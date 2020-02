Linke, CDU, SPD und Grüne sprechen am Freitag erneut über mögliche Auswege aus der Thüringer Regierungskrise. Strittig vor allem: Der Landtagswahltermin und die Wahl eines Übergangs-Ministerpräsidenten. Foto: Sascha Fromm

Seit zwei Wochen regiert ein geschäftsführender Ministerpräsident - ohne Minister und ohne Stellvertreter. Über eine Lösung der Regierungskrise verhandeln am Freitag Linke, SPD und Grüne mit der CDU.

Liveblog Thüringen-Wahl: Spitzenpolitiker ziehen sich für Vorberatungen zurück

Linke, SPD, Grüne und CDU diskutieren am Freitag über mögliche Termine für eine Neuwahl des Thüringer Parlaments. Die Zeit bis zu einer Auflösung des Landtages gilt derzeit als strittigster Punkt bei den Verhandlungen der vier Parteien, die zu einer Lösung der Regierungskrise in Thüringen führen sollen. Die Gespräche sollen am Freitag eigentlich zu einem Abschluss kommen. Ob der Zeitplan aber eingehalten werden kann, ist ungewiss:

Vorbereitungen für Verhandlungen zur Thüringer Regierungskrise

Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch teilweise abgesagt

Parteien diskutieren über möglichen Termin für Neuwahl in Thüringen

Linke fordert Neuwahlen oder Wahl von Ramelow mit CDU-Stimmen

Christine Lieberknecht steht nicht mehr als Übergangsministerpräsidentin bereit