Heftige Kritik von Thüringer Kita-Trägern an Corona-Maßnahmen: „Nicht den Einrichtungen aufbürden“

Erfurt. Zwar soll nur auch regelmäßig in Thüringer Kindereinrichtungen getestet werden, die Corona-Tests sollen aber die Träger beschaffen. Nicht nur das sorgt für Ärger.

Zu den vom Land künftig wieder finanzierten Corona-Tests in Kitas sollen auch PCR-Pooltestungen gehören. Ein Verordnungsentwurf wird am Dienstag im Kabinett beraten. Laut Bildungsministerium werde in der Vorlage auch an der dezentralen Beschaffung der Tests durch die Träger der Einrichtungen festgehalten. Man sehe sich dabei an eine entsprechende Vorlage des Kabinetts gebunden.

Heftige Kritik an Plänen des Landes

Bei Thüringens Sozialverbänden stießen diese Vorgaben bereits auf heftige Kritik. Man sei zwar erleichtert über die Wiederaufnahme, sieht in der Umsetzung allerdings große Probleme. Die Regelung würde dazu führen, dass viele Einrichtungen erst zu Beginn des neuen Jahres mit den Testungen beginnen können, befürchtet Liga-Geschäftsführer Tino Grübel. Auf dem Markt seien Tests immer schwerer zu bekommen, Lieferfristen verlängern sich, die Preise schnellen in die Höhe. „Die Beschaffung der Tests und die Abrechnung den Kindertagesstätten aufzubürden, ist nicht akzeptabel“, heißt es auch mit Blick auf die angespannte Personalsituation in einem Schreiben der Liga an Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Die Verbände schließen sich damit der Kritik an, die bereits der Gemeinde-und Städtebund äußerte. Man erwarte vom Land eine zentrale Beschaffung, nicht zuletzt, weil die Ministerien Bedarfe nachdrücklicher an die Anbieter herantragen könnten.

Unterdessen hat der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) auf die sich zuspitzende personelle Situation in den 320 Pflegeeinrichtungen hingewiesen, und eine Rückkehr zu Regelungen der Notbetreuung in Schulen und Kitas ins Gespräch gebracht. „Wenn eine Kita nur von 7. 00 bis 15 Uhr öffnet, komme man Dienstplänen ins Schleudern, so Landesvorsitzende Margit Benkenstein und fordert eine konzertierte Aktion im Land. Trägerverbände und zuständige Ministerium sollten dringend pragmatische Lösungen suchen.