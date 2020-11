Urteil zu Apoldaer Fitnessstudio könnte Präzedenzfall werden

Eines stellt René Wittig klar, er zweifelt nicht daran, dass das Coronavirus ein gefährlicher Krankheitserreger sei und auch er wolle nicht, dass Menschen sterben. Dass also Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden müssen, das darf als kleinster gemeinsamer Nenner des Fitnessstudiobetreibers und der Landesregierung verstanden werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Für das neuerliche Berufsverbot hat René Wittig jedoch überhaupt kein Verständnis. Wie diese Zeitung berichtete, liegen rechtliche Indizien dafür vor, dass das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar wie im Frühjahr wegen ähnlicher Handwerksfehler die Arbeit des Gesundheitsministeriums für rechtswidrig erklären könnte.

Doch das Eilverfahren gegen die Landesregierung, in dem auf Rücknahme des Berufsverbotes geklagt wird, hat am Donnerstag einen völlig neuen Drall bekommen. So zielt ein Ergänzungsschreiben des Anwalts Sebastian Dewaldt an das OVG nicht darauf ab, ob hier die Exekutive erneut gegen verschiedene Grundprinzipien des Rechtsstaates und der Gesetzgebung verstoßen haben, sondern, ob die aktuell geltende Allgemeinverfügung wegen ihrer schwerwiegenden Eingriffe in die Grundrechte der Bürger, ohne dass das Parlament hierbei eine Mitsprache hatte, nicht rechtswidrig zustande gekommen und deswegen unwirksam sei.

Tatsächlich sind in Kreisen von Richtern bereits mehrfach Zweifel diesbezüglich geäußert worden, dass die Bundesregierung mit ihren Vorgaben an die Länder bezüglich des Infektionsschutzgesetzes den so genannten Parlamentsvorbehalt ausreichend oder überhaupt gewürdigt hat. René Wittigs Anwalt zitiert einen jüngst erfolgten Richterspruch am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Auch hier war ein Eilantrag eingereicht worden, der sich gegen starke Eingriffe in die Berufsfreiheit wandte. „Nach Auffassung des Senats bestehen erhebliche Zweifel, ob die mit dem vorliegenden Eilantrag angegriffenen Maßnahmen noch mit den Anforderungen des Parlamentsvorbehalts [...] vereinbar sind“, heißt es da.

Der Parlamentsvorbehalt besagt, dass alle Regierungsentscheidungen, die besonders folgenreich sind, etwa weil Grundrechte eingeschränkt werden, nicht ohne Zustimmung des Parlamentes getroffen werden können. Dass ein neuerlicher Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes genau dort Abhilfe schafft, zeige laut Anwalt Sebastian Dewaldt, dass der Vorwurf berechtigt ist. Teilt das OVG Weimar diese Auffassung, hätte das starke Konsequenzen für die Thüringer Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums.