte, raste er jeweils davon.

12.12 Uhr: Mopedfahrer mit markanter Simson flüchtet vor der Polizei

Ein auffälliger Simson-Fahrer ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr der Polizei im Saale-Holzland entwischt. Die grüne Simson S51 war ohne Kennzeichen. Beim Sichtkontakt mit der Polizei gab der Fahrer Gas und flüchtete über Pösen ins Leutratal. Auf dem unwegsamen Gelände gelang dem Fahrer die Flucht.

11.20 Uhr: Thüringer Eishallen wollen Energie sparen - aber nicht schließen

Vielerorts haben Eishallen bereits verkündet, dass sie in diesem Winter geschlossen bleiben. Trotz steigender Energiepreise wollen die Häuser in Thüringen öffnen - allerdings nicht ganz so wie bisher.

9.50 Uhr: Keine Corona-bedingten Schulschließungen im Herbst und Winter

Die Schulen bleiben auch im Winter offen: Das sicherten die Chefs der Links-Fraktion und der CDU am Samstag beim Tag der offenen Tür im Landtag zu.

Samstag, 3. September

19 Uhr: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr bei Neuärgerniß im Landkreis Greiz ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

17 Uhr: Thüringer Reisegruppenleiter tot in Bayern aufgefunden

Der 73-jährige Leiter einer Reisegruppe aus Thüringen wurde am Freitagnachmittag tot aus einem Fluss geborgen. Die Gruppe befand sich für einen Ausflug in Bamberg. Als sie die Rückfahrt antreten wollten, kam der Mann nicht zum Bus zurück. Daraufhin suchten die Mitfahrenden nach ihm und fanden ihn leblos in der Regnitz.

16 Uhr: Viele Besucher beim Tag der offenen Tür im Thüringer Landtag

Viele Thüringer haben bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit genutzt, mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen. "Wir hatten etwa 2500 Besucher im Landtag. Vor allem die Diskussionsrunden wurden sehr gut genutzt", sagte eine Sprecherin des Parlaments am Samstag auf Anfrage in Erfurt. Gut besucht sei unter anderem eine Frage-Antwort-Runde mit den Vorsitzenden der sechs Landtagsfraktionen gewesen. Der Plenarsaal sei dabei voll besetzt gewesen. Was die Politiker auf die vielen Fragen der Bürger geantwortet haben.

15.02 Uhr: Laut TÜV hat jeder siebte Aufzug in Thüringen Mängel

Jeder siebte – vom TÜV Thüringen im zurückliegenden Jahr geprüfte – Aufzug wies sicherheitserhebliche Mängel auf. Das bestätigte Jörg Schöpe, beim TÜV Thüringen für den Industrieservice zuständig, gestern in Erfurt. Diese Fehler – etwa defekte Notrufe, nicht funktionierende Fang- und Sicherheitsschaltungen oder defekte Geschwindigkeitsbegrenzer – müssten dann sofort behoben werden.

14.30 Uhr: Erfurter Schulsport vor ungewissen Zukunft

Der Schulsport in Erfurt ist erheblich beeinträchtigt. Nun helfen Vereine aus. .

14 Uhr: Hohenwartetalsperre wird zur Kulisse für einen Kinofilm

Eine Woche lang dreht eine Crew aus Hamburg und Berlin einen Kinofilm an der Hohenwartetalsperre mit dem Arbeitstitel Milchzähne.