Thüringerin Umweltministerin macht Druck bei Elektroautos in Ministerien

Erfurt. Trotz anderweitiger Vorschriften gibt es laut Grünen-Umweltministerin Siegesmund in den Ministerien überwiegend konventionelle Antriebe. Weniger als ein Viertel fahren mit Strom oder Gas.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) fordert von ihren Kabinettskollegen mehr Engagement bei der Umstellung auf alternative Fuhrparke. Trotz anderweitiger Vorschriften gebe es in den Ministerien unter anderem aufgrund der Mehrkosten in der Anschaffung und der Abschreibungsfristen überwiegend Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben. „Weniger als ein Viertel fahren derzeit mit Strom oder Gas“, so Siegesmund Ende Juni in einem Schreiben an die Ressortchefs. „Ich bitte Sie daher, die Maßnahmen zur Fuhrparkmodernisierung in ihrem Ministerium zügig umzusetzen. Nur so können bestehende Gesetze und Beschlüsse eingehalten, das Klima geschützt und die Landesregierung tatsächlich in ihrer Vorbildfunktion wahrgenommen werden.“

Die Bündnisgrüne verweist auf andere Bundesländer, die sich bereits weitergehender mit dem Thema auseinandersetzen. So habe etwa Baden-Württemberg ein Sonderprogramm zur Fuhrparkmodernisierung ins Leben gerufen.

„Das niedersächsische Kabinett beschloss, den landeseigenen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umzustellen, wofür 20 Millionen Euro seitens der Landesregierung bereitgestellt wurden“, schreibt sie.

In Hessen würden bis 2030 alle Dienststellen des Landes bedarfsgerecht mir Ladeinfrastruktur ausgestattet. Im kommenden Jahr solle mindestens jeder zweite neubeschaffte Dienst-Pkw ein E-Fahrzeug sein. „Dafür werden ca. 18,5 Millionen Euro vom Land Hessen zur Verfügung gestellt“, betont die Ministerin.

In Hamburg werde die Beweislastumkehr in der Beschaffungsrichtlinie eingeführt, damit müsse bei der Anschaffung begründet werden, warum ausnahmsweise kein E-Fahrzeug in Betracht kommt.

Die Kfz-Richtlinie des Freistaats beinhaltet unter anderem, dass 20 Prozent der Dienstfahrzeuge, die der Personenbeförderung dienen, mit alternativen Antriebstechniken ausgestattet sein sollen.