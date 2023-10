Thüringer FDP will Kemmerich als Spitzenkandidaten

Friedrichroda 2020 ließ er sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen - und hielt seine Stellung einen Monat. Nun bestimmt die FDP Kemmerich für die kommende Landtagswahl zum Spitzenkandidaten.

Thüringens früherer Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich soll nach dem Willen seines Landesverbandes die FDP als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2024 führen. Bei einem Landesparteitag in Friedrichroda in Thüringen stimmten die Delegierten am Samstag per Handzeichen mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag. Vier Stimmberechtigte votierten dagegen, es gab eine Enthaltung. Nach Parteiangaben waren 136 Stimmberechtigte anwesend. Besiegeln soll Kemmerichs Kandidatur ein Listenparteitag kommendes Jahr.

Der in Aachen geborene Thomas Kemmerich war im Jahr 2020 knapp einen Monat Ministerpräsident von Thüringen, nachdem ihn Abgeordnete von CDU, AfD und FDP gewählt hatten. Kemmerich nahm die Wahl an, obwohl die Stimmen der AfD den Ausschlag gegeben hatten. Der FDP-Politiker konnte keine Regierung bilden und benannte keine Minister. Er kündigte einen Tag nach seiner Wahl seinen Rücktritt an, den er wenige Tage später vollzog. Thüringen stürzte in dieser Zeit in eine tiefe Regierungskrise.