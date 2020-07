Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Verfassungsschutz wertet „Flügel“-nahe Internetplattformen aus

Nach der offiziellen Auflösung der AfD- Parteiströmung „Flügel“ wertet der Thüringer Verfassungsschutz auch Websites und Social- Media- Kanäle, die dem „Flügel“ nahe stehen, aus. Eine Sprecherin teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, die Recherchen des Verfassungsschutzes reichten in aller Regel auch in das Sympathisantenfeld einer verfassungsfeindlichen Gruppe oder Organisation hinein. Zu einzelnen Plattformen wie „Alternative Basis“, „Nationalkonservative Wertegemeinschaft in der AfD“ (Selbstbeschreibung: „Eine Reaktion auf die Auflösung des Flügels“) oder „Blaues Ende – gemäßigt in den Untergang“ äußerte sich die Behördensprecherin nicht.

Die Macher der Internetangebote stehen der Politik des „Flügels“ programmatisch nahe und machen sich auf Homepages, bei Facebook oder Twitter für die beiden ehemaligen „Flügel“-Sprecher, den Thüringer AfD- Landes- und Fraktionschef Björn Höcke und Andreas Kalbitz aus Brandenburg stark. Gleichzeitig attackieren sie den AfD- Bundessprecher Jörg Meuthen scharf. Mitte Mai hatte Meuthen im Bundesvorstand die zwischenzeitliche Annullierung von Kalbitz’ Parteimitgliedschaft durchgesetzt - wegen Verbindungen des Brandenburger AfD- Fraktionschefs ins rechtsextreme Milieu. Höcke und Kalbitz erklärten den „Flügel“ für offiziell aufgelöst, nachdem der Verfassungsschutz die Parteiströmung im März als rechtsextrem eingestuft hatte.

Verantwortliche wollen sich nicht zu erkennen geben

Wer hinter den Internetauftritten der „Flügel“-Sympathisanten steckt, ist unklar. In den jeweiligen Impressen werden keine Namen genannt. Die Macher von „Alternative Basis“ reagierten auf eine Interviewanfrage von MDR THÜRINGEN nicht. Die Initiatoren der „Nationalkonservativen Wertegemeinschaft in der AfD“ wollten keine Angaben machen. Das Team hinter „Blaues Ende“ bezeichnete sich auf Anfrage als „der AfD nahestehende Personen“.

Belege dafür, dass AfD-Funktionäre wie Kalbitz und Höcke oder deren Landesverbände etwas mit den Plattformen zu tun haben, gibt es nicht. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN teilte dazu Torben Braga, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Thüringer Landtag, mit: „Der Landesverband Thüringen der AfD steht in keiner Verbindung zu den genannten Plattformen. Mir bzw. dem Landesvorstand der Thüringer AfD sind die Inhalte, die Ziele und die für diese Internetauftritte verantwortlichen Personen nicht bekannt.“