Thüringer FDP-Fraktion will die Kassenbon-Pflicht kippen

Die Thüringer FDP-Landtagsfraktion will die eine Papierflut nach sich ziehende Kassenbonpflicht lockern. Aus diesem Grund bringt sie in der Landtagssitzung der kommenden Woche einen Antrag ein, der die Landesregierung auffordert, sich bei der Bundesregierung für eine entsprechende Änderung der seit 1. Januar geltenden Rechtslage einzusetzen. „Die aktuelle Regelung produziert nur Unmengen an Papier. Dieser Irrsinn muss gestoppt werden“, sagte FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich im Gespräch. Werde Thermopapier verwendet, falle auch noch Müll an, der nicht oder nur schwer recycelt werde könne. Aufgrund der Dauer von Gesetzgebungsverfahren solle zunächst der Anwendungserlass geändert werden, damit unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der Belegausgabepflicht erteilt werden können, begründen die Liberalen ihren Vorstoß. Zudem soll die Landesregierung im Bundesrat einen Gesetzentwurf einbringen, der die Abgabenordnung neu fasst.

Aktuelle Regelung ist zusätzliche Belastung für den Einzelhandel Ohne kriminelle Energie seien Kassen nicht zu manipulieren, betonte Kemmerich. Bei der heute zur Verfügung stehenden Software werde jeder Vorgang gespeichert und könne nicht gelöscht werden. Damit sei das Vorgehen gegen Steuerbetrug gewährleistet. „Das alles funktioniert ohne Bon“, so der Freidemokrat weiter. Es würde ausreichen, wenn dieser wie beispielsweise in Frankreich nur noch auf Verlangen ausgedruckt werde. Ob der Vorstoß Aussicht auf Erfolg hat? Zumindest die stärkste Kraft im Parlament sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Ronald Hande, finanzpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion, teilte gestern auf Anfrage mit: „Die Kassenbonpflicht ist nicht der Weisheit letzter Schluss.“ Sie sei für den Einzelhandel, vor allem für kleine Gewerbetreibende oder auch Vereine, eine zusätzliche Belastung und ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten kritisch zu betrachten. „Wir werden im Fachausschuss den Antrag beraten und nach geeigneten Lösungen suchen, um Steuerbetrug zu vermeiden“, kündigte Hande an.