Umfrage: Thüringer SPD könnte nächste Landesregierung führen

Vertreter von SPD und FDP haben am Sonntag erstmals Gespräche über eine mögliche Regierungszusammenarbeit geführt. Es seien "sehr konstruktive Gespräche" gewesen, die sich "sehr stark an der Sache orientiert" hätten, sagte anschließend SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Erfurt. In einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl hat die SPD auch in Thüringen stark zugelegt. Die stärkste Fraktion im Landtag wäre sie jedoch nicht.

Mit der Bundestagswahl hat sich die politische Stimmung in Thüringen gedreht. Würde am nächsten Sonntag der Landtag gewählt, könnte die SPD eine Landesregierung bilden. Sie hätte dabei die Wahl zwischen den bisherigen linken und grünen Koalitionspartnern oder einer Vierparteien-Regierung mit CDU, FDP und Grünen.

So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Erfurter Insa-Instituts im Auftrag dieser Zeitung. Dafür wurden seit dem 29. September 1074 Erwachsene per Telefon und Internet befragt.

Im Ergebnis könnte die AfD mit 24 Prozent in etwa ihr Wahlergebnis von 2019 bestätigen. Die SPD verbesserte sich deutlich auf 21 Prozent (plus 12,8 Punkte). Da die Linke auf 20 Prozent (minus 11 Prozentpunkte) abfiele und die CDU nur noch bei 15 Prozent (minus 6,7 Punkte) landete, wäre die vom Verfassungsschutz beobachtete AfD stärkste Kraft im Erfurter Parlament. Die FDP, die zuletzt nach dem Austritt einer Abgeordneten ihren Fraktionsstatus verlor, würde um drei Punkte auf 8 Prozent zulegen. Auch die Grünen wären mit 7 Prozent (plus 1,8 Punkt) wieder sicher im Landtag.

Sonntagsfrage Oktober 2021

Rot-Rot-Grün käme auf 48 Prozent

SPD, Linke und Grüne kämen zusammen auf 48 Prozent der Stimmen. Da der Stimmenanteil der Sonstigen, die es nicht in den Landtag schaffen, bei 5 Prozent läge, reichte es für eine knappe rot-rot-grüne Mehrheit unter sozialdemokratischer Führung. Eine Mehrheit von 51 Prozent besäße ein Bündnis von SPD, CDU, FDP und Grünen.

Andere Mehrheiten wären rechnerisch möglich, gelten aber als politisch ausgeschlossen. So will mit der AfD keine andere Landtagspartei zusammenarbeiten. CDU und FDP haben zudem eine Koalition mit der Linken ausgeschlossen.

Die von der rot-rot-grünen Minderheitskoalition mit der Union vereinbarte Neuwahl des Landtags, die mit der Bundestagswahl stattfinden sollte, war im Juli von Linke und Grünen abgesagt worden. Grund waren vor allem fehlende Stimmen aus der Unionsfraktion für die Auflösung des Parlaments.

Keine Mehrheit für Haushalt 2022 absehbar

Die Landesregierung will an diesem Dienstag den Entwurf des 12-Milliarden-Landesetats für 2022 beschließen und dem Landtag zuleiten. Dort ist keine Mehrheit für das Gesetz absehbar, weil die CDU den sogenannten Stabilitätspakt nicht verlängern wollte.

