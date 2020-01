Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umfrage: Ramelow kommt bei Wählern sehr gut an – Werte von CDU sinken auf Rekordtief

Im Vergleich zur Landtagswahl im Oktober legte Die Linke um einen Prozentpunkt auf 32 Prozent zu, wie eine am Dienstag veröffentlichte Befragung des MDR Thüringen ergab.

Die AfD steigerte sich auf 24 Prozent (plus 0,6). Die CDU verlor 2,7 Prozentpunkte und rutschte unter die 20 Prozent-Marke. Sie liegt nun bei 19 Prozent. Dies ist der schlechteste Wert, den sie seit dem Mauerfall je in Thüringen hatte.

Wenig verändert hat sich in der Wählergunst bei der SPD, die auf acht Prozent (minus 0,2) kommt. Grüne (plus 0,8) und FDP (plus 1,0) kamen auf jeweils sechs Prozent. Auch Ramelow selbst kann sich weiter über große Zustimmung bei den Wählern freuen: 71 Prozent (plus 1,0) halten den 63-Jährigen für einen guten Ministerpräsidenten. 1000 Menschen in Thüringen wurden im Zeitraum zwischen dem 21. und 25. Januar von infratest-dimap befragt.

Die Wahl des Regierungschefs ist für den 5. Februar angesetzt. Einen entsprechenden Antrag hatten Linke, SPD und Grüne am Montag eingereicht. Die drei Parteien wollen unter der Führung des amtierenden Ministerpräsidenten Ramelow das Wagnis einer Minderheitsregierung eingehen. Dem geplanten Bündnis fehlen vier Stimmen im Parlament.

