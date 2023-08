Erwachsene sollen künftig in Deutschland so legal einen Joint rauchen dürfen wie sie auch einen Schnaps trinken. Der Gesundheitsminister spricht von einer Wende in der Drogenpolitik.

Mexiko-Stadt. In Uruguay wurde vor zehn Jahren der Cannabis-Verkauf und Konsum legalisiert – doch das Land hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht.

„Einer muss ja den Anfang machen“. So kommentierte Uruguays damaliger Linkspräsident José Mujica vor zehn Jahren einen weltweit einzigartigen Schritt in der Drogenpolitik. Das kleine südamerikanische Land mit gerade mal drei Millionen Einwohnern gestattete unter staatlicher Aufsicht den Anbau, Verkauf und Konsum von Marihuana.

Der Staat sollte dabei zum Cannabis-Monopolproduzenten und gewissermaßen Großdealer avancieren. Statt den Cannabiskonsum dem freien Markt zu überlassen, sollte er staatlich reguliert – und der Drogenmarkt damit geschwächt werden. Die Bilanz fällt gemischt aus.

Eines der Hauptprobleme: Es gibt zu wenige Apotheken, die Cannabis vertreiben. Und die Konsumenten bevorzugen weiterhin den Schwarzmarkt zum Erwerb. Beides hängt miteinander zusammen. Laut einer Studie des uruguayischen „Instituts zur Regulierung und Kontrolle von Cannabis“ (IRCCA), das Produktion und Verkauf reguliert, kaufen nur 27 Prozent der Konsumenten ihre Drogen über zugelassene Kanäle.

Nach der gesetzlichen Regulierung 2013 nahmen die Vorbereitungen noch einige Jahre in Anspruch. Der Verkauf des Cannabis begann im Jahr 2017. Seither gibt es drei legale Möglichkeiten für registrierte Nutzer, an Marihuana zu gelangen: Kauf in Apotheken, Eigenanbau der Hanfpflanze für den persönlichen Gebrauch und Mitgliedschaft in einem offiziellen Cannabis produzierenden Club.

Uruguay setzt auf Cannabis-Clubs und lizenzierte Apotheken

Die begehrteste legale Methode ist die Mitgliedschaft in einem der 308 Konsumclubs. Viele Clubs haben jedoch lange Wartelisten, da sie per Gesetz auf 15 bis 45 Mitglieder beschränkt sind. Auch der Anbau ist reglementiert. 99 Hanfpflanzen pro Club, Produktion und Vorrat dürfen 480 Gramm pro Jahr und Mitglied nicht überschreiten. Wer nicht selbst anbauen will, kann bis zu 40 Gramm im Monat in lizenzierten Apotheken kaufen.

Laut dem IRCCA, das zum Gesundheitsministerium gehört, waren Ende vergangenen Jahres 30 Apotheken zum Verkauf von Cannabis registriert. Derzeit sind auf der Website des IRCCA allerdings nur noch 25 der rund 1000 Apotheken des Landes verzeichnet – davon allein die Hälfte in der Hauptstadt Montevideo.

Manche Regionen müssen ganz ohne Cannabis-Apotheke auskommen. Zum Teil liegt das an der Sorge der Inhaber, dass sie sich mit dem Cannabisgeschäft in Probleme bringen könnten. Doch auch viele Geldinstitute halten sich aus dem Geschäft heraus, um nicht gegen internationale Geldwäschevorschriften zu verstoßen.

Die Konsumenten beklagen indes andere Dinge. In der Apotheke muss man formal einen Termin vereinbaren. Auf dem Schwarzmarkt geht es schneller und einfacher. Zudem ist beim Apotheken-Cannabis der THC-Gehalt auf zehn Prozent begrenzt. Das ist vielen zu wenig. Tetrahydrocannabinol (THC) ist die wichtigste psychoaktive Substanz in der Droge.

Cannabis – bisher nur für Einheimische, künftig auch für Touristen?

Daniel Radio, Generalsekretär der Nationalen Drogenbehörde JND, hebt aber als Erfolg hervor, dass der Import von Marihuana schlechter Qualität über die Drogenschmuggler aus dem Ausland abgenommen habe. Es gebe viel mehr einheimische Erzeuger, die nur nicht registriert seien, aber bereits die Handelsnetze beim Verkauf von Cannabis überholt hätten.

„In dieser Hinsicht wurde ein wichtiges Ziel der Legalisierung erreicht. Die Menschen können Cannabis konsumieren, ohne auf kriminelle Organisationen zurückgreifen zu müssen“, sagt Radio. Die Legalisierung des medizinischen Cannabis hat sich für Uruguay auch zu einer Geldquelle entwickelt. Durch den Export der Pflanze hat der Staat seit 2019 mehr als 20 Millionen Dollar eingenommen.

Uruguay verkauft an die Nachbarn Argentinien und Brasilien, aber auch an die USA, die Schweiz, Deutschland, Portugal und Israel. Zwar hält die aktuelle Mitte-rechts-Regierung um Präsident Luis Lacalle Pou die Legalisierung für einen Fehler.

Aber die linke Opposition möchte den Markt, der derzeit den Einheimischen vorbehalten ist, auch für Touristen öffnen. „Wenn der Tourismus zunimmt, steigen die Einnahmen und die Beschäftigung“, sagt Eduardo Antonini von der Linkspartei „Frente Amplio“ und Vizepräsident der Tourismuskommission im uruguayischen Parlament.