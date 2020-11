Bis zu 1000 Euro pro Monat: Thüringer CDU fordert Zulagen für Lehrer

Die CDU-Fraktion will Anreize schaffen, um die Attraktivität des Lehrerberufs zu steigern. Dabei sollen Zulagen helfen.

Erfurt. Im Kampf um die klügsten Köpfe in den Lehrerkollegien will die CDU Anreize schaffen. Und sogar die Grünen meinen: Um den Unterricht abzusichern, sollten wir den Vorschlag diskutieren.

Um die Attraktivität des Berufs zu steigern und den Personalmangel in ländlichen Regionen zu bekämpfen, will die CDU-Landtagsfraktion Lehrern und Lehramtsanwärtern mehr Geld zahlen. Der Entwurf zur Änderung des Besoldungsgesetzes, der in dieser Woche im Landtag beraten werden soll, sieht Zulagen zwischen 300 und 1000 Euro pro Monat vor.