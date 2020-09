Ruth Bader Ginsburg im November 2018. Die Richterin ist nun im Alter von 87 Jahren verstorben. Sie war in den vergangenen Jahren zu einer Kultfigur des linksliberalen Amerika geworden.

Washington. Ruth Bader Ginsburg war die Wortführerin der Liberalen am Supreme Court. Ihr Tod könnte Donald Trump im Wahlkampf Aufwind bescheren.

Der überraschende Tod von Ruth Bader Ginsburg, der legendären Wortführerin der Liberalen am Obersten Gerichtshof, stellt in der Schlussphase den Präsidentschaftswahlkampf in den USA auf den Kopf und könnte zu einer weiteren Polarisierung des tief zerstrittenen Landes führen.