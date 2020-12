Thüringer Landtag beschließt Aus für Windkraftanlagen im Wald

Der seit Jahren in Thüringen umstrittene Bau von Windrädern in Waldgebieten ist jetzt verboten (Symbolbild).

Der seit Jahren in Thüringen umstrittene Bau von Windrädern in Waldgebieten ist jetzt verboten. Die dafür nötige Änderung des Thüringer Waldgesetzes beschloss der Landtag am Freitag mit den Stimmen aller sechs Fraktionen. Eine entsprechende Gesetzesänderung hatten CDU und FDP vorgelegt. 2023 ist eine Prüfung vorgesehen, ob das Land seine Klimaziele trotz des Windkraftverbots in Thüringens großen Waldgebieten erreichen kann.