Thüringer AfD verabschiedet sich aus Ringen um Parteispitze

Noch ist unklar, ob Bundesparteichef Alexander Gauland am Wochenende wieder für den Vorsitz kandidiert. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (l.) will ihn aber nicht beerben.

Braunschweig/Erfurt. Die AfD wählt am Wochenende einen neuen Bundesvorstand. Der Thüringer Landesverband übt sich aber in Zurückhaltung.

Die Thüringer AfD greift offiziell nicht in das Ringen um die Spitze der Partei beim Parteitag in Braunschweig ein. Landeschef Björn Höcke hatte bei einem Treffen des im Visier des Verfassungsschutz stehenden und von ihm mitbegründeten rechtsnationalen „Flügels“ in diesem Jahr zwar angekündigt, dass der Bundesvorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung nicht weiter bestehen werde. Seither wurde darüber spekuliert, dass er möglicherweise selbst nach dem Posten als Bundessprecher der Partei streben könnte. Torben Braga, Sprecher der Landespartei, erklärte auf Anfrage: „Dem Landesvorstand sind keine Kandidaturen Thüringer Mitglieder für den Bundesvorstand bekannt.“