Tiefensee legt Landtagsmandat nieder

Thüringens amtierender Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat sein Landtagsmandat niedergelegt. Als geschäftsführender Minister, Landesparteivorsitzender und Verhandlungsführer bei der Regierungsbildung sei es schwer, auch noch die Verpflichtungen eines Abgeordneten in der Landtagsfraktion zu stemmen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Erfurt..

Tiefensee selbst sagte: „Ich möchte damit einen Beitrag zur Stärkung unserer Fraktion leisten. In der Dezembersitzung steht die Besetzung der Ausschüsse an, bei einer kleinen Fraktion kein leichtes Unterfangen.“

Ins Parlament nachrücken wird der Arzt Thomas Hartung aus Weimar, der in der vergangenen Legislatur zuletzt bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war. Hartung werde „mit ungeteilter Kraft Parlamentsarbeit leisten“, erklärte Tiefensee. Er solle die SPD-Fraktion vor allem im Feld der Bildungspolitik unterstützen.

Tiefensee selbst wolle nicht nur als „Gera-Minister“, sondern auch als Mitglied des SPD-Kreisverbandes Gera mit aller Kraft an der Umsetzung der Wahlversprechen arbeiten und weiterhin so oft wie möglich in Gera präsent sein.

Tiefensee erfüllt damit quasi im Vorgriff die Forderung des SPD-Parteivorstandes zur Trennung von Amt und Mandat. Wer in die Regierung eintrete, solle die Fraktion verlassen und Platz für einen Nachrücker machen, der sich ganz und gar auf die Arbeit in der Fraktion konzentrieren kann.

