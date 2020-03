Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfälle mit jungen Fahrern nehmen in Thüringen deutlich zu

Junge Fahrer könnten auf Thüringer Straßen zum Problem werden. Das jedenfalls legt ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr nahe, die der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag via Telefonpressekonferenz vorgestellt hat.

Im vergangenen Jahr war die Gruppe „Junge Fahrer“, also jene zwischen 18 und 24 Jahren, an deutlich mehr Unfällen beteiligt als im Jahr zuvor. In den Jahren vor 2019 wurde regelmäßig ein moderater Rückgang registriert. Jetzt stehen aber 7.789 Verkehrsunfälle in der Statistik der Polizei - ein Anstieg um 15,8 Prozent zum Vorjahr (6.724 Unfälle). Gestiegen ist dabei auch die Zahl der Unfälle, die von den Fahrerinnen und Fahrern verursacht wurden – in absoluten Zahlen um 250 Fälle. Die Hauptunfallursache bleibt wie in den Jahren zuvor überhöhte Geschwindigkeit. „Auf den ersten Blick können wir uns das nicht erklären“, sagt Maier mit Blick auf die Zahlen. Er kündigt aber an, dass die Polizei hier eine tiefergehende Analyse vornehmen wird. Betrachtet werden soll, wie groß der Anteil der Führerscheinneulinge unter denen ist, die die Unfälle verursacht haben. Maier kann historische Tiefststände verkünden Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Foto: Fabian Klaus Thüringenweit verdichtet sich zudem der Anteil der Fahrzeuge. Im Vergleich zu 2018 sind 11.000 Fahrzeuge mehr zugelassen gewesen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf etwa 1,5 Millionen. Ob das als Erklärung für den Anstieg bei den Unfallbeteiligungen junger Fahrer herhalten kann, ist bisher nicht nachweisbar. Laut Maier kann es aber ein Indiz sein. Grundsätzlich zeigt sich der Politiker aber zufrieden mit den Zahlen der Statistik. Denn er konnte historische Tiefststände verkünden. Noch nie habe es so wenige Verkehrsunfälle im Freistaat gegeben, seit 1992 mit der statistischen Erfassung begonnen wurde. 55.790 Unfälle bedeuten einen Rückgang um 1,2 Prozent zum Vorjahr (2018: 56.491). Ebenfalls positiv: 2019 gab es acht Verkehrstote weniger (92) als im Jahr davor (100). Maier macht deutlich, dass sich „die allermeisten Zahlen“ positiv entwickelt hätten, was vor allem als Verdienst der Verkehrssicherungsarbeit der Polizistinnen und Polizisten zu sehen sei. „Wir müssen uns dennoch vor Augen halten, dass hinter jeder Zahl in dieser Statistik ein persönliches Schicksal steht“, sagt der Minister und verbindet das mit einem eindringlichen Appell zur besonnenen Verkehrsteilnahme. Zahl getöteter Fußgänger hat sich mehr als verdoppelt Darin eindeutig einzubeziehen sind jene, die nicht motorisiert am Straßenverkehr teilhaben. Zwar ist die Zahl der Unfälle mit beteiligten Fußgängern ebenso zurückgegangen, wie in vielen anderen Bereichen der Statistik die Werte rückläufig sind, aber die Zahl der getöteten Fußgänger hat sich 2019 mehr als verdoppelt. Starben 2018 zehn Fußgänger im Straßenverkehr, waren es im vergangen Jahr 23. Leicht angestiegen ist auch die Zahl der von den Fußgängern verursachten Verkehrsunfälle. Dazu passt, dass innerorts mehr Verkehrsunfälle festgestellt wurden. Deshalb, so sagt es der Innenminister, solle in diesem wegen des Coronavirus nicht mehr ganz normalen Jahr 2020 ein stärkeres Augenmerk auf „Vermeidungsprävention von Unfällen im Ort“ gelegt werden.