Thüringer Grüne mischen in Streit um „Danneröder Wald“ mit

Drei Abgeordnete der Thüringer Grünen-Fraktion unterstützen in einem offenen Brief an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und den Verkehrsminister des Bundeslandes, Tarek Al-Wazir (Grüne), Forderungen nach einem Ende des Polizeieinsatzes im Danneröder Wald.

Seit Monaten wird der Wald in Hessen von Personen besetzt, die sich gegen den Bau der Autobahn A 49, die Kassel und Gießen verbinden soll, auflehnen. Am vergangenen Wochenende gingen die Räumungsarbeiten weiter, die Polizei setzte Wasserwerfer gegen die Besetzer ein – zuvor sollen Steine und Holzstämme in Richtung der Beamten geflogen sein.

Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Thüringer Landtag, erklärt ihre Unterschrift unter dem Brief so: „Auch angesichts der aktuellen pandemischen Lage bereiten mir die Einsätze im Danneröder Wald große Sorgen.“ Der Brief fordere eine politische und einsatztaktische Aufarbeitung der Vorfälle der vergangenen Tage. Rothe-Beinlich verweist darauf, dass es mehrere Verletzte bei der Räumung des Waldes gab. „Die Sicherheit von Aktivisten und Aktivistinnen, Polizeikräften und Waldarbeitenden muss an erster Stelle stehen“, sagt sie auf Anfrage.

Heftige Kritik von der FDP

In dem Brief heißt es: „Immer wieder wird von Seiten der Polizei das Motto ‚Sicherheit vor Schnelligkeit‘ betont. In der Konsequenz muss der Polizeieinsatz nun unterbrochen werden.“

Für den Generalsekretär der Thüringer FDP, Robert-Martin Montag, zeigt die die Unterschrift der drei Parlamentarierinnen der Grünen unter dem Brief, dass die Partei „ein Glaubwürdigkeitsproblem hat“. „Das ist eine Absage an den Rechtsstaat“, kritisiert Montag gegenüber dieser Zeitung, dass die Grünen Proteste unterstützen würden, bei denen Polizisten gefährdet werden.

Astrid Rothe-Beinlich lässt diesen Vorwurf nicht gelten. „Diesen offenkundigen Ablenkungsversuch vom eigenen Versagen kann ich nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen“, sagt sie. Es gehe darum, Haltung zu zeigen.

In der vergangenen Woche kam es bundesweit überdies zu Protestaktionen an Autobahnen. Unter anderem bei Jena seilten sich selbst ernannte Aktivisten von einer Autobahnbrücke ab, um ein Ende der Rodung des Danneröder Waldes zu fordern.