Thüringer FDP-Abgeordneter provoziert im Bundestag

Gerald Ullrich, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Floh-Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und stellvertretender FDP-Landesvorsitzender in Thüringen hat im Bundestag erklärt, dass Merkels Forderung nach einem Kemmerich-Rücktritt dem Vertrauen der Ostdeutschen in die Demokratie geschadet habe.

Berlin/Erfurt. Am Samstag kommt die FDP zum Bundesparteitag zusammen. Dabei dürfte es aus Thüringer Sicht hoch hergehen.

Vor dem heutigen Bundesparteitag der FDP steht der Thüringer Landesverband mit dem Rücken zur Wand – im Mittelpunkt steht nach wie vor die Wahl des Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich mit Stimmen der in weiten Teilen rechtsextremen AfD zum Thüringer Kurzzeitministerpräsidenten. Kemmerich will im nächsten Jahr bei der Landtagswahl wieder Spitzenkandidat der Liberalen in Thüringen sein.