Thüringer AfD stellt sich hinter Weidel und Chrupalla

In der Talksendung von Markus Lanz ging es am Dienstagabend auch um Björn Höcke – obwohl der gar nicht dabei war.

Erfurt. 2017 wollte Alice Weidel den Thüringer Landeschef Björn Höcke noch aus der Partei schmeißen lassen. Jetzt drückt sie sich um klare Antworten zu ihm.

In der Talkshow von Markus Lanz hat die AfD-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, genau einmal Klartext geredet - und deutlich gemacht, dass sie gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl anstrebe. Um Antworten zur Personalie Björn Höcke drückte sie sich hingegen.

Thüringen begrüßt Spitzenkandidatur von Weidel

2017 wollte sie Höcke noch aus der Partei werfen lassen, nachdem seine „Dresdener Rede“ für viel Wirbel gesorgt hatte. Zwischenzeitlich gilt Höcke dem Verfassungsschutz als Rechtsextremist, der von ihm geführte Landesverband als rechtsextremer Verdachtsfall. Ebenso, wie die von Höcke initiierte und offiziell aufgelöste Parteiströmung „Flügel“. Weidel hingegen zeigt überzeugt, dass Höcke seit 2017 gelernt habe. Was genau? Darauf reagierte sie bei Lanz ausweichend.

In Thüringen wird ihre Ankündigung zur Spitzenkandidatur begrüßt. Stefan Möller, gemeinsam mit Höcke Landessprecher der AfD in Thüringen, sagt auf Anfrage: „Ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination viele Freunde in Thüringen hat.“ Er selbst freue sich über die Pläne.

Der Thüringer Landesverband hatte keine eigenen Pläne mit Blick auf die Spitzenkandidatur verfolgt.