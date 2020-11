Die Salzbelastung der Werra durch die Kali-Industrie und die Umweltprobleme durch die Entsorgung ihrer Abwässer werden seit Jahren in Thüringen und Hessen heftig diskutiert.

Erfurt. Thüringen will mit einer Änderung des Kali-Staatsvertrags die Entsorgung großer Mengen salzhaltiger Abwässer ermöglichen. K+S will die Kali-Rückstände in die stillgelegte Thüringer Grube Springen einlagern.

Thüringen will Kali-Staatsvertrag ändern - Kostenfrage bei Lauge-Lager unklar

Die Thüringer Landesregierung will eine erneute Änderung des Kali-Staatsvertrags mit Hessen auf den Weg bringen. Dafür soll am Dienstag ein entsprechendes Änderungsgesetz beschlossen und danach in den Landtag eingebracht werden. Bereits vergangenen Donnerstag hatten die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Linke) für Hessen und Thüringen die Änderung zum Staatsvertrag unterzeichnet.