Thüringer Linke: Abitur ohne zentrale Vorgaben

Erfurt. Die Lehrergewerkschaft fordert den Ausfall der Prüfungen. Der Philologenverband will das Gegenteil.

Die Linksfraktion im Thüringer Landtag fordert, die anstehenden Abiturprüfungen im Land ohne zentrale Vorgaben durchzuführen. Das Bildungsministerium müsse die entsprechende Verordnung noch einmal überarbeiten.

Das Land habe keine Kenntnis darüber, welches Wissen während der Pandemie an jeder einzelnen Schule vermittelt wurde, sagte der bildungspolitische Sprecher Torsten Wolf dieser Zeitung. So wurden in einigen Landkreisen die Schulen komplett geschlossen, während anderswo die Abiturklassen durchweg beschult wurden. „Nur die Lehrer können am Ende dafür sorgen, dass nur das geprüft wird, was auch gelehrt wurde.“

Laut dem Abgeordneten könnten mit dezentralen Regelungen das Abitur wie geplant Ende Mai in Thüringen absolviert werden. Die Lehrergewerkschaft GEW verlangt hingegen, die Prüfungen dieses Jahr ausfallen zu lassen. Der Deutsche Philologenverband sprach sich hingegen für reguläre Abiturprüfungen aus.