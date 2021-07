Thüringer Talsperren mit ausreichend Hochwasserreserve

Am 26. März dieses Jahres donnern bei einem Funktionstest über den oberen Überlauf der Hohenwarte-Sperrmauer kontrolliert pro Sekunde 22 Kubikmeter Wasser 70 Meter in die Tiefe.

Erfurt. Thüringer Talsperren haben aktuell ausreichend Hochwasserreserve. Abflussmanagement an der Saalekaskade hat Hochwasser der Saale verhindert

Die Thüringer Talsperren haben noch ausreichend Hochwasserreserven. Trotz der Unwetter der vergangenen Tage mit teils heftigen Regen seien die Hochwasserreserve nur wenig aufgebraucht worden, so Anne Barthel, Sprecherin der Thüringer Fernwasserversorgung.

Diese Einschätzung deckt sich mit Angaben der Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena. Die zu erwartende Wetterberuhigung entspanne auch die Hochwassersituation im Freistaat, erklärte ein Sprecher. Der Starkregen der vergangenen Tage vor allem in Ostthüringen führte dazu, dass die Hochwasserreserven der Talsperren der Saalekaskade fast vollständig eingestaut wurden, um die Pegelstände der Saale knapp unterhalb der Alarmstufe 3 zu halten.

So konnte die Hochwassergefahr entlang der Saale deutlich verringert werden. Die Scheitelwelle wäre ansonsten in der Region Saalfeld, Rudolstadt und Rothenstein doppelt so hoch angestiegen, hieß es. Um die Reserve in den Talsperren der Saalekaskade wieder zu vergrößern, werde zunächst kontrolliert verstärkt weiter Wasser abgelassen.

Bei Hochwassergefahr übernimmt die Landesanstalt in enger Abstimmung mit den Talsperrenbetreibern das Management des Wasserabflusses. Bei der Saalekaskade ist der schwedische Vattenfall-Konzern der Betreiber. Er nutzt die Anlagen auch zur Stromgewinnung. Aber auch die Thüringer Fernwasserversorgung steuert in kritischen Situationen ihre Talsperren nach Absprache mit der TLUBN.

Die Talsperren und Stauanlagen der Fernwasserversorgung seien sicher, betont Barthel von der Thüringer Fernwasserversorgung. Einmal jährlich führe die Stauanlagenaufsicht eine Vor-Ort-Begehung durch. Zudem werde je nach Alter und Bauart der Talsperren die Stauanlagen einmal pro Woche oder auch täglich in bestimmten Abschnitten kontrolliert, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.