Thüringer Geodatenbank: Zum Kindergarten mit ein paar Klicks

Nehmen wir mal an, eine junge Familie sucht eine neue Bleibe in Thüringen. Dann will sie vielleicht wissen, wo sich im Wunschgebiet Kindergärten, Schulen oder Spielplätze befinden, welche Kinder die jeweiligen Einrichtungen aufnehmen und ob man vor Ort perspektivisch ein eigenes Häuschen bauen kann. In Thüringen sollen solche und viele andere Fragen schon bald an jedem Ort mit wenigen Mausklicks beantwortet werden.

Die Grundlage dafür ist der Geoproxy, eine schon jetzt riesige Internet-Datenbank auf Kartenbasis mit verschiedensten Geodaten. Bereitgestellt und gepflegt werden sie vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG). Wie das in Zukunft funktionieren kann und soll, zeigt derzeit ein Pilotprojekt, an dem sich 16 Gemeinden beteiligen. Neben den erwähnten Kita-Standorten werden Flächennutzungs- und Bebauungspläne digitalisiert und in der Karte mit Zusatzinformationen wie Kontaktdaten, Angebotsprofil und Internetseiten verlinkt. Bis zum Jahresende sollen vorerst knapp 100 Kindergärten, 400 Bebauungs- und 19 Flächennutzungsplänen aus den Testgemeinden abrufbar sein, sagte TLBG-Präsident Uwe Köhler gestern bei der Vorstellung des Vorhabens. Schulen, Liegenschaften, Luftbilder und topografische Karten sind bereits für ganz Thüringen erfasst. Die Dienstleistungen der TLBG sind dabei für Bürger und Kommunen kostenlos. Auch in den Kommunalverwaltungen könnten die Daten so jederzeit und ortsunabhängig genutzt werden, sagte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach, Ulrich Georgi. Dirk Schütze, Bürgermeister von Bad Sulza, schlug vor, perspektivisch auch Antragsformulare zu hinterlegen, um Bürgern Verwaltungsgänge zu ersparen. Ganz freiwillig ist das Angebot nicht. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) fordert alle Verwaltungen auf, ihre Leistungen bis 2022 auch online anzubieten. Corona verleihe der Digitalisierung im Land neuen Schub, man wisse um den Wert einer möglichst unbeschränkten Verfügbarkeit von Informationen, sagte Thüringens Infrastrukturstaatssekretärin Susanna Karawanskij. Gefragt nach der Konkurrenz von Google-Maps gab sich TLBG-Chef Köhler selbstbewusst. Beim Internetsuchdienst würden freiverfügbare Daten aus Thüringen lediglich nachgenutzt, „bei uns sind sie aktueller, genauer und zuverlässiger", so Köhler. Nach einer Studie zum Einsatz von Geoinformationen in Kommunen ist Thüringen eines der wenigen Länder, die bei der Erfassung auf landesweit einheitliche Standards setzen. Mit dem Gesamtpaket aus topografischen Karten, hochauflösenden digitalen Luftbildern und Geoinformationen unter Open-Data-Bedingungen sei man bundesweit Vorreiter, so Köhler. www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient