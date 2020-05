Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringens Landtag berät erstmals unter Corona-Bedingungen

Die Thüringer Kommunen sollen in der Corona-Krise nun doch deutlich mehr Hilfsgelder vom Land erhalten, als ursprünglich von der rot-rot-grünen Koalition im Landtag geplant. Auch SoloSelbstständige und Gastronomen dürften großzügiger unterstützt werden.

Die drei Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen vereinbarten vor der Landtagssitzung am gestrigen Freitag, die geplanten Zuschüsse von 50 Millionen Euro auf 185 Millionen Euro zu erhöhen. Dies hatte auch zuvor die oppositionelle CDU in einem Änderungsantrag gefordert.

Die Koalition einigte sich außerdem darauf, Solo-Selbstständigen über einen Zeitraum von drei Monaten jeweils 1000 Euro im Monat zu zahlen. Für diese Maßnahme werden 20 Millionen eingeplant. Ebenfalls 20 Millionen zusätzlich sollen als Hilfen an das Gastgewerbe gehen, das nun insgesamt mit 65 Millionen Euro rechnen kann.

Minderheitsregierung fehlen im Landtag vier Stimmen

Der rot-rot-grünen Minderheitsregierung fehlen im Landtag vier Stimmen. Sie hatte deshalb im Februar eine Stabilitätsvereinbarung mit der Union abgeschlossen, die eine projektbezogene Zusammenarbeit bis zu einer Neuwahl des Landtags im April 2021 vorsieht.

Noch keine Chance für Wiedereröffnung von Bordellen in Thüringen

In der Arena: Zur Sondersitzung des Landtages im Steigerwaldstadion ist alles anders

Laut Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Corona-Pandemie Thüringen vor die „größte Bewährungsprobe seit 30 Jahren“ gestellt. Die Antwort darauf sei das „umfangreichste und bedeutsamste Stabilisierungsprogramm“ in der neueren Geschichte des Landes, sagte er in seiner Regierungserklärung. Bereits bis Anfang dieser Woche hätten Firmen und Selbstständige mehr als 54.000 Anträge auf Soforthilfe gestellt hätten. Davon befänden sich mehr als 44.000 Anträge in Bearbeitung. Mehr als 30.000 Anträge seien bewilligt worden. Das Land habe bislang 215 Millionen Euro ausgezahlt.

AfD-Abgeordnete verhindert Sitzung im Plenarsaal

Das Parlament, das am Freitag erstmals seit Ramelows Wiederwahl am 4. März zusammentrat, tagte im Parksaal der Erfurter Arena, um den nötigen Sicherheitsabstand zu garantieren. Die Initiative mehrerer Fraktionen, den Landtag in halber Größe im angestammten Plenarsaal tagen zu lassen, war am Widerspruch einer AfD-Abgeordneten gescheitert. Jeder Sitzungstag kostet nach Auskunft der Landtagsverwaltung zusätzlich rund 25.000 Euro.

Ramelow warnte davor, das Coronavirus nicht ernst genug zu nehmen. Obwohl die Pandemie in Thüringen vorerst eingedämmt sei, bleibe es die Pflicht der Landesregierung, der „Wahrheit ins Auge“ zu sehen. „Wir stehen nicht am Ende der Pandemie, sondern wir haben lediglich die erste Welle dieser Pandemie bewältigt.“ Eine zweite Welle sei möglich, „deren Ausmaß wir – trotz aller wissenschaftlichen Expertise, die uns zur Verfügung steht – nicht prognostizieren können“.

Gedenken an Ende des Zweiten Weltkrieges

Die Landtagssitzung begann mit einer Gedenkminute für die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren.

Zuvor hatten Ministerpräsident Bodo Ramelow, Landtagspräsidentin Birgit Keller und weitere Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft an einer Gedenkstunde auf dem Erfurter Hauptfriedhof teilgenommen.

In vielen anderen Orten Thüringens fanden ebenfalls Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Kriegsendes statt.

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Die Landtagssitzung mit der Regierungserklärung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Corona-Pandemie und der Einbringung zu Corona-Hilfsfonds. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke). Die Sitzung des Landtags fand im Konferenzsaal der Erfurter Fußball-Arena statt. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Matthias Hey (SPD-Fraktionsvorsitzender/links) und Diana Lehmann (SPD), Parlamentarische Geschäftsführerin Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Die 11. Plenarsitzung am Freitag im Parksaal der Arena Erfurt Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten 11. Plenarsitzung im Parksaal der Arena Erfurt Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Björn Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender) am Pult Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten CDU-Generalsekretär Raymond Walk. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt mit einer FC Carl Zeiss Jena-Atemschutzmaske. Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Susanna Karawanskij, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Bodo Ramelow Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Beschäftigte der Tourismusbranche demonstrieren am Rande der Landtagssitzung. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten 08/05/2020-Erfurt: Leben unter Corona / Beschäftigte der Tourismusbranche demonstrieren am Rande der Landtagssitzung mit einem aufblasbaren Globus. / (Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine) Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Beschäftigte der Tourismusbranche demonstrieren am Rande der Landtagssitzung. Rechts im Foto: Tourismusminister Wolfgang Tiefensee Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Beschäftigte der Tourismusbranche demonstrieren am Rande der Landtagssitzung. Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Diana Lehmann (SPD), Parlamentarische Geschäftsführerin Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Landtagssitzung mit Regierungserklärung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Corona-Pandemie und Einbringung zu Corona-Hilfsfonds. Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Der Landtag behandelt ein Gesetzespaket, dass die Zahlungen an Wirtschaft, Kommunen und Bürger regeln Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Eine Atemschutzmaske liegt auf dem Tisch von Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Beate Meißner (CDU) Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Dorothea Marx (SPD), Vizepräsidentin des Thüringer Landtags Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Susanne Henning-Wellsow (Die Linke-Fraktionsvorsitzende) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Während der Landtagssitzung muss nach jedem Redner das Rednerpult desinfiziert werden. Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Laura Wahl (Grüne) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke) Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten 08/05/2020-Erfurt: Leben unter Corona / Thüringer Landtag / 7. Landtagssitzung mit Regierungserklärung von Ministerpräsident Bodo Ramelow Foto: Sascha Fromm

Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten SPD-Finanzministerin Heike Taubert Foto: Sascha Fromm



Mit Mundschutz und Desinfektion in Fußball-Arena: Landtag in Corona-Zeiten Björn Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender), rechts, Olaf Kießling (AfD) Foto: Sascha Fromm