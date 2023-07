Thüringer CDU will Mindestanforderungen für künftige Minister

Erfurt. Was muss ein Regierungsmitglied an Fähigkeiten mitbringen? Darüber dürfte im Landtag erneut eine Debatte entbrennen.

Der Thüringer Landtag wird voraussichtlich in dieser Woche darüber diskutieren, ob für künftige Ministerinnen und Minister besondere „fachliche und persönliche Voraussetzungen“ gelten sollen. Die CDU-Fraktion will das Ministergesetz entsprechend ändern.

Demnach soll nur noch einen Ministerposten ausfüllen dürfen, wer ein „mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossenes Hochschulstudium“ habe. Minister könne weiterhin auch werden, wer einen Bachelor oder eine abgeschlossene Berufsausbildung besitze – in beiden Fällen soll nach dem Willen der Unionsfraktion zusätzliche eine „mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit“ nachgewiesen und ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgegeben werden.

Aktuelle Ministerriege wäre von einer Änderung nicht betroffen

„Wir erwarten, dass für Minister in Thüringen die gleichen Regeln gelten wie für jeden anderen Arbeitnehmer: Dass sie in Sachen Vorerfahrung und Qualifikation gewisse Mindeststandards erfüllen, die sie zur Ausübung ihres Jobs befähigen“, begründet der justizpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard, auf Anfrage den Vorstoß. Dabei gehe es nicht darum, eine etwaige Änderung auf die aktuelle Kabinettsriege anzuwenden, wenngleich es „durchaus Minister in der Ramelow-Regierung“ gebe, „bei denen eine solche Qualifikation in Frage steht“, so Schard.

Die FDP-Gruppe geht auf Distanz zu dem Entwurf. Der Liberale Robert-Martin Montag bringt insbesondere verfassungsrechtliche Bedenken vor. Der Entwurf greife zwar die Stimmung in Thüringen auf, „durch Rot-Rot-Grün nicht ordentlich regiert zu werden“, die er ausdrücklich teile, so Montag. Dennoch habe der Gesetzentwurf Fehler. So sollen sich in dem Entwurf jene Minister zur demokratischen Grundordnung bekennen, die einen Bachelor oder eine Berufsausbildung hätten. Warum nur diese Gruppe und nicht jene, die einen Master- oder ähnlichen Hochschulabschluss habe, „erschließt sich nicht“, so Montag.

Grüne sähen Rechte des Ministerpräsidenten beschnitten

„Wir können dem Vorschlag der CDU nichts abgewinnen“, sagt Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Foto: Sascha Fromm

Die Thüringer Grünen haben mit dem Unionsvorschlag ein grundsätzlicheres Problem. „Dieser würde in unseren Augen zu sehr in die Personalkompetenz des Ministerpräsidenten eingreifen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. Viel wichtiger als starre Vorgaben – wie beispielsweise zwei Jahre Berufserfahrung und Berufsabschluss – seien „Kompetenzen wie politische Führungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen sowie das Gespür für politische Probleme und die gesellschaftspolitische Lage im Land“.

Wie die FDP würden die Grünen einer Ausschussüberweisung zustimmen. Um, so Rothe-Beinlich, darüber zu sprechen, „wie beispielsweise Staatssekretäre auch als Teil der Regierung begriffen werden könnten und somit auch den Regularien wie beispielsweise dem bereits geltenden Ministergesetz unterliegen“.

