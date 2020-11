Thüringer Antrag für unabhängige Staatsanwaltschaften

Thüringen will weniger Einfluss der Politik auf die Staatsanwaltschaften. Ein Antrag, den Staatsanwälten in Deutschland mehr Unabhängigkeit zu geben, werde am Freitag dem Bundesrat vorgelegt, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Erfurt auf Anfrage. Erwartet werde, dass er direkt zur weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss der Länderkammer gehe. Thüringen prescht damit allein vor - bisher habe sich noch kein anderes Bundesland beteiligt, so der Sprecher des Justizministeriums. Häufig starten mehreren Länder gemeinsam Bundesratsinitiativen.

Bundesweit wird immer wieder über das Weisungsrecht der Justizminister gegenüber den Staatsanwaltschaften diskutiert. Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) hatte erklärt, Ziel der Bundesratsinitiative sei, den Einfluss der Justizministerien auf wenige, klar definierte Ausnahmefälle zu begrenzen. Deutschland würde damit dem europäischen Bild von unabhängigen Staatsanwaltschaften näherkommen.