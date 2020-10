Kein Beherbergungsverbot für Menschen, die aus deutschen Risikogebieten nach Thüringen reisen wollen – diese Position von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellt seine Stellvertreterin, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), infrage. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Thüringen mit Sonderweg bei Corona-Beschränkungen

Würden die Zahlen so weiter steigen, „dann können wir nicht ausschließen, dass angesichts der beginnenden Herbstferien Instrumente wie Beherbergungsverbote neu diskutiert werden müssen“, sagte sie. Trotz steigender Zahlen will Thüringen, wie Bremen und Berlin, einen Sonderweg gehen und sich Beherbergungsverboten nicht anschließen. Thüringen gehört nach Daten des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag zu den Bundesländern mit den geringsten Infektionszahlen, die einen Sonderweg anstreben. Siegesmund plädiert dennoch für Vorsicht.

Hey un­terstützt Ramelows Haltung

Der SPD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Matthias Hey, un­terstützt indes Ramelows Haltung. Dass jemand, der aus einem Bundesland komme, in dem es einen Hotspot gebe, nicht mehr beherbergt werden dürfe, sei absurd. „Ich kann da Ramelow sehr gut verstehen“, sagte er auf Anfrage. Aufgrund steigender Fallzahlen müsse die Lage aber wöchentlich neu bewertet werden.

Auch CDU-Fraktionschef Mario Voigt ist gegen Beschränkungen. „Wir brauchen keinen innerdeutschen Grenzverkehr. Regeln, die ohnehin nicht durchsetzbar sind, bringen keinen zusätzlichen Schutz und zerstören das Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat“, so Voigt. AfD-Fraktionschef Björn Höcke hält eine Einschränkung der Reisefreiheit für inakzeptabel. Die Regierung solle aufhören, den Menschen Angst zu machen. „Wer sich um seine Gesundheit sorgt, der wird nicht reisen“, so Höcke.

Ahorn-Hotels praktizieren Beherbergungsverbot

Unterdessen wollen die Ahorn-Hotels in Oberhof und Friedrichroda keine Gäste aus Risikogebiete aufnehmen, es sei denn, sie haben einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Thüringer Hotellerie erwartet erhöhte Nachfrage

Das könnte Sie auch interessieren: