Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 3. bis 7. Juli 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 03. bis 07.07.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Freitag, 7. Juli

21.40 Uhr: Ausschuss zur Thüringer Staatssekretärsaffäre nimmt Arbeit auf

Der vom Landtag eingesetzte und von CDU und FDP initiierte Untersuchungsausschuss zur „Postenaffäre“ hat unmittelbar vor den beginnenden Parlamentsferien seine Arbeit aufgenommen. In nichtöffentlicher Sitzung brachten die Vertreter der beiden Parteien einen umfangreichen Beweisantrag ein.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

21.20 Uhr: 30. Domstufenfestspiele sind gestartet

Die 30. Domstufenfestspiele sind gestartet: Die Oper „Fausts Verdammnis“ von Hector Berlioz erlebte bei bestem Wetter am Freitagabend ihre Premiere.

18 Uhr: AfD-Landrat Sesselmann gibt Landtagsmandat ab - Nachfolge klar

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann hat nach seinem Amtsantritt als Landrat des Kreises Sonneberg sein Mandat im Thüringer Parlament abgegeben. Das bestätigte eine Sprecherin des Landtages am Freitag in Erfurt. Zuvor hatte Sesselmann am Donnerstag bei Facebook geschrieben, dass er sein Mandat als Landtagsabgeordneter abgegeben habe. Für ihn rückt in die AfD-Fraktion im Thüringer Parlament Jens Dietrich aus Ilmenau nach, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Er habe sein Mandat am Freitag angenommen. Sesselmann hatte bereits bei Facebook angekündigt, dass der Ilmenauer Chemiker und IT-Unternehmer Dietrich nachrücken werde. (dpa)

16 Uhr: Landesregierung will neues Konzept für Schwimmbäder in Thüringen erarbeiten

Als die letzte Thüringer Schwimmbadkonzeption das Licht der Welt erblickt hat, regierte in Thüringen noch die CDU. 2005 verständigte man sich zuletzt auf ein solches Papier, das für die Schwimmbäder eine Voraussetzung ist, Landesgelder als Fördermittel zu bekommen. Thüringens auch für Sport zuständiger Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat jetzt angekündigt, dass die Konzeption neu aufgelegt werden soll – drei Jahre, nachdem sie ausgelaufen ist.

14 Uhr: Nach Kollision mit Auto: Mopedfahrer lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen ist am Freitag ein Mopedfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann übersehen.

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Am Freitagmorgen kam es gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße bei Siegritz (Landkreis Hildburghausen) zu einem schweren Unfall. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Laut ersten Informationen hatte ein abbiegender Autofahrer den Mopedfahrer übersehen. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Er prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit dem Moped zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Der Mopedfahrer wurde bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Ein abbiegender Autofahrer übersah den Mopedfahrer und prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit diesem zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Ein abbiegender Autofahrer übersah den Mopedfahrer und prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit diesem zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Ein abbiegender Autofahrer übersah den Mopedfahrer und prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit diesem zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

Mopedfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt Ein abbiegender Autofahrer übersah den Mopedfahrer und prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit diesem zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

13.40 Uhr: Von rollendem Traktor angefahren: Mann bei Unfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Ein Traktorfahrer ist in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) von seinem rollenden Traktor angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 66-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

12.15 Uhr: 300 Handelsbeschäftigte gehen für höhere Löhne auf die Straße

Im Tarifstreit des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben am Freitag Beschäftigte auf einer Kundgebung in Erfurt ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Die nach Gewerkschaftsangaben rund 300 Demonstranten zogen mit Trillerpfeifen, Fahnen und Transparenten durch die Innenstadt und verlangten von den Arbeitgebern ein verbessertes Angebot.

11.30 Uhr: CDU scheitert mit Antrag auf Rüge für Landesregierung

Die oppositionelle CDU-Fraktion ist im Landtag mit dem Versuch gescheitert, der Landesregierung für ihr Handeln beim Heizungsgesetz im Bundesrat eine Rüge zu erteilen. Der CDU-Antrag wurde am Freitag in Erfurt nur von der AfD-Fraktion unterstützt. Linke, SPD und Grüne stimmten dagegen, die FDP enthielt sich. Damit wurde die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für den kurzfristig eingereichten Dringlichkeitsantrag der CDU nicht erreicht. (dpa)

10.51 Uhr: Blinde und gehörlose Menschen bekommen mehr Geld vom Land

Blinde und gehörlose Menschen in Thüringen erhalten von Juli an höhere Zahlungen vom Land. Das sieht ein Gesetzentwurf von Linke, SPD und Grünen vor, der am Freitag einstimmig vom Landtag in Erfurt beschlossen wurde.

9.22 Uhr: 2 Ehrenamtler werden mit Thüringer Rose ausgezeichnet

Hilfe für Pflegebedürftige, Unterstützung für Geflüchtete, Notfallseelsorge: Für ihr ehrenamtliches soziales Engagement werden am Freitag (13 Uhr) 12 Frauen und Männer mit der "Thüringer Rose" geehrt. Die Ausgezeichneten kommen unter anderem aus dem Ilm-Kreis, dem Altenburger Land, dem Wartburgkreis und der Stadt Jena. (dpa)

8.55 Uhr: Motorradfahrer durch Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit einem Auto zusammengestoßen. Der 44-Jährige wurde daraufhin schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

8.19 Uhr: Heiße Temperaturen am Wochenende

Die Menschen in Thüringen dürfen sich auf ein sommerliches Wochenende freuen. Die Temperaturen steigen am Freitag und Samstag auf bis zu 30 und am Sonntag sogar auf bis zu 35 Grad an.

7.45 Uhr: Weihnachtsbäume der Zukunft kämpfen mit Trockenheit

Forst- und Weihnachtsbaumbetriebe haben in den vergangenen Jahren vor allem junge Tannenpflanzen durch Trockenheit verloren. "Größere Ausfälle waren und sind bei der Wiederanlage von abgeernteten Weihnachtsbaumkulturen zu verzeichnen", teilte die Landesforstanstalt Thüringenforst auf Anfrage mit. Die Dürrephase 2018 bis 2020 und das Trockenjahr 2022 hätten diesen Kulturen zugesetzt. (dpa)

6.37 Uhr: Polizist bei Unfall in Erfurt verletzt

Ein Autofahrer hat in Erfurt einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision.

6.12 Uhr: Weimarer Klinikum hat Medikamentenversorgung digitalisiert

Weimars Klinikum erweist sich wieder einmal als Vorreiter: Es hat die komplette Medikamentenversorgung digitalisiert, was das Pflegepersonal entlastet und die Patientensicherheit erhöht.

5.50 Uhr: Letzter Schultag in Thüringen

Leistungskontrollen und Hausaufgaben adé: Für rund 251 000 Kinder und Jugendliche in Thüringen beginnen am Samstag die Sommerferien. Bis zum 19. August können die Schülerinnen und Schüler die Seele baumeln lassen - und sich vor allem ihrer Freizeit widmen. "Es war einmal mehr ein aufregendes und aufreibendes Schuljahr: Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam die vielen Herausforderungen gemeistert haben", sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Donnerstag, 6. Juli

21 Uhr: So gelang Integration von ukrainischen Schülern an Thüringer Schulen

Nach der letzten Unterrichtsstunde beginnen für 250.000 Schülerinnen und Schüler am Freitag die Sommerferien. Ein an Herausforderungen reiches Schuljahr endet, zu dem auch die Integration geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher gehörte. Laut Bildungsministerium sind aktuell an Thüringens Schulen etwa 5400 Schüler angekommen. Die Einbindung in den Schulalltag gestaltete sich mitunter schwierig.

19.30 Uhr: Volle Autobahnen zu Beginn der Sommerferien erwartet

Autoreisende müssen sich zu Beginn der Sommerferien auch in Thüringen auf volle Autobahnen einstellen. Als Schwerpunkt des Reiseverkehrs erwarten ADAC und Autobahnpolizei insbesondere die Autobahn 9 in Richtung Süden und das Hermsdorfer Kreuz, an dem A9 und A4 aufeinandertreffen. An Spitzentagen könne es auch am Erfurter Kreuz (A4/A71) klemmen, prognostizierte der Automobilclub am Donnerstag. Die erste große Ferienwelle rolle erfahrungsgemäß am Freitag und Samstag, sagte ein Polizeisprecher. Der ADAC riet, die Wochenenden für die Fahrt in den Urlaub wenn möglichst zu meiden. An diesem Wochenende starten fünf Bundesländer in die Sommerferien, darunter Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. (dpa)

18.30 Uhr: Verkehrsministerin Karawanskij zufrieden mit Deutschland-Ticket

Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) hat sich im Landtag zufrieden mit der Umsetzung des Deutschland-Tickets in Thüringen gezeigt. "Die Verkaufszahlen in Thürinen sind sehr gut", sagte die Politikerin am Donnerstag im Parlament in Erfurt. Besprochen wurde im Plenum ein Gesetzentwurf, der die rechtliche Grundlage für die Fortführung des Tickets ist, das im Mai bundesweit eingeführt wurde. Karawanskij sagte, dass die Bundesländer das Deutschland-Ticket ab Oktober weiterführen. Dafür sei das Gesetz nötig. "Wir sind gut im Zeitplan", sagte sie. Der Entwurf wurde in den Infrastrukturausschuss überwiesen.

17.30 Uhr: Heizungsgesetz vorerst gestoppt: Das sind die Reaktionen aus Thüringen

In Thüringen reichen die Reaktionen zum vom Bundesverfassungsgericht vorerst gestoppten Heizungsgesetz von Verständnis bis Zustimmung. Die CDU wirft Rot-Rot-Grün vor, die Fristverkürzung mitbetrieben zu haben. Die Karlsruher Richter hatten am späten Mittwochabend dem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann stattgegeben.

16.30 Uhr: Wieder Straßenbahnunfall in Erfurt

Erneut ist es in Erfurt am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Straßenbahnunfall gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer an der Binderslebener Landstraße von einer Bahn erfasst und schwer verletzt.

Foto: Marcus Scheidel

15.40 Uhr: Bauunternehmer aus Jena verurteilt: Mit Schwarzarbeit 750.000 Euro hinterzogen

Ein Bauunternehmer aus Jena muss 750.000 Euro an den Staat zurückzahlen. Das Geld hatte der 57-Jährige an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes Gera ist rechtskräftig geworden. Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine verdachtsunabhängige Baustellenprüfung des Zolls in Nordrhein-Westfalen.

13.55 Uhr: Rehkitz von Hund in Erfurt getötet

In Hund hat in Erfurt ein Rehkitz angefallen und getötet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das nicht angeleinte Tier das Kitz am Montag in der Nähe des Bachstelzenweges im Ortsteil Bischleben gerissen. Die Polizei sucht nun nach der Halterin.

13.36 Uhr: Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist im thüringischen Sonnenstein (Landkreises Eichsfeld) gesprengt worden. Der Automat an der Hauptstraße wurde dabei komplett zerstört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

12.56 Uhr: Ärztekammer: Sterbehilfe kein Thema für "Schnelldurchlauf"

Die Landesärztekammer sieht im vorläufigen Scheitern einer gesetzlichen Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland eine Chance. Dies eröffne die Möglichkeit, das Thema in der Gesellschaft nochmals gründlich zu diskutieren, sagte eine Kammersprecherin am Donnerstag auf Anfrage. "Aus Sicht der Landesärztekammer war das kein Thema für einen Schnelldurchlauf vor der Sommerpause."

11.48 Uhr: Thüringentag - Mühlhausen möchte Landesfest doch nicht ausrichten

Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis wird sich bis auf Weiteres nicht als Ausrichterin des Thüringentags 2027 bewerben. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage am Donnerstag mit.

11 Uhr: Fünf Verletzte bei Unfall nahe Ringleben

Zwei Autos sind am Donnerstag auf der Landstraße L1172 nahe Ringleben im Kyffhäuserkreis kollidiert. Insgesamt verletzten sich fünf Personen bei dem Unfall, zwei davon schwer.

Foto: Silvio Dietzel

10.17 Uhr: Zwei Schwer- und acht Leichtverletzte bei Unfall

Im Gegenverkehr ist eine Autofahrerin am Morgen mit einem Bus kollidiert. Die 19-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zudem gab es acht Leichtverletzte.

9.08 Uhr: Zschäpe im Wortlaut: "Ich bin mitschuldig an den Morden"

Fünf Jahre nach Ende des NSU-Prozesses und das erste Mal überhaupt stand die NSU-Terroristin Beate Zschäpe Ende Mai einem offiziellen Gremium Rede und Antwort. Nun liegt das Wortlautprotokoll vor.

8.51 Uhr: Neunjähriger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Autofahrer hat in Stadtilm im Ilm-Kreis einen Neunjährigen angefahren und daraufhin die Flucht ergriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

8.31 Uhr: Immer mehr Zugausfälle

Bahnfahrer und Pendler rund um Halle, Leipzig, Erfurt oder Magdeburg kennen die Nachricht: Zugausfall wegen unbesetzter Stellwerke. Daten zeigen jetzt, dass es keine Einzelfälle sind und immer mehr Züge ausfallen. Dahinter stecken grundlegende Probleme.

7.23 Uhr: Ferienangebote in Thüringen im Überblick

Sechs Wochen ohne Hausaufgaben und ohne Pauken für Klassenarbeiten: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Damit den Kindern die Zeit nicht zu lange wird, gibt es einige Angebote für die schulfreie Zeit.

6.22 Uhr: Eichsfelder Landrat in ZDF-Sendung Lanz über AfD-Brandmauer

Der Eichsfelder Landrat (CDU) hält eine „Brandmauer“ gegen die AfD auf kommunaler Ebene für unrealistisch. Am Mittwochabend machte er in der ZDF-Sendung Markus Lanz deutlich: „Das wird nicht funktionieren.“

5.50 Uhr: Ärger um Geld für Linksextreme

Eine Initiative aus dem Saale-Holzland-Kreis wurde bei der Demokratiepreis-Verleihung ausgezeichnet. Das Netzwerk kündigte umgehend an, dass dieses Geld an den Verein „Rote Hilfe“ gespendet werden soll – und man diesen Preis nur deshalb annehme. Werden also mit Thüringer Steuergeld indirekt linksextremistische Strukturen gefördert?

Mittwoch, 5. Juli

20 Uhr: Thüringer Kommunen bekommen 15 Millonen Euro mehr für ukrainische Flüchtlinge

Der Landtag verabschiedete am Mittwoch, den 5. Juli, das Gesetz, das die Kostenerstattung für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge regelt. Darin ist eine Abschlagszahlung in Höhe von 46,5 Millionen Euro vorgesehen – das sind rund 15 Millionen Euro mehr als im ursprünglichen Entwurf.

19 Uhr: Mobbingvorwürfe an Jenaer Schule

Zwei Schüler des Kulturanum in Jena haben Angst in die Schule zu gehen. Sie berichten von langjährigem Mobbing und Übergriffen auf sie. Der Schulleiter sagt: „Mobbing gibt es bei uns nicht.“

18.20 Uhr: Thüringen ohne Hochsicherheitsgebäude für Staatsschutzfälle

EThüringen verfügt über kein Hochsicherheitsgebäude für Gerichtsverhandlungen bei Straftaten mit terroristischem oder extremistischem Hintergrund. Darauf verwies Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Die vergleichsweise wenigen Staatsschutzfälle, die Thüringen habe, sollen deshalb in Niedersachsen verhandelt werden. Das sieht ein Staatsvertrag zwischen beiden Bundesländern vor, dem der Landtag mehrheitlich zustimmte. (dpa)

16.39 Uhr: Weiterer Wolf in Neuhaus am Rennweg bestätigt

Im südthüringischen Neuhaus am Rennweg ist ein weiterer Wolf gesichtet worden. Beim Fotofallen-Monitoring des Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs seien zwei Wölfe gemeinsam aufgenommen worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Bislang gilt dort seit November 2021 nur ein Wolfsrüde als ansässig. Es sei anzunehmen, dass es sich bei dem zweiten Tier um eine Wölfin handelt. (dpa)

16.08 Uhr: Programm zur finanziellen Ferienunterstützung für Familien

Damit auch Familien mit kleinem Geldbeutel sich im Urlaub erholen können, gibt es wieder Unterstützung. Über ein spezielles Landesprogramm können sie dafür nach Ankündigung des Familienministeriums Zuschüsse erhalten. Das sind die Voraussetzungen.

15.30 Uhr: Tödliches Zugunglück

Am Mittwochmorgen kam es an einer Bahnstrecke in Greiz zu einem Bahnunglück, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei informierte, sei die Zugstrecke für einen längeren Zeitraum gesperrt.

15.21 Uhr: Urteil über Zulässigkeit von AfD-Volksbegehren im September

Thüringens Verfassungsrichter wollen über die Zulässigkeit eines von AfD-Mitgliedern geplanten Volksbegehrens für eine «Anti-Impfzwang-Initiative» im Herbst entscheiden. Für die Verkündung sei der 27. September vorgesehen, teilte eine Sprecherin des Verfassungsgerichts am Mittwoch in Weimar mit. Thüringens höchstes Gericht hatte sich zuvor in einer mündlichen Verhandlung mit den verschiedenen rechtlichen Positionen in dem Fall auseinandergesetzt. (dpa)

14.45 Uhr: Neuer Haustarifvertrag für Personal an Fachkrankenhaus Hildburghausen

Nach monatelangen Verhandlungen für einen neuen Haustarifvertrag erhalten die rund 670 nichtärztlichen Beschäftigten des Helios-Fachkrankenhauses in Hildburghausen mehr Geld. Der rückwirkend zum 1. Februar dieses Jahres geschlossene Tarifvertrag sieht Entgeltsteigerungen von durchschnittlich rund 14 Prozent vor, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. (dpa)

13.57 Uhr: Ramelow: Empörung hilft nicht gegen AfD-Umfragehoch

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat davor gewarnt, das Umfragehoch der AfD als ostdeutsches Phänomen zu stigmatisieren. "In vielen Bundesländern gibt es eine ähnliche Tendenz, in West und Ost", sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt.

13.10 Uhr: Inflationsrate in Thüringen hat sich erhöht

Die Verbraucherpreise in Thüringen haben sich im Juni nach Angaben des Statistischen Landesamtes um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Mai hatte die Inflationsrate 6,2 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen, wie das Landesamt am Mittwoch mitteilte.

13 Uhr: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Nordhausen

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis lieferte sich ein 38-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Nordhausen. Den Grund für seine Flucht fanden die Beamten im Auto.

12.28 Uhr: Thüringer Eissorte auf Weg zur Europameisterschaft

Alessandro Lewis Danieli betreibt Eiscafés in Sömmerda und Apolda und zählt jetzt schon zu den zehn besten Eismachern Deutschlands. Welche Sorte ihn an die Weltspitze bringen soll.

10.22 Uhr: Thüringer Arbeitsschutzpreis 2024 ausgelobt

Unternehmen und Einrichtungen können sich ab sofort für den Thüringer Arbeitsschutzpreis 2024 bewerben. Mit der Auszeichnung werden innovative Lösungen gewürdigt, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wirksam fördern, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch mit. Bewerbungsschluss für den mit maximal 10.000 Euro dotierten Preis ist der 30. Oktober 2023. Die eingereichten Beiträge werden von einer unabhängigen Expertenjury aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft bewertet. Die Nominierten werden Mitte nächsten Jahres geehrt. (dpa)

10 Uhr: Mann verschwindet mit Luxus-Wohnmobil

Unglaublich dreist: Im Unstrut-Hainich-Kreis mietet sich ein Mann für den Familienurlaub einen Camper, doch nach Ablauf der Mietzeit kehrt der nicht wieder zurück.

8.20 Uhr: Feuerwehrmann bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus verletzt

Bei einem Kellerbrand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Das betroffene Mehrfamilienhaus in Bad Blankenburg wurde evakuiert und ist derzeit nicht bewohnbar, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde am Dienstagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

7.25 Uhr: AfD bei Umfrage in Thüringen bei 34 Prozent - vor allen anderen Parteien

Die AfD in Thüringen kommt einer Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zufolge aktuell auf 34 Prozent. Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung vor rund einem Jahr. Laut dem "Thüringentrend", den Infratest dimap im Auftrag des MDR erhoben hat, kommen die Parteien der aktuellen Koalition - Linke, SPD und Grüne - zusammen auf fast die gleiche Prozentzahl wie die AfD allein.

6.32 Uhr: So viele Flüchtlinge kamen in diesem Jahr nach Thüringen

Im Vergleich zu 2022 kamen in diesem Jahr weit weniger Flüchtlinge nach Thüringen. Trotz Entspannung in den Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es weiter Kritik der Kommunen an der Landesregierung.

Dienstag, 4. Juli

21 Uhr: Thüringer Landwirte rechnen mit Ertragseinbußen

Mit erheblichen Ertragseinbußen durch die Trockenheit im Mai rechnen die Thüringer Landwirte. Regional habe es erhebliche Unterschiede gegeben, so der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner. Die Ertragsprognosen sind ebenfalls verhalten. Exakte Aussagen zu Menge und Qualität seien aber erst in ein paar Wochen möglich.

19 Uhr: Thüringer CDU will Mindestanforderungen für künftige Minister

Der Thüringer Landtag wird voraussichtlich in dieser Woche darüber diskutieren, ob für künftige Ministerinnen und Minister besondere „fachliche und persönliche Voraussetzungen“ gelten sollen. Die CDU-Fraktion will das Ministergesetz entsprechend ändern. Diese Voraussetzungen sollen Minister dann mitbringen.

17.53 Uhr: Bescheinigt: Microtech Gefell ist Thüringer Weltmarkt- und Technologieführer

Die Produkte des 45 Mitarbeiter zählenden Unternehmens sind fast jeden Tag im TV zu sehen. Doch viele Zuschauer wissen nicht, dass diese aus Gefell stammen. Nun hat es das Unternehmen auch schriftlich, dass es ein Thüringer Weltmarkt- und Technologieführer ist.

15.59 Uhr: Ermittlungen zum Bob-Unfall in Oberhof abgeschlossen

Nach dem tödlichen Unfall auf der Rodelbahn in Oberhof sind die Ermittlungen abgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft habe sich der Verdacht "deutlich nur gegen eine beteiligte Person verhärtet“. Die mehrere Bände umfassende Akte der Kriminalpolizei liegt bei der Staatsanwaltschaft in Meiningen vor.

15.17 Uhr: Mann findet zwei Granaten auf seinem Dachboden

In Oberfranken hat ein Mann am Dienstag bei Renovierungsarbeiten auf seinem Dachboden zwei Granaten im Fußboden gefunden. Sie stammten vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Polizei mit. Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamtes sollten laut Sprecher am Dienstagnachmittag zur Bergung der beiden Granaten in Neustadt bei Coburg eintreffen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. (dpa)

14.29 Uhr: Oberland-Ballettschülerinnen tanzen sich an die Weltspitze

Am Ende war es sehr knapp: Mit lediglich einem Punkt Rückstand zum doppelt vergebenen Vizeweltmeistertitel kamen Anna-Maria und Eva-Maria Pätz beim World Dance Contest in Prag auf den vierten Platz. Die beiden Göttengrüner Ballettschülerinnen hatten sich wie alle rund 1500 Tänzerinnen und Tänzer aus sieben Ländern in regionalen und nationalen Vorausscheiden für den jährlich stattfindenden Tanzwettbewerb qualifiziert.

12.30 Uhr: Geschossener Luchs: Belohnung für Hinweise deutlich erhöht

Nach dem Fund eines vermutlich illegal geschossenen Luchses im Eichsfeldkreis hat der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. "Mit der Belohnung wollen wir verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, Hinweise zu liefern, die zu einer Verurteilung des Täters führen", sagte Silvester Tamás vom Nabu-Luchsprojekt in Thüringen. Zuvor hatte der Nabu bereits eine Strafanzeige in der Sache gestellt. Auch die Tierschutzorganisation Peta hatte eine Belohnung von 1000 Euro für die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Der Luchs steht unter anderem auf der Liste der streng geschützten Arten in der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Durch den hohen Schutzstatus ist das Töten dieser Tiere eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet.

11.56 Uhr: Wirtschaftsminister Tiefensee denkt erneut über Karriereende nach

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will nach der Landtagswahl im kommenden Jahr aufhören. Pläne für die Zeit danach hat er schon.

11.30 Uhr: Passagierschiff rammt kleines Motorboot auf Stausee

Foto: Peter Hagen

Beim Lichterfest in Saalburg im Saale-Orla-Kreis ist es zu einem Unfall auf dem Wasser gekommen. Das Fahrgastschiff „MS Gera“ trieb auf das Ufer zu und rammte einen Bootssteg und ein daran befestigtes Motorboot. Ein Video von dem Vorfall ist in den sozialen Netzwerken zu sehen. Mehrere Menschen am Ufer hatten schreiend versucht, die Crew aufmerksam zu machen.

10.57 Uhr: Jenaer Soziologe Dörre: AfD-Mitglieder bringen Gewerkschaften in Bedrängnis

Nach Ansicht des Jenaer Soziologen Klaus Dörre profitiert die AfD in den ostdeutschen Bundesländern von einer gefühlten Entwertung vieler Menschen. „Hier fühlen sich viele gleich dreifach abgewertet und missachtet: als Arbeiter, als Ossi, inzwischen auch als Mann“, sagte Dörre dem „Spiegel“. Die AfD bediene dabei das Bedürfnis der Menschen nach Anerkennung.

10.30 Uhr: Evangelische Kirche zur AfD: „Wir bleiben bei unserer Linie“

Die jüngsten Erfolge der AfD auf kommunaler Ebene werden nach Auffassung des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, keine Einzelfälle bleiben. Vor allem in den ländlichen Regionen müssten die demokratischen Parteien der populistischen Strategie eine bürgernahe und nachvollziehbare Politik entgegensetzen, forderte der Leitende Geistliche. Auch für seine Kirche erwartet Kramer schwierige Diskussionen mit den neuen Funktionsträgern in den kommunalen Ämtern.

10.15 Uhr: Nur jedes fünfte Studienfach in Thüringer unterliegt Numerus clausus

Wer ein Studium beginnen möchte, hat einer Auswertung zufolge dafür in Thüringen am wenigsten mit Zulassungsbeschränkungen zu kämpfen. Nur jedes fünfte Studienangebot (19,6 Prozent) unterliegt demnach einem sogenannten Numerus clausus.

9 Uhr: Drohnenbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung nach Brand

Nach einem Brand am Abend im Nordhäuser Stadtteil Salza zeigen Drohenbilder am Dienstagmorgen das Ausmaß der Zerstörung. Das Feuer war offenbar ausgebrochen, als ein 82-Jähriger auf dem Dach eines Carports mit Dachpappe und Schweißbrenner arbeitete. Die Flammen beschädigten auch zwei Häuser. Der 82-jährige Besitzer wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Bis in den Dienstagmorgen waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Löschen der immer wieder aufkeimenden Glutnester beschäftigt.

8.30 Uhr: Lehrerin verursacht bekifft auf dem Weg zur Schule Unfall

Auf einer Landstraße ignorierte eine Lehrerin aus dem Raum Nordhausen auf dem Weg zur Schule eine Baustellenabsperrung. Mit überhöhter Geschwindigkeit verursachte sie einen Unfall. Eine Blutentnahme wurde der Frau zum Verhängnis. Dabei wurden gleich zwei Arten von Drogen in ihrem Blut nachgewiesen.

8.15 Uhr: Drei Festivals stehen in den Startlöchern

Kulturfans können sich diese Woche auf gleich drei große Termine in Thüringen freuen. Den Auftakt macht am Mittwoch die Kulturarena Jena. Über sechs Wochen hinweg bis einschließlich 20. August verwandelt das Festival den Theatervorplatz mit Konzerten, Filmen und Theater eben in eine Kulturarena. Manche Konzerte sind bereits ausverkauft. Dazu gehören der Auftritt der Toten Hosen sowie die Konzerte von Wanda und Bosse. Für andere Programmpunkte gibt es noch Karten. Am Donnerstag beginnt dann das Rudolstadt Festival. Wie in den Vorjahren sind die 20.000 Dauerkarten für das nach eigenen Angaben größte Festival für Folk- und Roots-Musik in Deutschland bereits ausverkauft. Am Freitag feiern dann die Domstufen-Festspiele in Erfurt Premiere mit der Oper "Fausts Verdammnis". Restkarten dafür sind nach Angaben des Theater Erfurts noch zu haben.

8 Uhr: Polizei-Gewerkschaft: 285 neue Anwärter reichen nicht aus

Aussagen des Innenministeriums, in diesem Jahr 285 neue Anwärter für die Polizei einstellen zu wollen, stoßen auf auf deutliche Kritik. Das reiche nicht aus, erklärte am Montag Mandy Koch, Thüringer Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie forderte Innenminister Georg Maier auf, bei seiner Aussage vom Februar 2022 zu bleiben, wonach Thüringen weiterhin 300 junge Leute für die Polizeiausbildung einstellen wolle.

7 Uhr: Thüringen gibt Agrarflächen für Photovoltaik-Anlagen frei

Thüringen will pro Jahr bis zu 200 Hektar an Agrarflächen für die Förderung von Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) öffnen. Das sieht eine Verordnung des Umweltministeriums vor, die das Landeskabinett an diesem Dienstag beschließen soll. Wo nun Solaranlagen errichtet werden sollen - und wo es verboten bleibt.

6 Uhr: Theaterzuschüsse in Thüringen knacken 100-Millionen-Marke

Auf über 100 Millionen Euro steigen ab 2025 die Zuschüsse des Freistaates Thüringen für den laufenden Betrieb von insgesamt zwölf Theatern und Orchestern. Das geht aus der Beschlussvorlage von Kulturminister Benjamin Hoff (Linke) hervor, die heute vom Kabinett abgesegnet werden soll. Zum Ende der Finanzierungsperiode werden die Zuschüsse noch weiter steigen.

Montag, 3. Juli

21.41 Uhr: Meterhohe Flammen in Salza rufen Feuerwehren auf den Plan

Im Nordhäuser Stadtteil Salza waren am Montagabend meterhohe Flammen zu sehen. Eine verletzte Person musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza ist es in der Kantstraße zu einem Großbrand gekommen. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Dunkle Rauchschwaden über Salza ließen am Montagabend von Weitem schon Schlimmes erahnen. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Zu beklagen ist ein Verletzter, der mit einer Rauchgasentwicklung ins Krankenhaus gebracht wurde. Zwei Wohnhäuser sind vorerst unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Alarmiert worden war die Feuerwehr zunächst wegen eines Schuppenbrandes. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Auch ein Carport ging in Flammen auf. Zwei Autos, darunter ein Oldtimer, brannten aus. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Eine Katze konnte aus einem der Wohnhäuser gerettet werden. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Ursache des Brandes sollen Schweißarbeiten gewesen sein. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Neben der Berufsfeuerwehr waren mehrere freiwillige Feuerwehren aus Nordhäuser Ortsteilen im Einsatz, ebenso Rettungskräfte der Johanniter. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

Großbrand in Nordhausen Salza - Fotos vom Brandort Im Nordhäuser Ortsteil Salza kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Eine Person wurde verletzt. Zwei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Foto: Silvio Dietzel, Marco Kneise

18.30 Uhr: Thüringen gibt Agrarflächen für Photovoltaik-Anlagen frei

Thüringen will pro Jahr bis zu 200 Hektar an Agrarflächen für die Förderung von Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) öffnen. Das sieht eine Verordnung des Umweltministeriums vor, die das Landeskabinett an diesem Dienstag beschließen soll.

17 Uhr: Thüringens Kreativbranche sieht sich gut aufgestellt

Thüringens kreative Köpfe haben sich und ihre Leistungen in Erfurt gefeiert. Demnach arbeiten in den derzeit 2600 meist kleinen Unternehmen der Branche rund 22.000 Beschäftigte. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 800 Millionen Euro.

16.57 Uhr: Polizei-Gewerkschaft: 285 neue Anwärter reichen nicht aus

Aussagen des Innenministeriums, in diesem Jahr nur 285 neue Anwärter für die Polizei einstellen zu wollen, stoßen auf auf deutliche Kritik. Das reiche nicht aus, erklärte am Montag Mandy Koch, Thüringer Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie forderte Innenminister Georg Maier (SPD) auf, bei seiner Aussage vom Februar 2022 zu bleiben, wonach Thüringen weiterhin 300 junge Leute für die Polizeiausbildung einstellen wolle.

15.44 Uhr: Rot-Weiß Erfurt angelt sich Flügelflitzer Badu von Energie Cottbus

Neuzugang Nummer zehn ist fix: Der FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtete mit Malcolm Badu einen Flügelstürmer, der zuletzt zwei Jahre für Ligakonkurrent Energie Cottbus gespielt hat. Der 26-Jährige, der zuvor beim VfL Wolfsburg und Spartak Moskau aktiv war, unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

14.50 Uhr: Zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt: Zoll überprüft Gaststätten in Thüringen

Der Zoll hat in Thüringen und Sachsen Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe kontrolliert. In 76 Fällen stellten die Beamten Hinweise auf Unregelmäßigkeiten fest. Bereits vor Ort leitete der Zoll fünf Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts von Ausländern ein.

14.30 Uhr: Tödlicher Unfall bei Sömmerda - Verstorbene aus Schloßvippach hinterlassen zwei Kinder

Ein Ehepaar aus Schloßvippach verunglückte am Samstag am Ortsausgang Tunzenhausen. Warum die Hinterbliebenen eine Spendenaufruf gestartet haben.

14.02 Uhr: Rot-Rot-Grün will mehr Frauenschutzwohnungen in Thüringen

In Thüringen soll es Frauenschutzwohnungen nach dem Willen von Rot-Rot-Grün in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt geben. Dafür wollen die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen auch die Finanzierung des Gewaltschutzes neu regeln.

13 Uhr: Klimawandel verursacht Risiken beim Wandern

Thüringen ist mit einem Wegenetz von mehr als 8600 Kilometern in den Wäldern ein Land der Wanderer. Doch die Risiken durch abgestorbene Bäume oder Steinschlag steigen für Wanderer, wie die Landesforstanstalt mitteilt. Der Klimawandel habe nicht nur Auswirkungen auf den Wald selbst, sondern auch auf die Forstwege.

11.45 Uhr: AfD-Landrat Sesselmann tritt Amt an

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann hat am Montag sein Amt als Landrat im Kreis Sonneberg angetreten. Zuvor hatte er am Sonntag schriftlich die Wahl zum Landrat angenommen, wie das Sonneberger Landratsamt am Montag mitteilte. Sesselmann wurde in einer Stichwahl am 25. Juni zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Das löste bei anderen Parteien teils Entsetzen aus. Das hat sich Sesselmann als ersten Schwerpunkt seiner Arbeit vorgenommen.

11.30 Uhr: Bafög für Meister- und andere Fortbildungen stärker genutzt

Für die Ausbildung zum Meister oder für andere berufliche Fortbildungen haben in Thüringen rund 5300 Frauen und Männer staatliche finanzielle Unterstützung erhalten. Das seien etwa 540 mehr Geförderte gewesen als im Jahr zuvor, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit.

11 Uhr: Zwei Verletzte bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis

In Eigenrode kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Foto: Alexander Volkmann

10 Uhr: Wetter bleibt warm und wechselhaft mit Windböen

Windböen und Wolken erwarten die Menschen zum Wochenanfang in Thüringen. Dabei bleibt es wechselnd bewölkt. Zu den Windböen gesellen sich am Dienstag und Mittwoch immer wieder schauerartige Regenfälle. Wie es zum Ende der Woche hin weitergeht.

9 Uhr: Dauerkarten für Rudolstadt-Festival ausverkauft

Vier Tage vor dem Beginn von Europas größtem Festival für Roots, Folk und Weltmusik meldeten sich die Veranstalter am Sonntag mit der erfreulichen Nachricht: Ausverkauft! Das heißt, alle 20.000 Dauerkarten für die vier Tage in Rudolstadt sind weg. Das Limit hatte man vor einigen Jahren eingeführt, als die Besuchermassen in der Innenstadt und auf der Heidecksburg kaum noch zu beherrschen waren. Was jetzt für Interessierte noch möglich ist.

8 Uhr: Ausgelassene Stimmung bei Voxxclub in Apolda

Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Am Freitag- und Samstagabend waren beim Apoldaer Musiksommer unter anderem Revolverheld, Silly und Julia Neigel aufgetreten.

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

Konzertbilder: Voxxclub beim Apoldaer Musiksommer Volkstümliche Schlagermusik von voXXclub sorgte am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung auf der Festwiese in Apolda. Beschwingt konnten die Fans bei Sonnenschein und kühlem Apoldaer Bier das Wochenende ausklingen lassen. Foto: Michael Kremer

7.30 Uhr: Verein: pflegende Angehörige stärker finanziell entlasten

Pflegende Angehörige in Thüringen fordern mehr finanzielle Unterstützung. Viele Betroffene würden ihren Job zumindest zeitweise aufgeben und lebten in finanziell prekären Situationen, sagte Sigrun Fuchs, Vorstandsmitglied des Vereins "Wir pflegen in Thüringen". Jeder fünfte sei armutsgefährdet. Noch immer gebe es keine Lohnersatzleistung analog dem Elterngeld - und auch die beschlossene Erhöhung des Pflegegeldes falle viel zu niedrig aus. Mit einer Aktionswoche rückt der Verein seit Montag die Leistungen der etwa 280.000 Angehörigen in Thüringen in den Mittelpunkt, die ihre Ehepartner, Eltern oder Kinder zu Hause pflegen. Im Freistaat sind derzeit nach statistischen Zahlen rund 170 000 Menschen pflegebedürftig. Durch die geburtenstarken Jahrgänge wird ihre Zahl in den nächsten drei Jahrzehnten laut Statistischem Bundesamt um rund 40 Prozent steigen.

6.30 Uhr: Spitzenreiter und Schlusslichter unter Städten bei Online-Verwaltung

Geburtsurkunde oder Wohngeld online beantragen oder eine Versammlung anmelden? Das geht nicht überall in Thüringen auf digitalem Weg. Greiz ist mit Blick auf die Anzahl der an das Thüringer Antragsmanagementsystem angeschlossen Verfahren Vorreiter. Ganz anders sieht es dagegen in der Landeshauptstadt Erfurt aus. Welche Städte bei der Online-Verwaltung die Nase vorn haben und wer Schlusslicht ist.

6 Uhr: Thüringer Autohäuser stehen vor großen Veränderungen

Vor allem Elektromobilität und Digitalisierung sorgen dafür, dass die Autohäuser in den kommenden Jahren vor großen Veränderungen stehen. „Das betrifft auch Thüringen“, so Dietmar Hoffmann, Geschäftsführer des Landesverbands des Kfz-Gewerbes. „Es werden neue Anforderungen an die Betriebe und deren Mitarbeiter gestellt“, sagt Helmut Peter mit Hauptsitz in Nordhausen. Er hat in drei Bundesländern 31 Autohäuser, davon 15 mit 800 Angestellten in Thüringen. Der Präsident des Landesverbands im Freistaat befürchtet aber nicht, dass deren Zukunft akut gefährdet ist.

Die komplette Chronologie