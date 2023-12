Am 16. Oktober 2020 hatte ein 18-Jähriger den Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort getötet und dann enthauptet.

Frankreich Urteile in Prozess um Mord an Lehrer Paty in Paris erwartet

Paris 2020 ermordet ein Islamist in einem Pariser Vorort einen Lehrer - sechs Schüler sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Nach einem Prozess hinter verschlossenen Türen fallen nun die Urteile.

Der barbarische Mord an dem Lehrer Samuel Paty riss in Frankreich vor drei Jahren eine tiefe Wunde, die bis heute nicht verheilt ist. Daran dürften auch die an diesem Freitag erwarteten Urteile in einem ersten Prozess um den islamistisch motivierten Terrorakt kaum etwas ändern. Vor einem Pariser Jugendgericht mussten sich sechs Schüler verantworten, die mit der Bluttat etwas zu tun gehabt haben sollen.

Am 16. Oktober 2020 hatte ein 18-Jähriger den Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort getötet und dann enthauptet. Die Polizei erschoss damals den Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln.

Jugendliche auf der Anklagebank

Vor der Tat war im Internet gegen Paty gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Fünf Schüler sollen dem Attentäter dabei geholfen haben, den 47-jährigen Lehrer zu erkennen. Den Jugendlichen, die zur Tatzeit 14 und 15 Jahre alt waren, wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Eine damals 13-jährige Schülerin muss sich wegen einer falschen Anschuldigung verantworten, die der Auslöser für die Tat gewesen sein soll. Demnach habe sie zu Hause von einer Präsentation der umstrittenen Karikaturen geredet, obwohl sie an dem Tag gar nicht in der Schule war.

In Frankreich gelten Kinder im Allgemeinen ab 13 Jahren als strafmündig. Allen Angeklagten drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Bei dem Prozess war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Was die Schüler zum Geschehen aussagten, drang nicht nach draußen. Weiteren Aufschluss über die Umstände, die zu der Tat führten, wird es für die Öffentlichkeit deshalb erst Ende 2024 beim Prozess gegen acht erwachsene Angeklagte geben. Sie sollen den Angreifer teils unmittelbar bei der Vorbereitung seiner Tat unterstützt haben.

Attentäter bot 300 Euro

Die fünf angeklagten Schüler seien eher zufällig zu Gehilfen geworden, berichtete das Magazin „L'Obs“ unter Verweis auf deren Vernehmungen. Der Attentäter tauchte demnach an der Schule auf und bot einem der Schüler 300 Euro dafür, ihm zu zeigen, wer der Lehrer ist. Dabei redete er schlecht von Paty und gab an, diesen zu einer Entschuldigung bei den Muslimen zwingen zu wollen. Der Schüler ging auf das Angebot ein und spannte einige Kameraden ein. Dabei sollen die Jugendlichen geahnt haben, dass der Attentäter nichts Gutes im Schilde führte - von dem Mordkomplott ahnten sie aber offenbar nichts.

Schon vor Beginn des Prozesses wurde Frankreich erneut durch eine tödliche Attacke auf einen Lehrer aufgewühlt. Am 13. Oktober erstach ein islamistisch radikalisierter 20-Jähriger in einer Schule im nordfranzösischen Arras einen Lehrer. Die Behörden hatten den jungen Mann als Gefährder im Visier. Wie schon bei der brutalen Attacke auf Paty sah Frankreich sein säkulares Staatswesen angegriffen und insbesondere eine tragende Säule davon, das nationale Bildungswesen. Binnen drei Jahren sei es dem Land nicht gelungen, seine Lehrer besser zu schützen, beklagten manche.