Thüringer Landtag aktualisiert das Gesetz zum Krebsregister

Erfurt Nach einem Antrag der FDP im Sommer gibt es nunmehr auch eine neue Rechtsgrundlage für die Auswertung von Totenscheinen. Was das mit dem Krebsregister zu tun hat.

Das Thüringer Krebsregister kann weiterarbeiten. Dafür hatte der Landtag Ende vergangener Woche Änderungen im entsprechenden Krebsregistergesetz beschlossen. Das Gesetz regelt die Erfassung von Daten zu Krebserkrankungen, um so die Erforschung und Behandlung von Krebs zu verbessern.

In der DDR wurden Krebsdaten seit 1952 erfasst

Seit 2003 sind Ärzte und Zahnärzte in Thüringen gesetzlich verpflichtet, bösartige Tumorerkrankungen zu melden. In der DDR gab es die Erfassung sogar seit 1952. Ende 2017 trat das Thüringer Krebsregistergesetz in Kraft. Um die epidemiologischen Angaben zu vereinheitlichen, schlossen die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sowie die Freistaaten Sachsen und Thüringen einen Staatsvertrag, der jedoch 2021 gekündigt worden war. Damit fehlten in Thüringen nicht nur die rechtlichen Grundlagen für die Auswertung von Totenscheinen, sondern auch für die Vergütung der Meldungen.

Einen entsprechenden Antrag zur Gesetzesanpassung hatte die Thüringer FDP im Sommer dieses Jahres in den Landtag eingebracht. FDP-Gesundheitssprecher Robert-Martin Montag zeigte sich zufrieden mit dem Landtagsbeschluss, kritisierte aber auch die Landesregierung. „Thüringen hat die dringend erforderliche Neuregelung schlichtweg verschlafen“, sagte Montag.

13.500 Thüringer neu an Krebs erkrankt

In Thüringen gibt es ein in Jena angesiedeltes Landeskrebsregister, außerdem fünf Registerstellen an den Tumorzentren in Jena, Nordhausen, Gera, Suhl und Erfurt. Die Krankenkassen zahlen eine Pauschale je neu erfasstem Krebsfall und eine Meldevergütung. Laut Thüringischer Krebsgesellschaft sind 2021 rund 13.500 Menschen im Freistaat neu an Krebs erkrankt. Zahlen für 2022 werden in Kürze erwartet.