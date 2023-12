Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 9. bis 16. Dezember 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 9. bis 16. Dezember 2023.

Samstag, 16. Dezember

18.30 Uhr: Weihnachtsverkehrsschilder sorgen für Kontroverse

Ein Schlitten mit Weihnachtsmann, ein paar Schneeflocken und der Wunsch „Frohe Weihnachten“: Sonderschilder zur Weihnachtszeit hat eine Firma für Verkehrsleittechnik zwischen Saalfeld und Rudolstadt aufgestellt. Im Netz und bei den Passanten ruft die Aktion auf den Bundesstraßen 85, 88 und 281 kontroverse Reaktionen hervor.

17.30 Uhr: Mülleimer und Einkaufswagen als Grill – Polizei greift ein

In Erfurt haben drei Männer versucht, über einem Mülleimer und auf einem Einkaufswagen zu grillen - und dafür Platzverweise von der Polizei kassiert. Ein 45 Jahre alter Mann und zwei weitere Männer zündeten einen städtischen Mülleimer an und versuchten, darüber Hähnchenschenkel zu grillen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Dann nahmen sich die drei Männer einen Einkaufswagen vor.

Der als Grillrost verwendete Müllereimer. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

16.15 Uhr: Serie des FC Carl Zeiss Jena reißt gegen Chemnitz

Dem FC Carl Zeiss Jena wird seine Abschlussschwäche zum Verhängnis: Weil zudem die Hintermannschaft in der 56. Minute schläft, verlieren die Saalestädter das Traditionsduell der Fußball-Regionalliga am Samstag zuhause gegen den Chemnitzer FC mit 0:1. Damit gehen gleich zwei Serien zu Ende: neun Pflichtspiele ohne Niederlage und sieben ohne Gegentor. Das hatten sich die Thüringer anders vorgestellt.

16 Uhr: Migration: Thüringens SPD-Chef Maier bringt Jusos gegen sich auf

Mit seiner Position zur Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer hat Thüringens SPD-Chef Georg Maier die Kritik der Jusos auf sich gezogen. „Die Jusos Thüringen reagieren mit Unverständnis auf die Kritik Maiers zum Abstimmungsverhalten Thüringens“, teilte der Thüringer Landesverband der Jugendorganisation der SPD am Samstag mit. Der Bundesrat stimmte am Freitag der Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten zu. Mit dem Schritt soll die steigende Zahl von Asylsuchenden begrenzt werden. Thüringen enthielt sich bei der Abstimmung in der Länderkammer. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte die Einstufung kritisiert. „Ich fordere Georg Maier auf, sich gegen die Ausweitung von sicheren Herkunftsländern auszusprechen, wie es auch die deutliche Mehrheit seiner Partei auf dem Landesparteitag in Meiningen vor zwei Wochen getan hat“, erklärte Jusos-Landeschefin Melissa Butt.

15 Uhr: Jungfernfahrt für erste „Lichtbahn“ in Jena

Die neue Lichtbahn des Jenaer Nahverkehrs ist am Sonnabend zu ihrer Jungfernfahrt gestartet: Der Wagen 801 rückte am Vormittag aus dem Betriebshof in Burgau aus, fuhr mit Ehrengästen nach Lobeda-Ost und anschließend zurück zum Startpunkt. Der Hersteller Stadler baut die neuen Zweirichtungsfahrzeuge vom Typ Tramlink im spanischen Valencia. Jena hat die Straßenbahnen in zwei Längen geordert.

Jungfernfahrt Lichtbahn Jena

14 Uhr: Innenpolitiker macht auf abstrakte Gefahr von Anschlägen auf Weihnachtsmärkten aufmerksam

Thüringens CDU-Innenpolitiker Raymond Walk hat auf die abstrakte Gefahr von islamistischen Anschlägen auf Weihnachtsmärkte aufmerksam gemacht. Die Gefährdungslage sei weiter auf abstrakt hohem Niveau, sagte Walk in Erfurt. Zwar gebe es in Thüringen derzeit keine Anzeichen für einen konkret geplanten Anschlag. «Wie real doch die Gefahr ist, zeigen aber die zuletzt vereitelten Anschläge auf Weihnachtsmärkte in Leverkusen und Hannover», so Walk.

10 Uhr: Flammen zerstören Wohnhaus in Weimar

In der vergangenen Nacht wurden die Feuerwehren der Stadt Weimar in den Ortsteil Gelmeroda zu einem Wohnhausbrand gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzwagen brannte der Dachstuhl eines Reihenhauses bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr versuchte die Flammen vom Inneren des Hauses und von außen mithilfe einer Drehleiter zu löschen. Dabei wurde versucht, das angrenzende Wohnhaus zu schützen. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

8 Uhr: Polizei löst rechten Liederabend in Kloster Veßra auf

Eine Polizeistreife stellte am Freitagabend mehrere Fahrzeuge aus verschiedenen Bundesländern vor der Gaststätte eines amtsbekannten Betreibers aus der rechten Szene in Kloster Veßra fest. Nachdem der Mann zunächst versucht hatte, den Grund für die Anwesenheit der rund 50 Gäste zu verschleiern, identifizierten die Beamten im Laufe der Überprüfung eine nicht angemeldete Musikveranstaltung und lösten diese auf. Die Identitäten der anwesenden Personen wurden aufgenommen. (red)

Freitag, 15. Dezember

20 Uhr: Carl Zeiss Meditec AG aus Jena kündigt große Firmenübernahme an

Die in Jena ansässige Carl Zeiss Meditec AG hat am Freitag die Übernahme eines Unternehmens aus den Niederlanden angekündigt. Demnach will sie das Dutch Ophthalmic Research Center in Zuidland kaufen. Die Jenaer Aktiengesellschaft investiert fast eine Milliarde Euro in den Kauf eines Unternehmens. Das sind die Pläne.

19 Uhr: Erfurt will ein Uniklinikum haben

Das Helios Klinikum Erfurt will Thüringens zweites Universitätsklinikum werden. Das hat Thomas Steiner, Chefarzt des Klinikums und Gründungsrektor der privaten medizinischen Hochschule (Health and Medial University – HMU) in Erfurt, bei einem Expertengespräch der Barmer gesagt. Dem bisher einzigen Standort in Jena fühlt man sich ebenbürtig.

18.30 Uhr: Fett-Feuer: 34-Jähriger in Nordhausen schwer verletzt

Am Freitagmittag hat gegen 13 Uhr in Nordhausen in der Schumannstraße ein Reihenhaus gebrannt. Laut Meldung der Polizei wurde dabei der 34 Jahre alte Bewohner schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

17 Uhr: Erneut harte Strafen gegen Drogendealer in Erfurt

Am Landgericht Erfurt wurden erneut harte Strafen wegen illegalen Drogenhandels in großen Mengen verhängt. Stev D. und Halil E. wurden am Donnerstag zu zwölf und zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die 8. Strafkammer sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer bandenmäßig mit illegalen Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben sollen.

15.40 Uhr: CDU-Spitze legt Beschwerde gegen Nicht-Ausschluss von Maaßen ein

Die CDU-Spitze hat Beschwerde gegen den Verbleib des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in der Partei eingelegt. Der Ausschluss Maaßens sei „politisch zwingend und rechtlich zulässig und geboten“, hieß es in einem 67-seitigen Beschwerdeschreiben. Mildere Mittel seien rechtlich und politisch unzureichend.

13.56 Uhr: Rund 35 Millionen Euro Investitionszuschüsse für Thüringer Wirtschaft wieder frei

Staatliche Zuschüsse in Höhe von rund 35 Millionen Euro können nach Aufhebung der Haushaltssperre des Bundes in Thüringen 2023 noch für die Wirtschaft bewilligt werden. „Die Aufhebung kommt spät, aber gerade noch rechtzeitig“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitag.

13.14 Uhr: Amtsgericht lehnt Hauptverfahren gegen Ex-CDU-Abgeordneten ab

Gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann (CDU) wird zunächst nicht wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Meiningen verhandelt. Das Amtsgericht habe den Antrag der Staatsanwaltschaft Meiningen auf Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, teilte das Gericht am Freitag auf Anfrage mit.

12.01 Uhr: Ramelow kritisiert Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten kritisiert. Immer mehr Staaten als sichere Herkunftsländer auszuweisen, sei „leider kein vernünftiger Weg“, der langfristig durchgehalten werden könne, sagte der Linken-Politiker am Freitag.

10.50 Uhr: Eisenacher Stadtrat bleibt vorerst in Haft

Der Eisenacher Stadtrat Patrick Wieschke („Die Heimat“; früher: NPD) bleibt vorerst im Gefängnis. Das hat der Generalbundesanwalt am Freitag als Ergebnis der durchgeführten Haftprüfung mitgeteilt. Der Haftbefehl gegen Wieschke und jene gegen die ebenfalls verhafteten Marvin W. und Kevin N. seien in Vollzug gesetzt worden. N. und W. wird die Mitgliedschaft in einer „rechtsextremistischen kriminellen und terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen.

9.17 Uhr: Thüringen unter den Bundesländern mit den wenigsten Bafög-Empfängern

Im vergangenen Jahr nutzten in Thüringen 12.650 Studentinnen und Studenten die staatliche Bafög-Förderung, was einen Anteil von 9,3 Prozent ausmachte, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse des CHE Centrum für Hochschulentwicklung hervorgeht. Nur in Hamburg und im Saarland war der Anteil geringer (beide 8,8 Prozent). Der Anteil liegt damit auch unter dem Bundesdurchschnitt: 11,5 Prozent der Studierenden in Deutschland werden der Analyse zufolge so gefördert.

8.36 Uhr: Ungeborenes stirbt bei schwerem Unfall mit fünf Verletzten

Auf der L 1145 zwischen Cursdorf und Neuhaus am Rennweg stießen am Donnerstag zwei Autos frontal zusammen. Es gab fünf Verletzte, zudem verlor eine schwangere Frau ihr Ungeborenes. Wie die Polizei heute mitteilte, war zuvor ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten.

6.35 Uhr: Datenschützer verunsichert Lehrer in Thüringen durch Microsoft-Verbot

Der Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse hält an dem Verbot der Software des US-amerikanischen Technologiekonzerns Microsoft an Thüringer Schulen fest und sorgt damit für Unruhe in den Lehrerzimmern. „Wir sind demnächst im Jahr 2024, unterrichten aber eigentlich noch wie in den 1990er Jahren mit grüner Tafel und Kreide, um datenschutzkonform sicherzugehen“, sagt der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbandes (TLV), Tim Reukauf.

6.23 Uhr: Viele Thüringer Gemeinden inzwischen ohne Bäckerei

Die Zahl der Bäckereien in Thüringen ist kontinuierlich gesunken. „Wir haben etwa ein Viertel der Betriebe in den vergangenen sechs Jahren verloren. Das ist eine dramatische Entwicklung“, sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, der Deutschen Presse-Agentur. Lobenstein, der selbst einen Bäcker- und Konditoreibetrieb in Erfurt führt, sprach von derzeit noch etwa 330 Handwerksbäckereien in Thüringen. Damit hat im Schnitt nur noch jede zweite Gemeinde oder Stadt eine Bäckerei, wo Brot, Brötchen und Kuchen frisch gebacken werden. Als Gründe für diesen Trend nannte Lobenstein eine Preisexplosion bei Backzutaten und Energie, eine Vielzahl bürokratischer Auflagen unter anderem bei Dokumentationspflichten sowie den Mangel an Fachkräften in den Backstuben und Geschäften. Das erschwere auch Betriebsübergaben. (dpa)

6.06 Uhr: Wolken und Sprühregen in Thüringen - in hohen Lagen Schneegriesel

Der Freitag wird bedeckt und vereinzelt regnerisch in Thüringen. Im oberen Bergland fällt Schneegriesel, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Im restlichen Freistaat kommt es vereinzelt zu Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal vier bis sechs, im Bergland null bis vier Grad. Die Nacht startet mit leichtem Sprühregen, später bleibt es aber trocken. Es kühlt ab auf fünf bis zwei, im oberen Bergland auf um null Grad. Wolken und leichter Regen bleiben den Menschen in Thüringen am Samstag erhalten. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht, im Bergland ein bis fünf Grad. (dpa)

Donnerstag, 14. Dezember

20 Uhr: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet EM-Vorbereitung in Thüringen

Nicht nur die englische Fußball-Auswahl zieht es nach Thüringen. Während Harry Kane & Co. ihr Quartier zur Fußball-Europameisterschaft im Spa & Golf-Resort Blankenhain aufschlagen, kommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuvor in das Anwesen im Weimarer Land und bestreitet dort die Vorbereitung auf das Turnier.

19.30 Uhr: Friedenslicht in Thüringen angekommen

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist wieder in Thüringen angekommen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder übergaben die Kerze am Donnerstag in Erfurt an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Das Licht gilt als Symbol der Hoffnung auf Frieden am Weihnachtsfest. Die offizielle Aussendungsfeier für Thüringen ist für den 3. Advent im Erfurter Dom geplant, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden“. (dpa)

19 Uhr: Hohe Verluste durch dubiose Geschäfte: Erste Kündigungen bei „Effenberg“-Bank

Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden ist um Schadensbegrenzung bemüht. Bei einem Pressegespräch, das das Finanzhaus am Donnerstagmittag einberufen hat, sagt der von der Bafin eingesetzte Sonderbeauftragte Christian Gervais: „Niemand wird sein Geld verlieren“. Dafür sorge die Sicherungseinrichtung des Bundesverbands. Derweil haben die ersten Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten.

18.30 Uhr: Mehr als hundert vermeintliche Ufo-Sichtungen über Thüringen

In diesem Jahr wurden über Thüringen neun vermeintliche Ufo-Sichtungen gemeldet. Der Fallermittler Danny Ammon geht dem nach. Nicht jedes Phänomen lasse sich wissenschaftlich erklären. Unsere interaktive Karte zeigt, wo es überall Sichtungen gab.

18 Uhr: Neue Verträge: Thüringer Theater feiern Planungssicherheit bis 2030

Als deutschlandweit beispielgebend bezeichnen Thüringer Intendanten die neuen, ab 2025 geltenden Theater- und Orchesterverträge. Derart äußerten sich am Donnerstag etwa Guy Montavon (Erfurt) als Landesvorsitzender des Bühnenvereins, Jens Neundorff von Enzberg (Meiningen und Eisenach) tat es zuvor im Dezember-Heft von „Theater der Zeit“. Und auch Steffen Mensching (Rudolstadt) zeigte sich zufrieden. So viel Geld stellt das Land zur Verfügung.

17.30 Uhr: Umfrage: Schlechte Stimmung unter Ärzten

Inflation, Bürokratie und keine Nachfolger – viele Ärzte und Psychotherapeuten sind unzufrieden und spielen mit dem Gedanken, aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen vorzeitig aus der Patientenversorgung auszusteigen. Vor allem die rigide Sparpolitik stößt den Medizinern sauer auf.

14.07 Uhr: Triebwerkswartung N3 erweitert Standort auf 1200 Fachleute

Der Standort für Triebwerkswartung von Lufthansa Technik AG und Rolls-Royce bei Arnstadt wird erweitert, fast 300 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die N3 Engine Overhaul Services, die Flugzeugantriebe überholt und repariert, plane Investitionen in den nächsten beiden Jahren, teilte das Unternehmen am Donnerstag im Gewerbegebiet „Erfurter Kreuz“ mit. Es würden neue Fabrikbereiche errichtet, bestehende Gebäude erweitert sowie Maschinen und Anlagen angeschafft. Die Zahl der Beschäftigten solle von aktuell 920 auf 1200 Fachkräfte steigen.

13.53 Uhr: Teil des Thüringer Storchen-Nachwuchses in Trockenperiode gestorben

148 Weißstorch-Paare haben in diesem Jahr in Thüringen gebrütet - 25 mehr als 2022. Allerdings wurde ein Teil der jungen Störche in eine Trockenperiode geboren, in der die Eltern nicht genug Nahrung für ihren Nachwuchs fanden, berichtete der Naturschutzbund (NABU) Thüringen am Donnerstag in Jena. Ein Teil der Jungvögel, die in dieser Zeit mit Futter versorgt werden mussten, sei an Unterernährung gestorben.

12.57 Uhr: Thüringer CDU fordert gemeinnützige Arbeit für Flüchtlinge

Nach dem Willen der oppositionellen CDU soll Thüringen keine weiteren Landesprogramme zur Aufnahme Geflüchteter starten und Migranten zu gemeinnütziger Arbeit animieren. Das sieht ein Entschließungsantrag der CDU-Fraktion vor, der kommende Woche im Landtag zur Abstimmung gestellt werden soll, wie ein Sprecher der Fraktion auf Anfrage mitteilte.

12.01 Uhr: Angriff auf Rettungskräfte in Bad Köstritz – Ermittlungen gegen 63-Jährigen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten in Bad Köstritz zur Wohnung eines 63-jährigen Mannes ausrücken. Dieser verhielt sich aber nach Angaben der Polizei während des Einsatzes alles andere als kooperativ.

10.57 Uhr: Weiterer Schlag gegen rechtsextreme Kampfsportgruppe „Knockout 51“

Justiz und Polizei sind erneut gegen die rechtsextreme Kampfsportgruppierung „Knockout 51“ vorgegangen. Am Morgen habe es im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Gruppe drei Festnahmen gegeben, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts am Donnerstag in Karlsruhe. Zwei Menschen seien wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft bei Knockout 51 festgenommen worden, der dritte Mann wegen seiner mutmaßlichen Unterstützung der Gruppe. Vier Objekte in Thüringen seien durchsucht worden.

8.13 Uhr: Rot-Weiß-Trainer Gerber zu Geldstrafe verurteilt

Nach der Landespokalpleite beim Ligarivalen ZFC Meuselwitz (3:5 nach Elfmeterschießen) kritisierte Fabian Gerber scharf die Rote Karte gegen seinen Mittelfeldspieler Til Schwarz, der in der 31. Minute von Schiedsrichter Marko Wartmann vom Platz gestellt worden war. Daraufhin hatte der Thüringer Fußball-Verband (TFV) ein Verfahren gegen den Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt eingeleitet. Nun ist ein Urteil im schriftlichen Verfahren gefallen.

8.09 Uhr: Behörde will weniger Flüchtlinge in Hermsdorf unterbringen

Eine Halle in Hermsdorf dient dem Land als notdürftige Unterkunft für Geflüchtete. Einige Bewohner sind seit Wochen dort, weil Krankheitsfälle die Verteilung der Menschen erschweren. Perspektivisch sollen weniger Flüchtlinge dort unterkommen.

6.15 Uhr: Wolken und Regen in Thüringen - Schnee im Bergland

Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Donnerstag in Thüringen. Der Tag wird bedeckt und zeitweise fällt leichter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Im Thüringer Wald schneit es voraussichtlich. Die Temperaturen liegen bei fünf bis sieben, im Bergland bei zwei bis fünf Grad. In höheren Lagen fällt in der Nacht Schnee und es wird glatt. Im Tiefland kommt es zu Sprühregen. Es kühlt ab auf zwei bis null Grad, im oberen Bergland bis minus zwei Grad. Am Freitag ist das Wetter ähnlich: Die Meteorologen melden Wolken und Sprühregen bei vier bis sechs Grad, im Bergland bei null bis vier Grad. (dpa)

Mittwoch, 13. Dezember

22.30 Uhr: Waikiki soll erhalten bleiben: Insolvenz der Stadtwerke GmbH Zeulenroda abgewendet

Mit 11-Ja Stimmen und 10-Nein-Stimmen haben die Stadträte von Zeulenroda-Triebes am späten Mittwochabend die Freigabe der 800.000 Euro für die Stadtwerke Zeulenroda, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes, beschlossen. Mit dem Geld soll die Badewelt Waikiki vor der Insolvenz gerettet werden.

20.30 Uhr: Thüringer löst Großeinsatz der Polizei am Freiburger Hauptbahnhof aus

Ein Thüringer hat am Mittwoch für einen großen Polizeieinsatz am Bahnhof in Freiburg in Baden-Württemberg gesorgt. Wie die Polizei informierte, sei ein Telefonat eingegangen mit dem Hinweis auf eine Bedrohungslage. Der Anschlussinhaber konnte schnell ermittelt werden und wurde von Polizeibeamten in seiner Wohnung gefunden.

19 Uhr: „Jahrelange sexuelle Belästigungen“ – Ermittlungen zum Theater Erfurt in neuer Phase

Nun also doch. Nachdem die Erfurter Theaterleitung erst bestritten hatte, bestätigt sie den ersten Fall eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs durch einen Mitarbeiter. Vor dem Erfurter Arbeitsgericht läuft derzeit ein Prozess um die ehemalige Gelichstellungsbeauftrage der Stadt, welche die Fälle öffentlich gemacht hat.

18.15 Uhr: Thüringer Arzt rechnet Tests ab, die nie stattfanden

Ein Arzt aus Weimar und seine Praxismanagerin müssen sich derzeit vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Sie sollen viel Geld für nicht erbrachte Leistungen kassiert haben. Was eine frühere Sprechstundenhilfe und ein Softwareexperte im Prozess ausgesagt haben, lesen Sie hier.

17.28 Uhr: Deutlich weniger Geld für Rentenhärtefälle - die Details zum Haushaltskompromiss

Der zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU ausgehandelte Kompromiss zum Landesetat ist am Donnerstag Thema im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags. Er sieht umfangreiche Änderungen am Haushaltsentwurf der Landesregierung vor. Das sind die größten Einzelposten.

16.30 Uhr: Neue Thüringer Schulordnung: Keine Kürzungen im Fach Sozialkunde

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat Pläne für eine neue Schulordnung mit möglichen Kürzungen im Sozialkundeunterricht teils korrigiert. Die bislang geplante Vorauswahl von Fächern für die zehnte Klasse wird nicht kommen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Das Thema hatte in diesem Jahr für Kontroversen gesorgt. Festhalten will das Bildungsministerium aber an anderen Änderungen.

15 Uhr: Unbekannter setzt bei Erfurt Windrad außer Betrieb

Am Dienstagabend wurde ein Windrad zwischen Waltersleben und Molsdorf bei Erfurt mutwillig außer Betrieb gesetzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe sich ein Unbekannter zunächst gewaltsam Zutritt zum Inneren der Windanlage verschafft und machte sich an der technischen Installation zu schaffen. Die Polizei war auf der Suche nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz.

13.47 Uhr: Untergetauchter mutmaßlicher Linksextremist in Berlin verhaftet

Ein untergetauchter mutmaßlicher Linksextremist ist in Berlin festgenommen worden. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwoch mit. Er stehe im Verdacht, in Budapest im Zeitraum vom 9. bis 11. Februar 2023 mehrere Menschen des mutmaßlich rechten Spektrums aus einer Gruppe heraus mit Schlagwerkzeugen angegriffen zu haben. Zudem wurden die beiden Wohnungen des Mannes in Jena und Berlin durchsucht.

13.36 Uhr: Verband warnt vor Schließungen von Schwimmbädern

Einige Thüringer Schwimmbäder und Thermen stehen nach Darstellung eines Verbands vor dem Aus. „Grund für die Situation sind die in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten, die derzeit durch die Einnahmen nicht gedeckt werden können“, teilte der Thüringer Heilbäderverband am Mittwoch mit. Die Gehälter in den Bädern hätten sich in den vergangenen sieben Jahren um durchschnittlich 77 Prozent erhöht. Seit 2021 seien auch die Ausgaben für Chemie und Verbrauchsmittel um 40 Prozent angestiegen. (dpa)

13.21 Uhr: Bezahlkarte in Thüringen – Ramelow „will weg von bar zu unbar“

Landesweit soll in Thüringen nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in nächster Zeit eine Bezahlkarte für Geflüchtete kommen. „Ich will weg von bar zu unbar“, sagte Thüringens Regierungschef am Mittwoch auf der Versammlung der Landkreise in Erfurt.

11.56 Uhr: Mike Mohring vor dem politischen Aus: Thüringer CDU fordert Ämterverzicht

Mike Mohring (CDU) steht vor dem endgültigen politischen Aus. Der ehemalige CDU-Landesvorsitzende steht seit Wochen in der Kritik, weil Rechnungen für seinen privaten 50. Geburtstag vom Konto des CDU-Kreisverbandes Weimarer Land bezahlt worden sind. Bis vor wenigen Wochen war Mike Mohring dessen Vorsitzender.

11.34 Uhr: Festnahmen in Thüringer Reichsbürger-Szene

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt gegen zwölf Beschuldigte aus der Reichsbürger-Szene. Es gab Hausdurchsuchungen in ganz Thüringen. Zwei Beschuldigte wurden festgenommen. Wie Oberstaatsanwalt Ulf Walther am Mittwoch erklärte, gab es bereits am Dienstag umfangreiche Durchsuchungen an insgesamt elf Orten in Thüringen. Insgesamt 150 Kräfte von Polizei und Staatsanwaltschaft waren dabei im Einsatz.

11.25 Uhr: Bettenzahl in Thüringer Kliniken weiter rückläufig

Die Zahl der Betten in den Krankenhäusern Thüringens ist weiter rückläufig. Im Jahr 2022 wurden von den 49 Kliniken des Freistaats insgesamt 15 151 aufgestellte Betten gemeldet - 180 Betten weniger als im Jahr zuvor, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Intensivbetten ging 2022 ebenfalls zurück, von 746 auf 684 (rund 8 Prozent). (dpa)

10.34 Uhr: Vermarkter nimmt Hähnchen nach Tierschutz-Vorwürfen aus dem Sortiment

Der Geflügelvertreiber Astenhof will nach Vorwürfen der Tierquälerei vorerst keine Hähnchen mehr aus der betreffenden Mastanlage verkaufen. Der Betrieb sei aus der Lieferkette genommen worden, bis die Vorwürfe endgültig geklärt seien, teilte das Unternehmen mit Sitz in Hainspitz (Saale-Holzland-Kreis) mit. „Tierschutzverstöße werden von uns nicht toleriert.“

9.04 Uhr: Regnerisch und mild in Thüringen - nur im Bergland winterlich

Nach milden Temperaturen und immer wieder Regen wird es in Thüringen in den nächsten Tagen wieder etwas kühler. Dennoch bleibt es zunächst allenfalls im Bergland ein wenig winterlich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nach sieben bis neun Grad am Mittwoch zieht in der Nacht von Nord nach Süd weiterer Regen durch, in den Kammlagen der Gebirge fallen erste Schneeflocken. (dpa)

6.43 Uhr: SPD will Zahl der Schulsozialarbeiter in Thüringen erhöhen

In Thüringen hat sich die Schulsozialarbeit zwar längst etabliert – schließlich gibt es seit 2013 eine Landesförderung, aktuell für rund 500 Stellen. Gleichwohl treffen Schulsozialarbeiter noch immer auf Ansichten wie die, verlängerter Arm der Schulleitung oder eine Art Springer bei Personalengpässen zu sein.

Dienstag, 12. Dezember

20.46 Uhr: ThSV Eisenach verpasst DHB-Pokal-Viertelfinale knapp

Der ThSV Eisenach kann auswärts auch im Pokal nicht mehr gewinnen. Im Achtelfinale des DHB-Pokals scheiterten die Thüringer Handball-Recken, die in der Bundesliga noch ohne Erfolg in der Fremde sind, mit 28:31: beim HSV Hamburg, dem jetzt noch ein Sieg für das legendäre Final Four fehlt.

19.30 Uhr: Erster Gerichtstermin: Fronten zwischen Witzmann und der Stadt Erfurt verhärtet

Im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht um die fristlose Kündigung der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erfurt, Mary-Ellen Witzmann, am Dienstagnachmittag gab es keine Einigung. Der Streit um mögliche sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch am Theater ist nun Thema für das Arbeitsgericht.

17 Uhr: Familien sollen entlastet werden: Rot-Rot-Grün und CDU einigen sich auf Landeshaushalt 2024

Rot-Rot-Grün und CDU haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf den Landeshaushalt 2024 geeinigt. Dazu gehört unter anderem ein von der Union verlangtes Förderprogramm für Familien, die sich erstmals ein Haus kaufen, das sie selbst nutzen. SPD und Grüne sehen schmerzhafte Einschnitte unter anderem bei Gewaltschutz, Integrations- und Demokratieförderung.

15.30 Uhr: Ostthüringer FDP-Abgeordneter gibt sein Mandat ab

Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke (FDP) gibt zum Jahresende sein Mandat ab. Das hat er am Dienstag in der Fraktionssitzung in Berlin seinen Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt.

14.45 Uhr: Fehlende Nachfolger: Viele Firmen stehen in Thüringen vor dem Aus

In Thüringen stehen nach einer neuen Studie der Commerzbank viele mittelständische Betriebe vor dem Aus, weil es an Nachfolgern fehlt. „42 Prozent der befragten Unternehmer haben angegeben, ihre Firmen zu schließen, wenn es ihnen nicht gelingt, einen Übernehmer zu finden“, zeichnete Nico Linke, Regionsleiter Unternehmerkunden Jena der Commerzbank ein alarmierendes Bild.

12 Uhr: Diese Geschenke landen in Thüringen unter dem Weihnachtsbaum

Für viele lokale Händler ist vor allem das Weihnachtsgeschäft von außerordentlicher Bedeutung. In diesem Jahr blickt der Thüringer Einzelhandel jedoch eher pessimistisch auf den Umsatz durch den Geschenkverkauf. Obwohl die Thüringer für Weihnachtsgeschenke genauso viel Geld ausgeben wie im vergangenen Jahr. Das vor allem einen Grund.

10.44 Uhr: AfD nominiert Direktkandidaten im Kreis Nordhausen

Jörg Prophet, AfD-Fraktionschef in Nordhäuser Stadt- und Kreistag, wurde vergangenes Wochenende beim Kreisparteitag als Direktkandidat für den Thüringer Landtag einstimmig nominiert. Gegenkandidaten gab es nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte sich der bei der Oberbürgermeisterwahl im September Unterlegene beim AfD-Landeslistenparteitag in einer Kampfkandidatur Listenplatz 6 gesichert.

10.17 Uhr: Massive Verkehrsstörung auf B247: Ölspur zieht sich durch den gesamten Unstrut-Hainich Kreis

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Unstrut Kreis sind jetzt derzeit mit der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt, die sich auf der B247 durch den gesamten Landkreis zieht. Nach Information unserer Redaktion soll es sich um eine Kraftstoffspur handeln — von Dingelstädt bis zur Ortsumfahrung von Bad Langensalza, 35 Kilometer.

9.33 Uhr: Erfurter Karnevalsumzug nun doch auf der alten Route

Statt wie geplant zweimal durch einen Teil der Altstadt zu ziehen, wird der Karnevalsumzug, der am 11. Februar 2024 zum 31. Mal stattfindet, auf dem traditionellen großen Rundkurs durch Erfurt ziehen. Weil man erstens mit sehr vielen Besuchern rechne und zweitens die allgemeine Sicherheitslage dazu geführt habe, sich einige Dinge gründlich anzuschauen, so Erfurts Oberbürgermeister Andeas Bausewein.

9.26 Uhr: Unangemeldeter Montagsprotest: Gerangel am Rande des Märchenmarkts in Gera

Rund 300 Teilnehmer zählte laut Polizei die Demonstration an diesem Montag in der Geraer Innenstadt. Sie richtete sich in Fortsetzung der Demo am Samstag gegen die geplante Flüchtlingserstaufnahme in Gera. Der rechtsextreme Anmelder der bisherigen Montagsdemos Christian Klar hatte nach dem Samstag angekündigt, dass er als Anmelder und Organisator der Demo zunächst zurücktrete. Aufgerufen hatte er dennoch zu der Demo und gehörte auch zu den Teilnehmern.

9.08 Uhr: Große Nachfrage nach Fördergeld für vereinseigene Sportstätten in Thüringen

Die Nachfrage nach Fördergeld des Landes für Investitionen in von Vereinen betriebene Sportanlagen fällt höher aus als voraussichtlich 2024 Mittel zur Verfügung stehen. Thüringer Sportvereine haben bislang Fördermittelanträge in einem Volumen von fünf Millionen Euro eingereicht, wie ein Sprecher des Landessportbundes sagte.

8.46 Uhr: A71-Ausfahrt nach Lkw-Unfall für mehrere Stunden gesperrt

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Lkw-Unfall auf Höhe der Ausfahrt Erfurt-Bindersleben auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Die Ausfahrt musste voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern am Morgen noch an.

6.25 Uhr: Kommunen sollen bei Digitalisierung zusammenarbeiten

Die Thüringer Gemeinden, Städte und Landkreise sollen künftig bei der Digitalisierung der Verwaltung enger kooperieren. „Anstatt in mehreren Kommunen einer Region die gleiche informationstechnische Infrastruktur parallel vorzuhalten, kann ein effektiver und wirtschaftlicher Verwaltungsvollzug durch gemeinsam genutzte Rechenzentren auf Grundlage einer freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit gewährleistet werden“, heißt es in der Begründung zum Entwurf der Novelle des E-Government-Gesetzes, das dieser Zeitung vorliegt.

Montag, 11. Dezember

19.30 Uhr: Thüringer Finanzministerium warnt vor betrügerischen Anrufen

Das Finanzministerium warnt die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen vor betrügerischen Anrufen im Namen der Finanzverwaltung. In den automatisierten Anrufen werde angekündigt, dass die persönliche Steuerakte an einen Verlag zur Veröffentlichung weitergeleitet werde, teilte das Ministerium am Montag mit. So solle man sich verhalten.

17.30 Uhr: Zeiss Meditec legt Zahlen für das Geschäftsjahr vor

Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec bilanziert am Dienstag in Jena das Geschäftsjahr 2022/23. In den ersten neun Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro - ein Plus von 13,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Als Reaktion auf eine gute Auftragslage sollen Produktionskapazitäten erweitert werden. (dpa)

16 Uhr: Über 100.000 Hektar Schadfläche in Thüringens Wäldern

Der Wald in Thüringen verliert immer mehr an Vitalität. Nur noch 18 Prozent der Bäume gelten als gesund. Die Schadfläche im Freistaat hat inzwischen ein Ausmaß von rund 110.000 Hektar erreicht. Seit 2018 sind dabei fast 28 Millionen Festmeter Schadholz durch Dürre, Sturm und Borkenkäfer angefallen. Betroffen ist vor allem eine Baumart. So will man dem Waldsterben entgegensteuern.

15 Uhr: Zwei Todesopfer bei Unfällen in Thüringen

Bei Unfällen in Thüringen sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. So ist auf der B250 zwischen Schnellmannshausen und Treffurt (Wartburgkreis) ein 65-Jähriger gestorben, als er frontal mit einem Lkw kollidierte. Im Landkreis Nordhausen starb ein 95-Jähriger, der mit seinem Auto von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr.

14.05 Uhr: Kaum Winterwetter in Sicht - Keine Gefahr durch Regen und Schmelzwasser

Nach guten Voraussetzungen zum Saisonstart müssen Ski- und Snowboard-Fans sich nun mit ungünstigen Wetteraussichten anfreunden. „Tauwetter und Wind sorgen weiterhin für eingeschränkte Bedingungen im Wintersportgebiet“, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Montag mit. Zudem sei Vorsicht vor herabstürzenden Ästen und Wasserlöchern geboten.

12.43 Uhr: Kurzer Weihnachtsfrieden der Thüringer Finanzämter

Thüringens Finanzämter sehen in der Zeit vom 21. bis 26. Dezember von Zwangsgeldern oder Mahnungen ab. In dieser Zeit gelte der „Weihnachtsfrieden“, teilte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Montag in Erfurt mit. Steuerbescheide würden aber verschickt. „Die Thüringer Finanzverwaltung achtet auch dieses Jahr die besondere Bedeutung des Weihnachtsfestes“, so Taubert.

12.18 Uhr: Genehmigungen für Neubauwohnungen sinken auf Mehrjahrestief

Dem Thüringer Wohnungsneubau droht bei den erteilten Baugenehmigungen das schlechteste Jahr seit langem. Bis zum Oktober seien knapp 2000 Genehmigungen für Neubauwohnungen erteilt worden und damit nur halb so viel wie im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Das sei der niedrigste Stand seit 13 Jahren. Dazu kommen etwa 600 Wohnungen in schon bestehenden Wohngebäuden. (dpa)

6.22 Uhr: Krankenstand bei der Thüringer Polizei bleibt hoch

Die Landespolizeidirektion (LPD) analysiert den weiterhin hohen Krankenstand bei den Thüringer Polizisten. Das geht aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ der AfD hervor. Demnach werden die Ergebnisse der Analyse „erste quantitative Aussagen über Ursachen für den Anstieg der Krankenquoten ermöglichen“, heißt es in dem Papier.

6.13 Uhr: Mutmaßliche Brandstiftung im Landkreis Nordhausen - Frau festgenommen

Eine Frau soll im Landkreis Nordhausen ein leerstehendes Einfamilienhaus angezündet haben. Die 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Das Haus in Niedergebra geriet durch die mutmaßliche Brandstiftung in der Nacht zum Montag in einen Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wurde auf 75.000 Euro geschätzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (dpa)

Sonntag, 10. Dezember

16.30 Uhr: 57 Projekte bangen in Thüringen um ihre Zukunft

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wird 2023 nicht mehr beschlossen. Das könnte drastische Auswirkungen für Thüringen haben, weil Millionen für Finanzierungen fehlen.

14.40 Uhr: Weitere Skilifte in Saison gestartet - schlechtere Wetteraussichten

Im Thüringer Wald haben sich die Wintersportbedingungen durch Tauwetter und Wind verschlechtert. Wasserlöcher und Schneebruch mit herabstürzenden Ästen schränkten am Sonntag die Wintersportmöglichkeiten ein, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Betroffen waren vor allem die Skilanglaufrouten, wie aus einer Loipenübersicht hervorging. Am Sonntag waren aber immerhin knapp 600 Kilometer Langlaufstrecken präpariert, bei meist nassem Schnee.

Am Samstag waren im Thüringer Wald weitere Skilifte in die Wintersaison gestartet. In der Alpin-Skiarena Silbersattel in Steinach, der Skiarea Heubach, am Ersteberg in Masserberg und im Skiareal Siegmundsburg gingen die Lifte in Betrieb. Am Samstag mussten die Alpinskiläufer allerdings mit schlechten Sichtbedingungen zurechtkommen. So herrschte etwa in der Silbersattel-Arena dichter Nebel. Im mit viereinhalb Pistenkilometern auf acht Strecken größten alpinen Skigebiet in Thüringen betrug die Schneeauflage zum Saisonstart rund 60 Zentimeter. Präpariert waren die Strecken mit einer Mischung aus Kunst- und Naturschnee. (dpa)

13 Uhr: Betrunkener BMW-Fahrer kracht gegen Ampel

Eine Ampel stoppte am Samstag in Erfurt die Fahrt eines BMW-Fahrers - allerdings nicht mit rotem Signal. Die Ursache für das Fahrmanöver brachte ein Test zum Vorschein.

11.20 Uhr: Maier erneut in SPD-Bundesvorstand gewählt

Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Georg Maier ist auf dem Bundesparteitag erneut in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Damit vertrete Maier die Thüringer und ostdeutschen Interessen im höchsten Gremium der Partei, teilte der SPD-Landesverband mit. Der 56-Jährige, der in Thüringen Innenminister ist, gehört dem SPD-Bundesvorstand seit zwei Jahren an.

Maier wolle den Fokus der Bundesregierung auf Ostdeutschland weiter stärken. „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf nicht zum Stoppschild für Ost-Investitionen werden“, wurde Maier in einer Mitteilung zitiert. „CDU und FDP propagieren Abbau Ost im Deckmantel der schwäbischen Hausfrau. Dabei brauchen wir eine Offensive für gleiche Löhne und Renten.“ (dpa)

9.30 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag zum zweiten Advent

Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten. Der lokale Einzelhandel hofft auf gute Geschäfte kurz vorm Fest. In Thüringen dürfen Kommunen entweder am ersten oder zweiten Advent einen verkaufsoffenen Sonntag ermöglichen. Diese Städte sind an diesem Wochenende dran.

Samstag, 9. Dezember

22.07 Uhr: Demonstration gegen Erstaufnahme in Gera – zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet

1250 Menschen haben in der Spitze gegen die Einrichtung eines Flüchtlingsheims in Gera demonstriert. Es könnten weitere folgen.

20.47 Uhr: Taubert zu Tarifeinigung: „Fairer Abschluss“ in dieser Zeit

Die finanziellen Auswirkungen der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder auf den Thüringer Landeshaushalt sind noch unklar. Der Abschluss sei schwierig, aber für die Beschäftigten fair, sagte Finanzministerin Heike Taubert.

19.31 Uhr: Was der blinkende Schriftzug am Jentower in Jena zu bedeuten hat

In dieser Woche zog Thüringens höchstes Gebäude die Blicke auf sich, weil der Jentower-Schriftzug in kurzer Frequenz geblinkt hat. Aber warum? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

18.05 Uhr: Kurzfristiger Personalengpass: Zugverkehr zwischen Gera und Leipzig ist gestört

Der Deutschen Bahn ist Personal ausgefallen: Das hat Folgen für die Hauptstrecke von Thüringen nach Sachsen, aber die Erfurter Bahn konnte inzwischen nachbessern.

17.31 Uhr: Frau bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt schwer verletzt

In der Weimarer Innenstadt hat es am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung wurde eine Frau schwer verletzt. Die Einsatzstelle musste weiträumig abgesperrt werden.

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Nach ersten Informationen war in einem an die Schillerstraße angrenzenden Gebäude in einer Wohnung im Dachgeschoss aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Durch die dichte Bebauung verbreitete sich der Rauch auch in das angrenzende Gebäude in der Schillerstraße, in dem dadurch eine Wohnung und ein Restaurant evakuiert werden mussten. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Mehrere Trupps drangen schließlich unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und löschten das Feuer. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen entstand erheblicher Schaden in der Brandwohnung. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Die darunterliegenden Wohnungen seien durch das Löschwasser ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte noch eigenständig versucht, den Brand zu löschen. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Dabei zog sie sich Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Weimar gebracht. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Da die Einsatzstelle direkt in der Weimarer Fußgängerzone lag, musste diese durch die Polizei weiträumig abgesperrt werden. Teile des Weimarer Weihnachtsmarktes waren nicht zu erreichen. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Zum Einsatz kamen auch zwei Drehleitern der Feuerwehr. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Die Polizeiinspektion Weimar und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

Fotos: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt Bei einem Brand in der Innenstadt von Weimar ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Foto: Johannes Krey

15.15 Uhr: Großes Polizeiaufgebot in Gera im Einsatz

Ein Autokorso hat sich am Samstagnachmittag durch Gera gewunden. Organisiert von der AfD sollte diese Aktion die Ablehnung eines von der Landesregierung in der Stadt geplanten Flüchtlingsheims zum Ausdruck bringen. Allerdings: Diese Botschaft war lediglich spärlich vernehmbar.

13 Uhr: Videoüberwachung in Thüringer Städten

In Thüringens Städten gibt es zunehmend Vorstöße, mit Kameras öffentliche Plätze zu überwachen. „Es wird festgestellt, dass immer mehr Thüringer Kommunen eine Videoüberwachung planen, gerade umsetzen oder eine solche bereits betreiben“, heißt es vom Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz.

12.25 Uhr: Nach Pisa-Schock: Gymnasiallehrer gegen längeres gemeinsames Lernen

Trotz des schlechten Abschneidens deutscher Schüler in der Pisa-Studie ist der Thüringer Philologenverband gegen ein längeres gemeinsames Lernen von Schülern. „Wir brauchen jetzt keine neue Strukturdebatte, sondern wir brauchen eine Kultur des Förderns und des Forderns“, erklärte die Verbandsvorsitzende Heike Schimke. Was stattdessen nötig sei.

11.45 Uhr: Bahnverkehr läuft nach Warnstreik wieder an

Nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist der Bahnverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen planmäßig angelaufen. Die Züge seien seit dem frühen Samstag wieder nach dem regulären Fahrplan im Einsatz, teilte die Deutsche Bahn mit. Das gelte sowohl für den Fern- als auch für den Nahverkehr. Zu dem Warnstreik hatte die GDL im Rahmen des laufenden Tarifstreits mit der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagabend, 22.00 Uhr, fuhr nur etwa jeder fünfte Zug. (dpa)

11.04 Uhr: Hungerstreik, Dreck: Schwere Vorwürfe gegen Flüchtlingsheim

Warum eine Aktivistin aus Erfurt für Geflüchtete in Hermsdorf kämpft. Und was Bewohner der Einrichtung von den Zuständen vor Ort berichten.

10.30 Uhr: Bewölkter Himmel und Regen in Thüringen

Zum Wochenende erwarten die Menschen in Thüringen viele Wolken und Regen. Am Samstag wird es zunächst bewölkt, ab dem Abend folgt Regen und in den höheren Lagen auch Schnee, wie der Deutsche Wetterbericht (DWD) mitteilte. Zum Abend hin könnten zudem stürmische Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde wehen. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge bei vier bis sieben, im Bergland bei ein bis vier Grad.

Die Nacht zum Sonntag beginnt laut dem DWD bedeckt und regnerisch, in den Hochlagen kann es schneien. Ab der zweiten Hälfte der Nacht lassen die Niederschläge nach. Es weht frischer Wind, in den Hochlagen können Sturmböen wehen. Die Temperaturen sinken auf vier bis ein, in den Kammlagen auf null Grad. Tagsüber bleibt es ebenfalls bewölkt und regnerisch. Es kann weiterhin stürmischer Wind wehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis neun, im Bergland bei ein bis fünf Grad.

Stark bewölkt wird der Himmel auch in der Nacht zum Montag. Zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf fünf bis drei, im Bergland auf ein Grad. Am Montag bleibt es bedeckt und es kann zu schauerartigem Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn, im Bergland bei zwei bis sieben Grad. (dpa)

10 Uhr: Unfall mit Schwerverletzter führt bei Nordhausen zu Sprengstofffund

Bei einem Unfall auf der B4 bei Nordhausen sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Bei dem Unfallverursacher stieß die Feuerwehr auf Sprengstoff. Offenbar hatte ein BMW-Fahrer versucht, zwei weitere Fahrzeuge zu überholen und geriet auf den schneeglatten Seitenstreifen.

