Die Polizei musste sich am Montag in Erfurt mit einer nicht angemeldeten Demonstration befassen.

DEMONSTRATION Unangemeldete Demo am Rande der Bauernproteste in Erfurt

Erfurt Während in Erfurt Tausende Landwirte gegen die Steuerpläne der Regierung protestierte, meldete eine andere Gruppe den Protest nicht an.

Die Polizei hat am Montag eine nicht angemeldete Demonstration aus dem Umfeld der sogenannten „Montagsspaziergänger“ in Erfurt gewähren lassen. Etwa 350 Menschen waren vom Landtag aus in Richtung Angerdreieck losgezogen. Ein Versammlungsleiter, das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage, sei nicht auszumachen gewesen. Der Protestzug habe nicht im direkten Zusammenhang mit der Kundgebung und Blockade durch die Landwirte am Vormittag in der Landeshauptstadt gestanden.

Trotz fehlender Anmeldung lässt die Polizei Protestzug gewähren

Die Teilnehmer bei der nicht angemeldeten Demonstration seien eher dem Spektrum derer zuzuordnen gewesen, die sich 2020 im Zuge der Corona-Pandemie oftmals unangemeldet zu sogenannten Spaziergängen zusammengefunden hätten, um gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu demonstrieren.

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion sei die Demonstration, die ohne Zwischenfälle verlaufen ist, nach wenigen Minuten bereits wieder vorbei gewesen. Eine Auflösung sei nicht erfolgt.