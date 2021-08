Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin. Vier Wochen vor der Bundestagswahl scheint noch vieles offen. Die aktuellen Umfragen zeigen, wer die Wähler überzeugt – und wer nicht.

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt

Vier Wochen vor diesem Termin zeigen die aktuellen Umfragen die Stimmung in der Bevölkerung

Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnt dabei Woche für Woche an Zustimmung - während die Union weiter abstürzt

Am 26. September 2021 wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Umfragen untersuchen regelmäßig, welche Partei aktuell im Wahlkampf den meisten Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger hat.

Lagen zu Beginn noch die Grünen mit ihrer Kandidatin und Co-Parteichefin Annalena Baerbock weiter vorne als gedacht, übernahm dann die Union mit Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet die Führung. Doch die Zustimmung für Laschet und die CDU/CSU bröckelt – zugunsten der SPD. Die Sozialdemokraten gewinnen Woche für Woche mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz dazu, in vielen Umfragen liegen sie inzwischen sogar auf dem ersten Platz. Nur wenige Erhebungen sehen die Union noch mit marginalem Abstand vorne. Die letzten Wochen vor der Wahl entwickeln sich zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der INSA-Umfrage vom 30. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 20 % 25 % 16,5 % 13,5 % 7 % 11 % 7 %

Teilnehmerzahl: 2.015 (Online)

Umfragezeitraum: 27. bis 30. August

Das erste Fernseh-Triell der Kandidaten, bei dem Armin Laschet laut einer Forsa-Umfrage die wenigsten Zuschauer überzeugen konnte, liegt erst einen Tag zurück. Doch die neue Insa-Umfrage dürfte die Stimmung in der Union weiter drücken: Die CDU/CSU sackt darin um weitere drei Punkte ab - auf 20 Prozent. Das ist der niedrigste Umfragewert, den die Union je in einer bundesweiten Erhebung erzielt hat.

Die SPD kann sich derweil daran erfreuen, dass ihre Strategie mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz aufzugehen scheint: Die aktuelle Umfrage sieht sie bei 25 Prozent, der Vorsprung zur Union ist deutlich. Immer klarer zu erkennen wird rund einen Monat vor der Wahl aber noch eine Entwicklung: Die Grünen sind abgeschlagen auf dem dritten Platz - eine Chance auf das Kanzleramt scheint es für Annalena Baerbock nicht mehr zu geben.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der INSA-Umfrage vom 28. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 21 % 24 % 17 % 13 % 6 % 11 % 8 %

Teilnehmerzahl: 1.247

Umfragezeitraum: 23. bis 27. August

Für Olaf Scholz könnte es aktuell kaum besser laufen. Nachdem er scheinbar ohne Chancen in den Bundestagswahlkampf gestartet war, hat er es geschafft, die SPD mit 24 Prozent auf den ersten Platz in den Umfragen zu bringen. Profitieren kann er dabei von der Schwäche der Union, die mit 21 Prozent auf den schlechtesten Wert seit Jahren abrutscht. Einen niedrigen Wert erreichen auch die Grünen – mit aktuell nur 17 Prozent scheinen die Chancen von Annalena Baerbock, die erste grüne Bundeskanzlerin Deutschlands zu werden, immer weiter zu schwinden.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage vom 28. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26 % 24 % 17 % 10,5 % 6 % 10,5 % 6 %

Teilnehmerzahl: keine Angabe

Umfragezeitraum: keine Angabe

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Yougov-Umfrage vom 27. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 24 % 16 % 13 % 8 % 11 % 7 %

Teilnehmerzahl: 1.689

Umfragezeitraum: 20. bis 24. August 2021

In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Yougov hat die SPD ihren Vorsprung ausgebaut. Sie erreicht 24 Prozent und liegt damit zwei Prozentpunkte vor der Union. Die Grünen stürzen dagegen ab und verzeichnen mit nur 16 Prozent ihr schlechtestes Umfrage-Ergebnis seit Monaten. Nur knapp dahinter liegt die FDP mit 13 Prozent. Danach folgen die AfD (11 Prozent) und die Linke (8 Prozent).

Damit gibt es laut der Umfrage aktuell eine Mehrheit für eine rot-grün-rote Regierung unter Führung der SPD. Möglich wäre auch diverse andere Dreierbündnisse – für eine Fortsetzung der großen Koalition, dann aber unter Führung der SPD, würde es knapp nicht reichen.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers vom 27. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 22 % 20 % 10 % 6 % 11 % 9 %

Teilnehmerzahl: 1.300

Umfragezeitraum: 24. bis 26. August 2021

Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl liegen CDU/CSU und SPD in der Projektion gleichauf. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. Demnach hätte derzeit keine Zweier-Koalition eine Mehrheit. Reichen würde es für eine Vielzahl von Dreier-Bündnissen, erstmals auch wieder für eine Regierung aus SPD, Grünen und Linken.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Kantar-Umfrage vom 26. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 23 % 23 % 18 % 12 % 7 % 11 % 6 %

Teilnehmerzahl: 1.919

Umfragezeitraum: 17. bis 24. August 2021

In einer weiteren Umfrage zur Bundestagswahl liegen Union und SPD gleichauf. In der am Donnerstag veröffentlichten Kantar-Erhebung für das Magazin Focus kamen SPD als auch CDU/CSU auf jeweils 23 Prozent. Die SPD legte demnach zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche zu, die Union verbesserte sich um einen Punkt. Die Grünen sackten dagegen in der Umfrage um einen Punkt auf 18 Prozent ab.

Bei diesem Ergebnis wären verschiedene Dreier-Koalitionen möglich: eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, eine sogenannte Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP, ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP oder auch ein rot-grün-rotes Bündnis.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage vom 24. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 23 % 18 % 12 % 6 % 10 % 9 %

Teilnehmerzahl: 2.504

Umfragezeitraum: 17. bis 23. August 2021

Was vor wenigen Wochen noch niemand für möglich gehalten hätte, ist nun eingetreten: Die SPD hat in einer aktuellen Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl die Konkurrenz überholt und liegt mit 23 Prozent nun auf Platz eins. Die Union folgt knapp dahinter mit 22 Prozent. Das Kanzleramt scheint für Olaf Scholz in greifbare Nähe zurücken. Lesen Sie hier mehr zu der aktuellen Umfrage.

Mit Blick auf die restlichen Parteien ändert sich wenig. Während die Grünen im Vergleich zur letzten Umfrage um einen Prozentpunkt zulegen, verschlechtert sich die FPD um denselben Wert. Die AfD – aktuell noch drittstärkste Kraft im Bundestag – erreicht in der Umfrage nur 10 Prozent. Die Linke liegt bei 6 Prozent und damit nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Insa-Umfrage vom 23. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 23 % 23 % 17 % 13 % 7 % 11 % 6 %

Teilnehmerzahl: 2.119

Umfragezeitraum: 20. bis 23. August 2021

Union und SPD liegen der jüngsten Insa-Umfrage zufolge weiterhin gleichauf: Beide Parteien kommen nun auf 23 Prozent. Die Grünen müssen sich weiterhin mit nunmehr 17 Prozent zufrieden geben. Die FDP liegt in der Umfrage weiterhin bei 13 Prozent, die Linke bei sieben. Die AfD stagniert bei elf Prozent.

Verglichen mit den Umfragewerten aus den Vormonaten hat die SPD eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt. Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellte am Wochenende bei einem Bürgergespräch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam in Aussicht: "Ein Regierungswechsel, ein Aufbruch in Deutschland ist möglich." Eine Kanzlerschaft von einem Sozialdemokraten sei sehr erreichbar geworden. "Für mich sind die Umfragewerte sehr berührend, denn darin verbirgt sich ja auch eine wachsende Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zu mir als Person."

Die Beliebtheit der einzelnen Parteien bei den Wählerinnen und Wählern hat sich in den letzten Jahren teilweise stark verändert. Unsere Grafik zeigt, wie sich die Umfrageergebnisse von 2017 bis heute entwickelt haben.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Insa-Umfrage vom 21. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 22 % 17 % 13 % 7 % 12 % 7 %

Teilnehmerzahl: 1.352

Umfragezeitraum: 16. bis 20. August 2021

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl liegen SPD und Union laut einer Umfrage nun gleichauf. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa sackt die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) im Vergleich zur Vorwoche um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab.

Die Sozialdemokraten mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz klettern dagegen um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent. Damit liegen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf. Damals hatten die Sozialdemokraten unter dem damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz ein Umfragehoch erlebt, das dann fünf Monate vor der damaligen Bundestagswahl dahinzuschmelzen begann.

Die Grünen verlieren in der Insa-Umfrage einen Punkt und kommen auf 17 Prozent. Die FDP steigt um einen Punkt auf 13 Prozent, die AfD um einen Punkt auf 12 Prozent. Die Linke bleibt stabil bei sieben Prozent.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der ARD/Deutschlandtrend-Umfrage vom 20. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 23 % 21 % 17 % 13 % 7 % 11 % 8 %

Teilnehmerzahl: 1.219

Umfragezeitraum: 17. bis 18. August 2021

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union dem ARD-Deutschlandtrend zufolge auf 23 Prozent, die SPD wäre mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die Grünen würden 17 Prozent der Wähler stimmen, für die FDP 13 Prozent. Die AfD käme auf elf Prozent, die Linke auf sieben. Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 5. August gewinnt die SPD den Angaben zufolge drei Prozentpunkte und erreicht damit den höchsten Wert seit Januar 2018. Die Union verliert vier Prozentpunkte, womit sie auf den niedrigsten Wert seit Mai dieses Jahres fällt.

Bei einer Direktwahl würden sich der Umfrage zufolge derzeit 41 Prozent der Deutschen für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz entscheiden. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als Anfang August. 16 Prozent - und damit vier Punkte weniger als zuvor - wollen Unionskandidat Armin Laschet von der CDU im Kanzleramt sehen. Annalena Baerbock von den Grünen unterstützen rund zwölf Prozent - ein Minus von vier Punkten.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage vom 19. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27,5 % 19,5 % 17,5 % 11 % 7,5 % 11 % 6 %

Teilnehmerzahl: 1018

Umfragezeitraum: 11. bis 17. August 2021

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Kantar-Umfrage vom 19. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 21 % 19 % 12 % 7 % 11 % 8 %

Teilnehmerzahl: 1.920

Umfragezeitraum: 11. bis 17. August 2021

Nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar liegt die SPD nur noch einen Prozentpunkt hinter der Union. Sie hat damit zwei Punkte an Zustimmung zugelegt, während sich im Vergleich zur Kantar-Umfrage der Vorwoche die Zustimmung für CDU und CSU nicht verändert hat.

Würden die Wahlberechtigten so wählen wie in der Umfrage, gäbe es tatsächlich eine Chance für ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, Grünen und Linken. Eine Jamaika-Koalition (Union, Grüne, FDP) oder eine "Ampel" (SPD, Grüne, FDP) hätten aber eine deutlichere Mehrheit. Kein Zweierbündnis käme auf die erforderlichen Sitze im Bundestag.

In der Union regt sich wegen der Umfragergebnisse langsam deutlicher Unmut: CSU-Chef Markus Söder hat am Donnerstag bei einer Präsidiumssitzung seiner Partei Alarm geschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Söder sprach den Angaben zufolge von einem Trend, der "dramatisch" sei. Es sei nicht sicher, wie es weitergehe, habe Söder gesagt. Es bestehe nach der Wahl die Gefahr einer Ampel-Koalition (SPD, FDP und Grüne) oder eines Linksbündnisses.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage für RTL/ntv vom 18. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 23 % 21 % 19 % 12 % 6 % 10 % 9 %

Teilnehmerzahl: 2.501

Umfragezeitraum: 10. bis 16. August 2021

Die SPD setzt auch in dieser Woche ihre Aufwärtsbewegung fort und liegt im RTL/ntv-Trendbarometer jetzt vor den Grünen auf Platz 2, nur noch zwei Prozentpunkte hinter der Union. So knapp war der Vorsprung der CDU/CSU vor den Sozialdemokraten zuletzt im März 2017, nach der Nominierung von Martin Schulz, sowie im September 2011.

Grüne und FDP haben gegenüber der Vorwoche je einen Prozentpunkt verloren. Für die Union, die FDP und die AfD ändert sich nichts. Die sonstigen kleineren Parteien erreichen zusammen weiterhin 9 Prozent, aber keine von ihnen kommt in die Nähe der 3-Prozent-Marke.

Mehr Daten zu möglichen Koalitionen, Kanzlerpräferenz und Umfragen können Sie mit unserem interaktiven Wahldashboard erkunden.

-----------------------------------------------

Die Ergebnisse der INSA-Umfrage vom 16. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 25 % 20 % 17,5 % 12,5 % 6,5% 11 % 7,5%

Teilnehmerzahl: 2080

Umfragezeitraum: 13.08. bis 16.08.

Der Aufwärtstrend für die SPD geht weiter: In der jüngsten INSA-Umfrage schaffen es die Sozialdemokraten auf 20 Prozent. Die Unionsparteien haben mit 25 Prozent allerdings weiterhin die Nase vorn, während sich die Grünen mit 17,5 Prozent zufrieden geben müssen. Die FDP würden laut INSA 12,5 Prozent wählen. Für die Linken bleibt es bei mageren 6,5 Prozent, die AfD liegt bei elf Prozent.

-----------------------------------------------

Die Ergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen vom 13. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26 % 19 % 19 % 11 % 7 % 11 % 7%

Teilnehmerzahl: 1252

Umfragezeitraum: 10.08. bis 12.08.

Die SPD hat im aktuellen ZDF-"Politbarometer" deutlich zugelegt. Die Sozialdemokraten erhielten laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen 19 Prozent (plus drei Punkte). Für die CDU/CSU wurden nur noch 26 Prozent vorhergesagt (minus zwei). Die Grünen lägen mit 19 Prozent (minus zwei) gleichauf mit der SPD. Für die AfD wurden gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl elf Prozent vorhergesagt (unverändert), ebenso für die FDP (plus eins). Die Linke liegt weiterhin bei sieben Prozent. Rechnerische Mehrheiten gäbe es damit nur für Dreier-Bündnisse. Lesen Sie mehr dazu: ZDF-Politbarometer: So stehen die Kanzler-Chancen für Scholz

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Kantar vom 11. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 22 % 19 % 21 % 12 % 7 % 11 % 8%

Teilnehmerzahl: 1446

Umfragezeitraum: 04.08. bis 10.08.

Die Kantar-Umfrage vom 11. August manifestiert die Ergebnisse der am Morgen desselben Tages veröffentlichten Forsa-Umfrage. Die Union verliert weiter an Zustimmung, die SPD legt leicht zu.

Rechnerisch hätten im Falle einer derzeitigen Bundestagswahl SPD, Grüne und Linke eine Mehrheit ("Rot-Rot-Grün"), auch eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP hätte die erforderlichen Sitze im Bundestag. Ebenso hätte eine "Ampel-Koalition" (SPD, FDP und Grüne) sowie ein Bündnis von Union, SPD und FDP eine Mehrheit. Zweier-Koalitionen wie beispielsweise Schwarz-Gelb kämen nicht auf genügend Mandate im Parlament.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Forsa vom 11. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 23 % 19 % 20 % 12 % 7 % 10 % 9%

Teilnehmerzahl: 2509

Umfragezeitraum: 03.08. bis 09.08.

Die neue Forsa-Umfrage zeigt: Eine rot-grün-rote Koalition aus Grünen, SPD und Linken, aus Berlin und Thüringen auch als "R2G" bekannt, ist noch nicht ganz vom Tisch. Außerdem wäre eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP sowie die Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP möglich. Die SPD hat im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte hinzugewonnen und erreicht damit laut Forsa ihren besten Umfragewert seit 2018.

Auch ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz steigert sich in den Umfragen: 26 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden ihn direkt zum Kanzler wählen. Annalena Baerbock verliert in dieser Umfrage zwei Prozentpunkte und landet bei 16 Prozent. Noch steiler bergab geht es für Armin Laschet: Der Parteivorsitzende der CDU verliert im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte und landet bei nur noch 12 Prozent. Mehr dazu: Neue Wahlumfrage: Union verliert – Rot-Rot-Grün möglich

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Insa vom 7. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26 % 18 % 18 % 12 % 7 % 11 % 8%

Teilnehmerzahl: 2002

Umfragezeitraum: 02.08. bis 06.08.

Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP käme auf 48 Prozent und hätte damit eine parlamentarische Mehrheit. In der Kanzler-Frage liegt Scholz laut Insa inzwischen mit deutlichem Abstand vorne. Ihn würden in dieser Woche 27 Prozent zum Kanzler wählen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und die höchsten Werte, die von dem Umfrageinstitut in diesem Wahlkampf für einen Kandidaten gemessen wurden, so der Bericht.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die vor 14 Wochen mit einer Zustimmung von 26 Prozent in den Wahlkampf gestartet ist, kommt wie in der Vorwoche auf 13 Prozent. Für den Unionskandidaten Armin Laschet (CDU) sprachen sich 14 Prozent der Befragten aus. 36 Prozent gaben an, keinen der drei Kandidaten wählen zu wollen.

Mehr zum Thema Bundestagswahl 2021 in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Kantar vom 4. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 24 % 18 % 22 % 13 % 6 % 11 % 9%

Teilnehmerzahl: 1413

Umfragezeitraum: 28.07. bis 03.08.

Rechnerisch hätten im Falle einer derzeitigen Bundestagswahl damit Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot keine Mehrheit. Möglich wären unter anderem etwa Koalitionen aus Union, Grünen und FDP ("Jamaika-Koalition") oder aus Grünen, SPD und FDP ("Ampel-Koalition") oder auch aus CDU, SPD und FDP. Letztere Konstellation wird auch "Deutschland-Koalititon" genannt.

Umfragen sind allerdings immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut Kantar gibt deshalb eine statistische Fehlertoleranz von im Mittel plus/minus drei Prozent an.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Forsa vom 3. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26 % 16 % 20 % 13 % 6 % 10 % 9%

Teilnehmerzahl: 2502

Umfragezeitraum: 27.07. bis 02.08.

Mindestens 376 Abgeordnete brauchen die Parteien, um eine regierungsfähige Mehrheit bilden zu können. Ginge die Wahl am 26. September so aus, wie in dieser Forsa-Umfrage, wären drei Konstellationen denkbar: Schwarz-Grün (zusammen 381 Mandate), die "Deutschland-Koalition" aus CDU/CSU, SPD und FDP (455 Mandate) sowie eine "Ampel-Koalition" aus Grünen, SPD und FDP (402 Mandate).

Eine "Jamaika-Koalition" aus Union, Grünen und FDP könnte sich zwar auf 488 Abgeordnete stützen – das ist beinahe eine Zwei-Drittel-Mehrheit – aber da Union und Grüne auch ohne die Liberalen eine Regierung bilden könnten, wäre eine solche Koalition unwahrscheinlich. Schwarz-Gelb hätte zusammen 324 Mandate und wäre damit ebenso wenig regierungsfähig wie ein "Linksbündnis" aus Grünen, SPD und Linke (zusammen 344 Mandate).

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von INSA vom 2. August

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27,5 % 18 % 18 % 13 % 7 % 11 % 5,5%

Teilnehmerzahl: 2080

Umfragezeitraum: 30.07. bis 02.08.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von INSA vom 31. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27 % 17 % 18 % 13 % 6 % 11 % 8%

Teilnehmerzahl: 1196

Umfragezeitraum: 26.07. bis 30.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Kantar (Emnid) vom 30. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27 % 17 % 19 % 13 % 6 % 11 % 7%

Teilnehmerzahl: 1441

Umfragezeitraum: 20.07. bis 27.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Yougov vom 30. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28 % 16 % 16 % 12 % 8 % 12 % 8%

Teilnehmerzahl: 1748

Umfragezeitraum: 23.07. bis 26.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers vom 30. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28 % 16 % 21 % 10 % 7 % 11 % 7%

Teilnehmerzahl: 1268

Umfragezeitraum: 27.07. bis 29.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Forsa vom 28. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26 % 15 % 21 % 13 % 7 % 10 % 8%

Teilnehmerzahl: 2501

Umfragezeitraum: 20.07. bis 26.07.2021

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von GMS vom 27. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 30 % 15 % 18 % 12 % 7 % 10 % 8%

Teilnehmerzahl: 1003

Umfragezeitraum: 21.07. bis 27.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von INSA vom 26. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27 % 17,5 % 17,5 % 13 % 6 % 12 % 7 %

Teilnehmerzahl: 2007

Umfragezeitraum: 23.07. bis 26.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von INSA vom 24. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 29 % 16 % 19 % 12 % 6 % 10 % 8 %

Teilnehmerzahl: 1316

Umfragezeitraum: 19.07. bis 23.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Kantar (Emnid) vom 23. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28 % 16 % 19 % 12 % 7 % 11 % 7 %

Teilnehmerzahl: 1421

Umfragezeitraum: 14.07. bis 20.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Infratest dimap vom 22. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 29 % 16 % 19 % 12 % 6 % 10 % 8 %

Teilnehmerzahl: 1188

Umfragezeitraum: 20.07. bis 21.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Forsa vom 21. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28 % 16 % 19 % 12 % 7 % 10 % 8 %

Teilnehmerzahl: 2503

Umfragezeitraum: 13.07. bis 19.07.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Allensbach vom 20. Juli

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 31,5 % 16,5 % 18 % 12 % 6,5 % 9,5 % 6 %

Teilnehmerzahl: 1028

Umfragezeitraum: 03.07. bis 14.07.

-----------------------------------------------