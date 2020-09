Berlin/Paris/Madrid. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Europa, aber weniger Erkrankte müssen ins Krankenhaus. Das liegt auch am Alter der Infizierten.

Es sind zwei Kurven, mit denen sich die Pandemie am Ende dieses Sommers fassen lässt: Die Zahl der Neuinfektionen erinnert aktuell in vielen europäischen Ländern, besonders in Spanien und Frankreich, an die erste schwere Corona-Welle.