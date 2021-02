Erfurt. Aus einem internen Schreiben der Thüringer Polizei geht hervor, dass bei Corona-Schnelltests am Landeskriminalamt drei Bedienstete der Polizei verletzt wurden.

Auf höchster Polizeiebene in Thüringen tobt eine Auseinandersetzung mit der Stabsstelle Betriebsmedizin der Thüringer Polizei um die Anwendung von Antigen-Schnelltests zur Erkennung einer Corona-Infektion. Denn: Generell implementiert sind diese Testungen im Behördenschutzkonzept der Thüringer Polizei nicht – und auch weiterhin nicht vorgesehen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog