Thüringens Ex-CDU-Chef Mohring bereitet politisches Comeback vor

Erfurt. Mike Mohring ist für den Bundestag nominiert worden. Über die Kandidatur des früheren Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU war seit Längerem in Thüringen spekuliert worden.

Der frühere Landesvorsitzende der Thüringer CDU, Mike Mohring, bereitet offenbar sein politisches Comeback im Bundestag vor. Laut übereinstimmenden Informationen dieser Zeitung soll er vom Kreisverband Weimarer Land, den er selbst führt, am Montagabend nominiert worden sein. Danach würde Mohring (48) bei der Bundestagswahl in einem Jahr im Wahlkreis 191 antreten, der neben Teilen des Kreises Weimarer Land die Stadt Jena und den Landkreis Sömmerda umfasst. Die dortigen CDU-Kreisvorstände würden gerade noch in die Planungen eingebunden, hieß es.