Die Thüringer FDP bleibt auf der Suche nach sich selbst. Der am vergangenen Wochenende geplante Landesparteitag ist der Coronapandemie zum Opfer gefallen und ersatzlos gestrichen worden.

„Wir wollen ihn so schnell nachholen, wie das möglich ist“, sagt Robert-Martin Montag, Generalsekretär der Thüringer Liberalen, im Gespräch mit dieser Zeitung und verweist darauf, dass das insbesondere von einer Verbesserung der Corona-Lage im Land abhänge.

Ursprünglich wollten die Thüringer Liberalen für zwei Tage in der Eisenberger Stadthalle zusammenkommen und einen neuen Landesvorstand wählen. Theoretisch wäre das sogar möglich gewesen. Dennoch folgte die Absage als Reaktion auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Thüringen.

Online-Konferenz statt Parteitag

Wie alle anderen Parteien auch, hat die FDP das Problem, dass sie ihren neuen Vorstand nicht rechtssicher in Abwesenheit der Delegierten bestimmen kann – beispielsweise über einen rein online durchgeführten Parteitag oder ein Briefwahlverfahren.

„Deshalb werden wir in den nächsten Wochen auf Formate zum Austausch mit den Kreisverbänden setzen“, sagt Montag. Denkbar seien Online-Konferenzen. Allerdings: Die Thüringer FDP steckt in einer besonderen Situation, seit ihr Landesvorsitzender Thomas L. Kemmerich am 5. Februar mit Stimmen von CDU, AfD und FDP zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt wurde. Erst kürzlich hatte er diese Wahl als „Weckruf für die Demokratie“ in einer in zahlreichen Haushalten in Thüringen verbreiteten Postwurfsendung dargestellt – und dafür erneut Kritik einstecken müssen.

Thüringer FDP in zwei Lager gespalten

Das zeigt einmal mehr, dass die FDP in Thüringen nach wie vor in zwei Lager gespalten ist, deren jeweilige Größe bisher noch nicht konkret fassbar wird. Kemmerich will wieder als Landesvorsitzender kandidieren. Der Weimarer Hagen Hultzsch bewirbt sich ebenfalls um das Amt.

Wie groß seine Chancen sind, dass wird sich zeigen, wenn der Parteitag – 150 Delegierte werden dazu aus den Kreisverbänden entsendet – tatsächlich stattfinden kann. Ende Januar 2021 ändern sich dafür die Zahlen der Delegierten der einzelnen Kreisverbände.

Mehrere Kreisverbände für Kemmerich

Einige Kreisverbände haben schon deutlich gemacht, wo sie stehen. So ist beispielsweise aus den Verbänden Jena, Schmalkalden-Meiningen und Ilmkreis eine klare Position pro Thomas L. Kemmerich bezogen worden. Bis zum 31. Januar würden diese drei Verbände 34 Delegierte zum Landesparteitag stellen, ab 1. Februar wären es 37 Abgesandte.

Hingegen gab es aus dem Eichsfeld und Nordhausen sowie Gotha, die zusammen auf 18 Delegierte bis 31. Januar und ab 1. Februar auf 17 Delegierte kämen, deutliche Ablehnung.

Entscheidend dürfte bei einem Parteitag sein, wie sich die Delegierten aus Kemmerichs Stadtverband Erfurt aufstellen, der über 22 Stimmen verfügt und mit Jena der stärkste Verband ist.