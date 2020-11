Thomas Budde kann dem Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes nicht viel abgewinnen. Kontinuierlich seien die Zahlungen gesunken, sagt der Geschäftsführer des Landkreistages. Daran ändere auch die Novelle nichts.

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern macht aus seiner Sicht besonders deutlich, wie stiefmütterlich die rot-rot-grüne Landesregierung ihre Kommunen behandelt. Daraus geht hervor, dass lediglich Thüringer Kommunen in den vergangenen zehn Jahren Einbußen hinnehmen musste (siehe Tabelle).

Für Budde nicht nachvollziehbar ist auch, dass das Innenministerium in einem Prüfbericht den Kommunen für 2021 einen Mehrbedarf in Höhe von 66,6 Millionen Euro attestiert, dieser Bedarf aber nur in Bezug zur finanziellen Mindestausstattung gesetzt wird, ohne den Gesamtbetrag, die so genannte Finanzausgleichsmasse von 2,119 Milliarden zu erhöhen. Für den Kommunalmanager wird hier mit „nebulösen Finanztricks“ gearbeitet.

Hinzu komme, dass man Landkreise auf der einen sowie kreisfreie Städte und Gemeinden auf der anderen Seite gegeneinander aufbringt. „Man hat die Landkreise in eine Sandwichposition manövriert, ärgert sich Budde. „Das Land hat dort die finanziellen Lasten abgeladen, weil es wusste, dass die Kreise sich ihr Geld über die Kreisumlage wiederholen.“

Zusätzliche 100 Millionen Euro für den Kommunalen Finanzausgleich

Bereits ab 2020 seien zusätzlich und dauerhaft 100 Millionen Euro in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aufgenommen worden, argumentiert dagegen das Land. Darüber hinaus habe die Regierung per Gesetz zusätzlich je 100 Millionen Euro für Investitionen über die kommenden vier Jahre beschlossen. Die Verluste der Kommunen durch Steuerausfälle 2020 und 2021 in Höhe von 336 Millionen Euro seien von Bund und Land nicht nur komplett ausgeglichen, sondern mit insgesamt 588 Millionen Euro überkompensiert worden.

Sowohl von den Christdemokraten, auf deren Stimmen die rot-rot-grüne Minderheitenkoalition im Landtag angewiesen ist, als auch von der AfD kommt Unterstützung für die Kommunen. „Wir wollen, dass die Gemeinden und kleinen Städte im ländlichen Raum endlich wieder vernünftig ausgestattet werden. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass die zu erwartenden coronabedingten Gewerbesteuereinnahmeausfälle ausgeglichen werden und die Landkreise ihre Mehrausgaben erstattet bekommen“, sagt der Finanzexperte der Union, Maik Kowalleck.

Aufstockung des KFA gefordert

„Die Unterfinanzierung der Thüringer Kommunen ist seit Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches im Jahr 2013 bekannt“, sagt der kommunalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Robert Sesselmann. Der Landkreistag habe recht mit seiner Annahme, dass die Kommunen mit dem geltenden KFA ausgetrickst würden. Eine Aufstockung des KFA um mindestens 100 Millionen Euro mit Änderung der Berechnungsgrundlagen im Finanzausgleichsgesetz sei daher „überfällig und dringend angezeigt“.

Budde hofft jetzt, dass im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2021 die Landtagsabgeordneten den bestehenden Gesetzentwurf noch nachbessern.