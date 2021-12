Thüringer AfD-Abgeordnete Kniese tritt aus Partei und Fraktion aus

Erfurt. Tosca Kniese ist aus der Partei und Fraktion ausgetreten. Mit ihrem Austritt wird die Thüringer AfD-Fraktion künftig womöglich nicht mehr die größte Oppositionsfraktion im Parlament sein.

Die Thüringer Abgeordnete Tosca Kniese ist aus der Partei und Fraktion der AfD ausgetreten. Das bestätigte AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke am Montag in einer Mitteilung. Demnach sei Knieses Austritt "menschlich eine große Enttäuschung", wie Höcke erklärte. Ob die 43 Jahre alte Wirtschaftsjuristin als fraktionslose Abgeordnete Mitglied des Thüringer Landtags bleiben will, war zunächst noch unklar.

Höcke erklärte dazu: "Wir würden uns wünschen, dass Frau Kniese die Konsequenz aufbringt, das Abgeordnetenmandat einem Nachrücker zur Verfügung zu stellen, der weiter für die Politik eintritt, für die sie der Wähler 2019 gewählt hat."

Mit Knieses Austritt wird die Thüringer AfD-Fraktion künftig womöglich nicht mehr die größte Oppositionsfraktion im Parlament sein. Bei der Landtagswahl 2019 hatte die AfD 22 Sitze errungen und war damit zur zweitstärksten Kraft nach den Linken (29 Sitze) und vor der CDU (21 Sitze) geworden. Mitte Oktober schloss die AfD-Fraktion den Abgeordneten Lars Schütze aus der Fraktion aus, der jedoch als Fraktionsloser weiterhin Mitglied des Landtages blieb. Mit Knieses Austritt würde die AfD-Fraktion also nur noch auf 20 Sitze kommen, sofern Kniese ihr Mandat behält und niemand nachrückt.