Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat am Dienstag Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Es handle sich um Spenden und Sachmittel, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. Die Hilfe solle von sofort an bis zum Ende des Winters geleistet werden.

Ukraine-Konferenz in Paris macht Hilfszusagen von einer Milliarde Euro

Krieg USA vor Lieferung von Patriot-Abwehr-Raketen an die Ukraine

Berlin/Washington Ukrainische Soldaten sollen in Bayern am Patriot-System ausgebildet werden. Es kann Ziele in 160 Kilometern Entfernung ausschalten.

Der Kreml wird es als Eskalation begreifen, Kiew als lange ersehnte Hilfe im Kampf gegen die russischen Angreifer. Wie mehrere US-Medien aus Pentagon-Kreisen erfahren haben, könnten die Vereinigten Staaten noch in dieser Woche grünes Licht für die Lieferung von Patriot-Abwehrraketen geben und damit eine neue Qualität in die ukrainischen Verteidigungslinien bringen.

Ukrainische Soldaten: Schulung kann Monate dauern

Besondere Note: Ukrainische Soldaten sollen dem Vernehmen nach auf dem US-Stützpunkt Grafenwöhr in Bayern mit dem als hoch effektiv geltenden Waffensystem des US-Rüstungskonzerns Raytheon vertraut gemacht werden, berichten CNN und New York Times. Die Schulung könne Monate in Anspruch nehmen.

Pentagon-Chef Lloyd Austin hat die Freigabe für die Lieferung einer oder mehrerer Patriot-Batterien, mit denen je nach Raketentyp Flugzeuge, Marschflugkörper und auch ballistische Raketen auf eine Entfernung von 35 bis 160 Kilometern abgeschossen werden können, noch nicht unterzeichnet.

Waffenlieferung an Ukraine: Biden muss noch Okay geben

Auch das Okay von Präsident Joe Biden liegt noch nicht vor. Regierungsoffizielle gingen am Dienstagabend jedoch davon aus, dass es sehr wahrscheinlich so kommen wird.

Die USA erfüllten damit einen seit Wochen bestehenden Wunsch der Ukraine, die sich massiven russischen Angriffen aus der Luft ausgesetzt sieht.

Mit dem von mehreren Nato-Staaten sowie Japan und Israel genutzten Patriot-System ("Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target") würde die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Krieg gegen Russland nach Ansicht von Militär-Experten in Washington "qualitativ deutlich steigen". Bislang haben die USA Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und das Flugabwehrsystem Nasams in die Ukraine geliefert.

Ukraine-Krieg: US-Militärhilfe fast 20 Milliarden Dollar

Das Patriot-System ist auf Lastwagen montiert: Eine Patriot-Batterie besteht aus einem Feuerleitstand, einem Radar zur Entdeckung und Verfolgung der Ziele sowie jeweils bis zu acht Abschussrampen mit bis zu acht Raketen.

Patriot kann nach Angaben des Herstellers auf einmal 50 Ziele beobachten und fünf abschießen. Die per Radar gelenkten Flugkörper haben laut Militärexperten eine Erfolgschance von 80 Prozent. Das Patriot-System sorgte im Irak-Krieg 1991 erstmal für größeres Aufsehen, als die US-Armee damit irakische Scud-Raketen abfing.

Die militärische Hilfe für Kiew aus den Vereinigten Staaten hat seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 inzwischen fast die 20 Milliarden-Dollar-Grenze erreicht. Mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus wollen die Republikaner ab Januar die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren.

