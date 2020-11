Tiefensee: Vor neuem US-Präsidenten liegen schwierige Aufgaben

Wirtschaftsminister Tiefensee begrüßt den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Wahl. „Dieser Wahlsieg wird Bestand haben – allen Versuchen der Republikaner zum Trotz, das Ergebnis juristisch und politisch anzufechten“, teilte Tiefensee am Sonntag mit.

Vor Biden und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris lägen schwierige Aufgaben: Sie müssten die Gesellschaft in den USA versöhnen und die tiefen Gräben zur Weltgemeinschaft, die unter Amtsinhaber Donald Trump aufgerissen worden seien, wieder zuschütten. Das sei auch mit Blick auf die USA als wichtiger Partner für die Thüringer Wirtschaft entscheidend.

Tiefensee: Es braucht konsequenten und beherzten Kraftakt

Es sei bedauerlich, dass Trump nicht die Größe habe, seine Wahlniederlage einzugestehen, sagte Tiefensee. Er hoffe, es komme nicht zu einer wochenlangen Hängepartie, die die tiefe Spaltung des Landes weiter zementiere.

„Für mich steht aber auch fest, dass die immer noch große Zustimmung für Donald Trump ein Schlaglicht auf den Zustand der Demokratie auch in unserem Land wirft.“ Hier wie dort wendeten sich offenkundig Teile der Bevölkerung von den Repräsentanten der Legislative und Exekutive ab und fühlten sich weder wahrgenommen noch vertreten. „Hier braucht es einen konsequenten und beherzten Kraftakt, diese Menschen zurückzugewinnen und in die Gestaltung unserer Gesellschaft besser einzubeziehen“, so der Appell Tiefensees.

US-Wahl: Gewählter Präsident Joe Biden verspricht Versöhnung