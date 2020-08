Am Samstag wurde der schwer kranke Alexej Nawalny in die Berliner Charité eingeliefert, jetzt gibt es eine erste Diagnose: Klinische Befunde weisen nach Angaben des Universitätskrankenhauses auf eine Vergiftung des Kreml-Kritikers hin.

Also doch. Der bekannteste Kritiker des Kreml ist offensichtlich vergiftet worden. Nur durch schnelles Eingreifen seiner engsten Unterstützer ist er noch am Leben. Es ist ein Glücksfall, dass mutige und solvente Helfer bereitstanden und Alexej Nawalny schnell in beste medizinische Hände bringen konnten. Was der Attentäter nicht schaffte, hätten vielleicht noch inkompetente oder von der Staatsmacht eingeschüchterte Ärzte durch falsche Behandlung zu Ende gebracht.