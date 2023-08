Auf dem "Militärtechnischen Forum" vor den Toren Moskaus präsentiert die russische Rüstungsindustrie alte Verkaufsschlager und neue Entwicklungen. Außerdem ist westliche Ausrüstung zu sehen, die die Armee in der Ukraine erbeutet haben will.

Berlin. Viele Länder beziehen im Ukraine-Krieg keine klare Position. Der Westen braucht „mehr kreatives Denken“, um sie für sich einzunehmen.

In diesen Tagen klopfen sich die Staats- und Regierungschefs des Westens gern auf die Schulter. Die Welt verurteile den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, heißt es oft. Die Front gegen Kremlchef Wladimir Putin stehe.

Das stimmt leider nur zum Teil. Viele Länder beziehen keine klare Position. Mitte kommender Woche treffen sich die Präsidenten der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) in Johannesburg. Nur Putin ist per Video zugeschaltet. Er will die südafrikanische Regierung nicht in die Bredouille bringen: Wegen der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine wird er mit internationalem Haftbefehl gesucht und müsste eigentlich festgenommen werden.

Putins Propaganda fällt in Afrika und Asien auf fruchtbaren Boden

Der russische Staatschef ist also in der Runde der aufstrebenden Volkswirtschaften kein Polit-Paria. Putins Propaganda-Narrativ fällt dort auf fruchtbaren Boden – auch weil in Afrika, Asien und Lateinamerika aufgrund der kolonialen Vergangenheit noch Ressentiments gegen den Westen zirkulieren.

Der Westen darf nicht in die Konfrontationsfalle tappen. Nach dem Motto: Wenn ihr unseren Anti-Putin-Kurs nicht teilt, seid ihr gegen uns. Gefragt sind neue diplomatische Offensiven. Länder wie Indien oder Südafrika müssen mit Angeboten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Jugendaustausch umgarnt werden.

Andrij Melnyk, der in seiner Zeit als ukrainischer Botschafter in Berlin mit harter Verbalkeule militärische Unterstützung für sein Land eingefordert hatte, wirbt nun für „mehr kreatives Denken“. Das schließt Plattformen für internationale Friedensgespräche mit ein. Melnyk, der bald als Diplomat in Brasilien aufschlägt, muss es wissen.

