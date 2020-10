Erfurt. Am Thüringer Landtag erinnert ein ungewöhnliches Denkmal an den Jenaer Verfassungsrechtler Eduard Rosenthal

Die kreisrunde Öffnung ist nicht viel größer als eine Untertasse, trotzdem fällt sie auf. Als eine Wunde im Mauerwerk, eine Fehlstelle. So wie der Name des Jenaer Verfassungsrechtlers Eduard Rosenthal (1853 bis 1926) von den Nazis aus jeder Erinnerung getilgt werden sollte, weil in ihrem Weltbild kein Platz für einen Demokraten und einen Juden war.