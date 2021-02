Die Thüringer Schulcloud war am Montagmorgen nicht erreichbar (Symbolbild).

Erfurt. Fehlstart nach den Winterferien: Die Thüringer Schulcloud war am Montag wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar. Inzwischen vermutet das Bildungsministerium einen Hackerangriff.

Thüringer Schulcloud am Montagmorgen nicht erreichbar

Die Thüringer Schulcloud, das Portal für das digitale Lernen von zu Hause aus, war zum Schulbeginn am Montagmorgen für Tausende Thüringer Schüler nicht erreichbar.

Auf der Startseite der Thüringer Schulcloud erwartete Schüler und Lehrer der Hinweis: "Wartungsarbeiten am Thüringer Schulportal. Wir bitten um Beachtung und Verständnis".

Das Verständnis von Schülern, Eltern, aber auch Lehrkräften dürfte sich in Grenzen halten. Schließlich sind gerade die vorgezogenen Winterferien in Thüringen zu Ende gegangen.

So schrieb Thüringens Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, Anja Siegesmund (Grüne), auf Twitter: "Morgens um 9 in Thüringen - die Kinder üben sich in Engelsgeduld. Digitales Lernen könnte so einfach sein, wenn es funktioniert..."

Morgens um 9 in #thueringen - die Kinder üben sich in Engelsgeduld. Digitales Lernen könnte so einfach sein, wenn es funktioniert... #schulcloud #homeschooling pic.twitter.com/ztWYNFnIlW — Anja Siegesmund (@AnjaSiegesmund) February 1, 2021

CDU-Fraktionschef Mario Voigt schrieb: "Die Winterferien wurden extra verschoben, mit der Hoffnung, nach den Ferien eine funktionierende Schulcloud zu haben. Aber nichts ist: Noch immer funktioniert sie nicht. Ein Drama und die größten Verlierer sind unsere Kinder!"

Softwareupdate ging schief

Das Thüringer Bildungsministerium bestätigte die Panne. Ursache sei ein Softwareupdate im Schulportal, das zwar während der Ferien eingespielt wurde, am ersten Schultag aber die Last nicht ausgehalten habe. Insofern sei die Angabe zu "Wartungsarbeiten" nicht korrekt, vielmehr handele es sich um Reparaturarbeiten. Dass es sich bei der "Last" einfach nur um Schüler handelt, die ihre Aufgaben im häuslichen Lernen erledigen wollen, macht die Erklärung nicht besser.

Das @Th_Schulportal und damit auch die #Schulcloud ist leider derzeit down. Unsere Expert*innen arbeiten mit Hochdruck an dem Problem. Ursache ist nach erster Bewertung ein CMS-Update im Schulportal, das letzte Woche stattgefunden und nun die Last nicht ausgehalten hat. 1/2 — TMBJS (@BildungTH) February 1, 2021

Das Ministerium bittet alle Betroffenen um Geduld: "Wann das Problem behoben ist, wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass es schnell geht und machen Druck."

Ministerium vermutet Hackerangriff

Im Laufe des Vormittags sprach das Thüringer Bildungsministerium dann von einem möglichen Hackerangriff. "Unsere Expert*innen vermuten mittlerweile einen DDoS-Angriff auf das Portal heute morgen als mögliche Ursache." Noch sei es jedoch nur ein Verdacht.

Bei einem solchen Angriff werden Internetseiten durch massenhafte gezielte Abfragen lahmgelegt, die häufig nicht von Menschen, sondern ferngesteuerten Computern stammen. Das Ministerium schreibt weiter: "Sollte es sich bestätigen, wäre das Kriminalität gegen Bildung!"

Am Wochenende hatte das Thüringer Bildungsministerium stolz vermeldet, dass die Nutzungszahlen des Thüringer Schulportals zuletzt deutlich gestiegen seien. Allein von Dezember zu Januar seien rund 20.000 Nutzer hinzugekommen, 67 weitere Schulen seien aktiv.

Nutzungszahlen von Dez. & Jan. im Vergleich 📈 rd. 20.000 zusätzliche aktive Nutzer / deutlich mehr #Kurse und #Teams / eine Verdopplung der Aufgabenanzahl und 67 weitere aktive Schulen im Verfahren (grds. 861 von 977 🏫 im Verfahren) 💪🏻 @Th_Schulportal @HPI_Schulcloud #twlz pic.twitter.com/mFPXg5UmKf — TMBJS (@BildungTH) January 30, 2021

