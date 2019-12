Unmut über Salär für Ortsteilbürgermeister aus Burgk

Nach der Eingemeindung von Burgk nach Schleiz zum Beginn des neuen Jahres wird der jetzige Burgker Bürgermeister Ralf Rosenkranz (parteilos) als Ortsteilbürgermeister eine deutlich höhere Aufwandsentschädigung erhalten als alle seine Kollegen, auch die deutlich größerer Ortsteile. Das sorgte zur jüngsten Stadtratssitzung für Unmut.

Während die Chefs der elf Ortsteile für ihre ehrenamtliche Arbeit monatlich 135 Euro von der Stadt überwiesen bekommen, wird der Ortsteilbürgermeister des 80 Einwohner zählenden Burgk für die Dauer der bis 2025 verbleibenden Amtszeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 520 Euro erhalten.

„Eine fast vier Mal so hohe Entschädigung für einen Ortsteilbürgermeister eines so kleinen Ortes ist einfach ungerecht“, sagte André Grau (BfS). Er sehe das nicht anders, müsse sich aber an Verträge halten, antwortete Bürgermeister Marko Bias (CDU). Die Übernahme der Aufwandsentschädigung sei Bestandteil des Eingliederungsvertrages. In diesem habe die Gemeinde Burgk auf Beibehaltung der Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe bestanden, als Ralf Rosenkranz noch kein Bürgermeister von Burgk war. Er wurde erst in diesem Jahr gewählt, nachdem Amtsinhaber Rudolf Hirsch (parteilos) zurückgetreten war.